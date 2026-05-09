Republicanos muestran divisiones internas

Mike Johnson bajo presión

Agenda de Trump peligra La tensión dentro del Partido Republicano volvió a quedar expuesta en el Capitolio mientras el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, intenta impulsar la agenda legislativa del presidente Donald Trump. Por qué importa: Las disputas internas republicanas amenazan con frenar proyectos clave antes de las elecciones de mitad de mandato y podrían convertirse en un problema político para el partido en noviembre. Crisis republicana complica agenda legislativa GOP infighting in Congress slows Trump’s agenda as midterms loom https://t.co/qveGIIJjy3 — USA TODAY Politics (@usatodayDC) May 9, 2026

Johnson defendió recientemente el proceso legislativo y aseguró que, pese a la estrecha mayoría republicana, continúan trabajando para cumplir sus objetivos. “A veces, el proceso aquí es engorroso. Así funcionan las cosas”, declaró Johnson ante periodistas, según USA Today. El líder republicano insistió en que la Cámara sigue avanzando “a pesar de nuestra escasa mayoría, históricamente pequeña”. Republicanos reconocen dificultades para Johnson El senador republicano John Kennedy, de Luisiana, resumió la situación con una frase directa: “Mike lo está pasando mal”. Kennedy elogió a Johnson, pero dejó claro que las divisiones internas complican su trabajo diario.

“Es bueno”, dijo Kennedy. “Pero no puede hacer milagros”. Las declaraciones ocurrieron durante una semana especialmente complicada para los republicanos en la Cámara de Representantes. TE PUEDE INTERESAR: Inauguran estatua dorada de Donald Trump en club de golf de Florida Johnson tuvo que negociar intensamente con legisladores republicanos de la Cámara y el Senado para avanzar varios proyectos prioritarios. Entre ellos figuraban un proyecto de ley agrícola, la extensión de un programa de espionaje gubernamental y las negociaciones para terminar el cierre del Departamento de Seguridad Nacional.

Las diferencias internas provocaron retrasos en votaciones que normalmente son rápidas y rutinarias. Algunas votaciones de procedimiento se extendieron durante horas debido a desacuerdos dentro del propio bloque republicano. En medio de la tensión, el congresista republicano Zach Nunn le gritó a Johnson desde el pleno de la Cámara. Según el reporte, Nunn le dijo que ambos necesitaban “hablar”. Proyecto agrícola divide a republicanos La presión aumentó durante una larga sesión nocturna de negociaciones relacionadas con el proyecto de ley agrícola.

“Ha sido una locura”, declaró Nunn al día siguiente. Aunque la legislación logró avanzar en la Cámara de Representantes, su panorama en el Senado sigue siendo incierto. Uno de los principales puntos de conflicto es una disposición relacionada con advertencias de cáncer en pesticidas. Ese tema enfrenta a republicanos de estados agrícolas con defensores del movimiento “Make America Healthy Again”. Las diferencias reflejan divisiones ideológicas dentro del partido sobre políticas regulatorias y agrícolas.

La falta de consenso entre republicanos también afecta la coordinación entre ambas cámaras del Congreso. El estancamiento podría afectar elecciones de noviembre Las disputas legislativas ya han tenido consecuencias concretas para los estadounidenses. El cierre del Departamento de Seguridad Nacional se prolongó debido a desacuerdos entre republicanos de la Cámara y el Senado. La situación dejó a miles de empleados federales preocupados por sus salarios. También generó inquietud entre viajeros por el posible regreso de largas filas de seguridad en aeropuertos.