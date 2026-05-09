Protestas en Luisiana: Votantes rechazan cambios en mapa electoral estatal
Protestan contra nuevo mapa Reducen voto afroamericano Republicanos impulsan redistribución La aprobación de un nuevo mapa electoral en Luisiana desató protestas este viernes en Baton Rouge. Decenas de votantes, en su mayoría afroamericanos, rechazaron una redistribución que reduciría la representación política negra en el estado. Por qué importa: La nueva configuración electoral podría beneficiar a […]
Publicado el09/05/2026 a las 07:18
- Protestan contra nuevo mapa
- Reducen voto afroamericano
- Republicanos impulsan redistribución
La aprobación de un nuevo mapa electoral en Luisiana desató protestas este viernes en Baton Rouge.
Decenas de votantes, en su mayoría afroamericanos, rechazaron una redistribución que reduciría la representación política negra en el estado.
Por qué importa: La nueva configuración electoral podría beneficiar a los republicanos en las elecciones de medio término.
También reduciría el peso político de una de las comunidades afroamericanas más grandes del país, según Infobae.
Mapa electoral de Luisiana provoca protestas
🗞️ Protestan en Luisiana por mapa electoral que busca favorecer a Trump
Con la consigna “manos fuera de nuestro voto” los manifestantes se quejaron de las manipulaciones al sistema electoral del estado https://t.co/Myym9ZHdNq
— Últimas Noticias (@UNoticias) May 9, 2026
El Capitolio de Luisiana se vio desbordado por manifestantes durante la discusión de nuevos proyectos electorales.
Los asistentes protestaron bajo la consigna “¡Manos fuera de nuestro voto!”.
La movilización ocurrió mientras legisladores analizaban al menos cuatro proyectos para redibujar los distritos congresionales.
La tensión aumentó después de que el gobernador Jeff Landry suspendiera las elecciones primarias previstas para el 16 de mayo.
Landry firmó una orden ejecutiva para retrasar las primarias hasta julio.
El objetivo es dar tiempo a los legisladores para modificar el mapa electoral estatal.
La medida abrió un nuevo enfrentamiento político y social en Luisiana.
La redistribución reduciría distritos de mayoría negra
Luisiana estaba dividido en seis distritos electorales.
Hasta ahora, dos de esos distritos tenían mayoría de población negra.
Sin embargo, la nueva redistribución dejaría únicamente un distrito con mayoría afroamericana.
El estado cuenta con una de las poblaciones afroamericanas más altas del país.
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Según los datos citados, el 33 % de los habitantes de Luisiana son afroamericanos.
La Corte Suprema de Estados Unidos anuló uno de los dos distritos de mayoría negra existentes.
Esa decisión permitió a los republicanos impulsar un nuevo proyecto de redistribución.
El plan cuenta con respaldo político ligado al presidente Donald Trump.
La intención es asegurar la mayoría republicana en el Congreso durante las elecciones de medio término.
La reducción de representación afroamericana provocó críticas inmediatas de organizaciones civiles y votantes.
Organizaciones denuncian ataques a derechos electorales
Molly McGrath, directora de defensa de derechos electorales de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, reaccionó a las protestas.
En un comunicado, aseguró que el país está viendo actos de resistencia frente a ataques contra derechos electorales.
McGrath destacó el papel de las comunidades que se organizan para enfrentar los cambios impulsados por los legisladores.
“Los legisladores están eligiendo a sus votantes, en lugar de que ocurra a la inversa”, afirmó.
También señaló que las comunidades afectadas están “plantando cara” a las modificaciones.
Las protestas reflejan la preocupación por el impacto político del nuevo mapa electoral.
La discusión sobre los distritos continúa mientras aumentan las críticas sobre representación y participación electoral.
El debate también podría intensificarse conforme se acerque la nueva fecha fijada para las elecciones primarias.