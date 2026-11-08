Un conductor arrolla a múltiples personas en Los Ángeles: aún se desconocen los motivos
Publicado el 08/11/2026 a las 11:26
Ocho personas fueron trasladadas a hospitales después de que un vehículo invadiera una acera en Arlington Heights. Las autoridades identificaron al conductor como un hombre de 60 años.
Un conductor arrolló este sábado 7 de noviembre a 10 personas en Los Ángeles, California, después de subir su vehículo a una acera, según informaron las autoridades locales.
- Por qué importa: Ocho personas terminaron hospitalizadas y todavía se desconoce qué provocó el atropello, así como la gravedad de las lesiones.
Atropello en Los Ángeles deja ocho hospitalizados
🛑🚨#Breakingnews #accidente 🛑🚨 noticia de última hora, fuerte accidente en la ciudad de MID CITY donde un conductor, según personas de alrededor que vieron el accidente, venía alta velocidad y atropelló por delante a varias personas en la calle Washington y 10 ave . https://t.co/cRbuKgFOTn
— noticias en la calle (@Noticiasecalle1) November 7, 2026
El incidente ocurrió alrededor de las 12:51 p.m. en Arlington Heights, un barrio ubicado en la zona central de Los Ángeles.
Según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), el vehículo invadió una acera donde se encontraba un grupo de peatones.
Los equipos de emergencia acudieron al lugar para atender a las víctimas y determinar quiénes necesitaban atención médica en un hospital.
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- El dato: Los rescatistas atendieron a 10 personas, de las cuales ocho fueron trasladadas a centros hospitalarios.
- La incógnita: Las autoridades todavía no han divulgado las identidades de los afectados ni información sobre su estado de salud.
Hasta el momento, tampoco se ha informado si alguna de las personas hospitalizadas presenta lesiones que pongan en peligro su vida.
¿Qué se sabe del conductor que arrolló a los peatones?
🚨#LosAngeles: Well shit, I took an hour and a half nap and wake up a driver reportedly suffering from a medical emergency, ran down 10 people in front of the “Superior Grocers” in the 4000 block of Washington Blvd. 8 people were transported to a local hospital per early information.
— CodeThreeNews (@CodeThreeNews) November 7, 2026
La Policía de Los Ángeles identificó al responsable del vehículo como un hombre de 60 años, aunque no reveló su nombre.
Las autoridades tampoco han ofrecido detalles sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias que provocaron que el automóvil terminara sobre la acera.
Por ahora, la información disponible no permite establecer si el conductor perdió el control, sufrió alguna emergencia médica o actuó deliberadamente.
- El límite: No se ha confirmado una causa del atropello ni existen elementos suficientes para atribuirle una intención específica al conductor.
La falta de información sobre las circunstancias del incidente mantiene abiertas las preguntas sobre cómo ocurrió el atropello y qué lo desencadenó.
Otro atropello deja un muerto y 22 heridos en Carolina del Norte
El incidente de Los Ángeles ocurrió el mismo sábado en que otro conductor arrolló a un grupo de ciclistas en Carolina del Norte.
En el condado de Wake, un hombre de 76 años provocó la muerte de un ciclista y dejó a otras 22 personas heridas.
Según la información inicial, las autoridades relacionaron ese segundo incidente con un supuesto deterioro de las facultades del conductor.
- La diferencia: Mientras en Carolina del Norte se señaló una posible causa, en Los Ángeles todavía no se ha determinado qué provocó el atropello.
No existe información que indique alguna relación entre ambos acontecimientos, más allá de haber ocurrido durante la misma jornada.
Accidentes de tránsito en Estados Unidos: las cifras de 2026
Los incidentes ocurren en un país donde la seguridad vial continúa siendo un problema que provoca miles de muertes cada año.
Durante los primeros seis meses de 2026, Estados Unidos registró 18,460 fallecimientos relacionados con incidentes de tránsito.
La cifra representa una disminución interanual del 2%, aunque refleja la magnitud de los riesgos que enfrentan conductores, peatones y ciclistas.
- En números: Más de 100 personas mueren diariamente por incidentes de tránsito en Estados Unidos, según los datos proporcionados.
Estas estadísticas ofrecen contexto sobre la seguridad vial, pero no permiten determinar las causas específicas del atropello ocurrido en Arlington Heights.
Lo que sigue: Permanece pendiente conocer la condición médica de los heridos y establecer las circunstancias que llevaron al conductor a invadir la acera.