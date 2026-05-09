Protestan contra nuevo mapa

Reducen voto afroamericano

Republicanos impulsan redistribución

La aprobación de un nuevo mapa electoral en Luisiana desató protestas este viernes en Baton Rouge.

Decenas de votantes, en su mayoría afroamericanos, rechazaron una redistribución que reduciría la representación política negra en el estado.

Por qué importa: La nueva configuración electoral podría beneficiar a los republicanos en las elecciones de medio término.

También reduciría el peso político de una de las comunidades afroamericanas más grandes del país, según Infobae.

Mapa electoral de Luisiana provoca protestas