Florida cerrará centro migratorio

Costos millonarios afectan operación

ICE trasladará detenidos pronto El gobierno de Florida planea cerrar el centro de detención para migrantes conocido como ‘Alligator Alcatraz’, menos de un año después de su inauguración. Por qué importa: La instalación fue presentada como uno de los proyectos migratorios más ambiciosos impulsados durante la administración de Donald Trump en Florida. Alligator Alcatraz enfrenta posible cierre #EEUU Florida negocia con el Gobierno Trump el cierre de ‘Alligator Alcatraz’, según el NYT https://t.co/UdnthrfVRJ — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 7, 2026

Sin embargo, el elevado costo operativo y la falta de reembolsos federales complicaron su continuidad, según Efe. El diario The New York Times informó este martes que el traslado de los detenidos comenzaría en junio. El desmantelamiento del centro ocurriría semanas después, según un funcionario federal y tres personas familiarizadas con la operación del lugar. El costo operativo aceleró el posible cierre El gobierno del estado de Florida planea cerrar el centro de detención de migrantes ‘Alligator Alcatraz’ por el elevado coste operativo, transcurrido menos de un año desde su apertura, según funcionarios consultados por el New York Times.https://t.co/Sp2085aRDN — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 12, 2026

‘Alligator Alcatraz’ fue inaugurado en julio pasado por el presidente Donald Trump. La instalación se construyó en los Everglades, una extensa zona natural del sur de Florida. Desde su apertura, el estado ha destinado millones de dólares para mantener el funcionamiento del centro. Florida solicitó al gobierno federal un reembolso de 608 millones de dólares.

Hasta ahora, ese dinero no ha sido entregado, según el reporte de The New York Times. TE PUEDE INTERESAR: EEUU deporta 27 trabajadores de Disney Cruise tras hallazgo de pornografía infantil La operación del centro requiere aproximadamente un millón de dólares diarios. Ese gasto se convirtió en uno de los principales factores detrás del posible cierre. El gobernador Ron DeSantis aseguró el lunes que el gobierno federal no le había informado oficialmente sobre una clausura.

No obstante, indicó que el centro podría dejar de operar si dejaba de recibir detenidos. Las declaraciones del gobernador ocurrieron mientras crecían las versiones sobre el traslado de los migrantes a otras instalaciones. El centro enfrentó críticas y demandas Desde su construcción, ‘Alligator Alcatraz’ estuvo rodeado de controversias. Organizaciones y críticos cuestionaron el impacto ambiental de la instalación en los Everglades. También denunciaron presuntas condiciones de insalubridad para los detenidos.

Las disputas derivaron en varios procesos judiciales relacionados con el funcionamiento del centro. La ubicación del complejo fue uno de los principales puntos de conflicto. Los Everglades son considerados uno de los ecosistemas naturales más importantes del sur de Florida. Las críticas aumentaron conforme avanzaron las operaciones del centro migratorio. Pese a ello, la instalación continuó funcionando durante meses como uno de los mayores centros de detención del estado.

La capacidad máxima del complejo era de hasta 5.000 detenidos al mismo tiempo. Actualmente, alberga a cerca de 1.400 personas, según cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Florida mantendría otros centros de detención Aunque ‘Alligator Alcatraz’ podría cerrar en las próximas semanas, Florida mantiene otros centros de detención de migrantes. Entre ellos figura una instalación llamada ‘Deportation Depot’. Ese complejo fue abierto meses después en el norte del estado.