Deportan empleados de cruceros

Cancelan visas estadounidenses

Investigación por pornografía infantil Autoridades de Estados Unidos deportaron a al menos 27 trabajadores de cruceros. Algunos empleados pertenecían a Disney Cruise Line. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó que los trabajadores estuvieron involucrados con pornografía infantil. La investigación se realizó en ocho cruceros que llegaron al puerto de San Diego, California. Las inspecciones ocurrieron entre el 23 y el 27 de abril. Pornografía infantil desata operativo en cruceros Disney Cruise 🚨@nbcwashington forced to admit the truth: The 27 cruise ship workers, including some from the Disney Cruise Line, that were arrested by U.S. Customs and Border Protection this weekend—they’re all pedophiles being deported for engaging in child pornography. pic.twitter.com/KVveQtNxvm

— Dapper Detective (@Dapper_Det) May 12, 2026 Los investigadores de CBP abordaron las embarcaciones como parte de una pesquisa relacionada con material de explotación sexual infantil. La agencia explicó en un comunicado que la operación buscaba detectar casos vinculados con CSEM. Ese término en inglés se refiere al material de explotación sexual infantil.

Según información citada por NBC, los 27 trabajadores extranjeros estaban involucrados en actividades relacionadas con este tipo de contenido. CBP indicó que los empleados participaron en la recepción, posesión, transporte, distribución o visualización de pornografía infantil. Las autoridades no detallaron los nombres de los trabajadores ni las compañías involucradas en todos los casos. TE PUEDE INTERESAR: Mujer detenida por ICE habría perdido a su bebé tras retraso médico Sin embargo, se confirmó que algunos empleados trabajaban para Disney Cruise Line.

La mayoría de las personas deportadas son originarias de Filipinas. Visas canceladas y prohibición de ingreso EU deporta a 27 trabajadores de cruceros, incluidos de Disney, por pornografía infantilhttps://t.co/ZXrtJoeAqY pic.twitter.com/V6VS2PBa3W — El Siglo de Torreón (@torreon) May 12, 2026 Las autoridades estadounidenses cancelaron las visas de los 27 trabajadores.

Además, se les prohibió el arribo a Estados Unidos. CBP no informó si habrá procesos judiciales adicionales relacionados con la investigación. La agencia se limitó a señalar que las expulsiones fueron ejecutadas tras detectar la participación de los trabajadores en actividades vinculadas con pornografía infantil. Las revisiones fueron realizadas en cruceros que llegaron a California durante varios días consecutivos. El operativo formó parte de las acciones permanentes de vigilancia en puertos estadounidenses.

La investigación se enfocó específicamente en la detección de material de explotación sexual infantil. Disney Cruise Line responde al operativo Disney Cruise Line reaccionó tras darse a conocer el caso. La compañía aseguró que cooperó plenamente con las autoridades policiales durante la investigación. También afirmó que mantiene una política de tolerancia cero frente a este tipo de conducta. El comunicado de la empresa fue citado por NBC.