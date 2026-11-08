Un conductor arrolla a múltiples personas en Los Ángeles: aún se desconocen los motivos

Ocho personas fueron trasladadas a hospitales después de que un vehículo invadiera una acera en Arlington Heights. Las autoridades identificaron al conductor como un hombre de 60 años.

Un conductor arrolló este sábado 7 de noviembre a 10 personas en Los Ángeles, California, después de subir su vehículo a una acera, según informaron las autoridades locales.

- Por qué importa: Ocho personas terminaron hospitalizadas y todavía se desconoce qué provocó el atropello, así como la gravedad de las lesiones.

Atropello en Los Ángeles deja ocho hospitalizados

🛑🚨#Breakingnews #accidente 🛑🚨 noticia de última hora, fuerte accidente en la ciudad de MID CITY donde un conductor, según personas de alrededor que vieron el accidente, venía alta velocidad y atropelló por delante a varias personas en la calle Washington y 10 ave . https://t.co/cRbuKgFOTn — noticias en la calle (@Noticiasecalle1) November 7, 2026

El incidente ocurrió alrededor de las 12:51 p.m. en Arlington Heights, un barrio ubicado en la zona central de Los Ángeles.

Según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), el vehículo invadió una acera donde se encontraba un grupo de peatones.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar para atender a las víctimas y determinar quiénes necesitaban atención médica en un hospital.

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- El dato: Los rescatistas atendieron a 10 personas, de las cuales ocho fueron trasladadas a centros hospitalarios.

- La incógnita: Las autoridades todavía no han divulgado las identidades de los afectados ni información sobre su estado de salud.

Hasta el momento, tampoco se ha informado si alguna de las personas hospitalizadas presenta lesiones que pongan en peligro su vida.