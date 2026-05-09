CDC activa cuarentena especial

Crucero registra muertes confirmadas

Trump minimiza riesgo sanitario Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) anunciaron este viernes un plan de aislamiento para pasajeros estadounidenses del crucero MV Hondius. El brote de hantavirus detectado en la embarcación ya dejó tres fallecimientos confirmados, según Efe. Brote de hantavirus genera alarma internacional y provoca cuarentena Los pasajeros estadounidenses a bordo del MV Hondius, que llegará este fin de semana a Tenerife, serán puestos en cuarentena en Nebraska en una unidad federal. https://t.co/VT20NSH2Dw — N+ UNIVISION (@nmasunivision) May 8, 2026

Además, existen otras dos infecciones confirmadas y tres casos sospechosos vinculados al virus. Por qué importa: Las autoridades sanitarias estadounidenses activaron protocolos especiales de cuarentena y monitoreo tras el brote registrado en el crucero. Los CDC consideran necesario evaluar y vigilar a los pasajeros estadounidenses expuestos. Evacuación médica desde Tenerife EE.UU. pondrá en cuarentena en Nebraska a sus pasajeros del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus.https://t.co/tRBxGlCHGS pic.twitter.com/A2JGuNgQHa — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 9, 2026

Los CDC informaron que 17 pasajeros estadounidenses serán evacuados desde la isla española de Tenerife. El crucero MV Hondius tiene previsto arribar el domingo a ese territorio español. Los pasajeros viajarán en un vuelo de repatriación médica organizado por el Gobierno estadounidense. La aeronave aterrizará en la Base de la Fuerza Aérea Offutt, ubicada en Omaha, Nebraska.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Alerta mundial! Científicos aceleran vacuna contra el hantavirus tras brote mortal en crucero Posteriormente, los pasajeros serán trasladados al Centro Nacional de Cuarentena de la Universidad de Nebraska en Omaha. Las autoridades describieron este centro como una de las instalaciones de cuarentena más avanzadas de Estados Unidos. Durante una rueda de prensa, responsables del centro compararon la experiencia de aislamiento con “una estancia en un hotel”. También señalaron que todavía no existe un plazo definido para determinar cuánto tiempo permanecerán aislados los pasajeros.

CDC despliega equipos médicos y epidemiólogos Los CDC desplegaron este viernes un equipo de epidemiólogos y profesionales médicos en Tenerife. Ese personal realizará evaluaciones individuales de riesgo para cada pasajero estadounidense. Las autoridades sanitarias también elaborarán recomendaciones sobre el nivel de monitoreo requerido para cada caso. Otro equipo médico será desplegado en la Base Aérea Offutt cuando lleguen los pasajeros a territorio estadounidense. Ese grupo volverá a evaluar a las 17 personas evacuadas desde el crucero.

De manera paralela, los CDC trabajan en nuevas directrices de seguimiento sanitario. Esas recomendaciones comenzarán a distribuirse desde este viernes a departamentos de salud estatales y locales en Estados Unidos. Las medidas buscan reforzar el monitoreo y la respuesta ante posibles contagios relacionados con el brote. Nueva Jersey mantiene vigilancia sobre posibles contactos El estado de Nueva Jersey mantiene bajo vigilancia a dos residentes que tuvieron contacto con una persona infectada. Las autoridades aclararon que la exposición no ocurrió a bordo del MV Hondius.

El contacto ocurrió durante un viaje aéreo internacional posterior al desembarco de la persona infectada. El presidente Donald Trump aseguró este viernes que los CDC tienen la situación bajo control. Trump descartó reforzar la comunicación con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estados Unidos abandonó oficialmente la OMS en enero. “Parece que tenemos la situación muy bien controlada”, afirmó Trump.