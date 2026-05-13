ICE cambia de director

Venturella liderará ICE

Exdirectivo de Geo Group El agente David Venturella, con una trayectoria de al menos 20 años dentro del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), se perfila como el próximo director interino de la agencia. La designación ocurrirá tras la salida de Todd Lyons, quien dejará oficialmente el cargo el próximo 31 de mayo. David Venturella asumirá control de ICE David Venturella, who was executive director of ICE’s Secure Communities program, has been chosen to replace former acting Director Todd Lyons. https://t.co/P7ySmMzlTw — NBC10 Boston (@NBC10Boston) May 13, 2026

De acuerdo con informes citados por medios locales, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional confirmaron que Venturella asumirá la dirección de ICE a partir de junio. Por qué importa: ICE es una de las agencias clave en la aplicación de políticas migratorias y deportaciones en Estados Unidos. La llegada de Venturella ocurre en medio de cambios internos dentro de la institución y tras reportes sobre la salud del actual director interino. Venturella tiene experiencia en deportaciones y detención migratoria David Venturella, a former private prison executive, will become the acting head of U.S. Immigration and Customs Enforcement after the current leader resigns at the month’s end, said the Trump administration.https://t.co/XV8bb0OdZa pic.twitter.com/iODTVn7Uqd — KHON2 News (@KHONnews) May 13, 2026

David Venturella ha trabajado de manera intermitente dentro de ICE durante al menos dos décadas. Durante los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama ocupó distintos cargos relacionados con deportaciones y detención migratoria. Entre sus funciones estuvo su participación en el programa “Comunidades Seguras”. TE PUEDE INTERESAR: Trump logra sacar a Powell y coloca a Kevin Warsh en la Fed

Ese programa coordinaba la cooperación entre policías locales y autoridades migratorias. El esquema fue ampliamente conocido por facilitar el intercambio de información entre agencias policiales y funcionarios de inmigración. El año pasado, Venturella regresó a ICE tras el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, según El Financiero. Según reportes publicados por The Wall Street Journal, el funcionario se encargaba de contrataciones y asuntos internos dentro de la agencia. El próximo director también trabajó para Geo Group Uno de los aspectos más conocidos de la trayectoria de Venturella ocurrió en 2012.

Ese año se retiró provisionalmente de ICE para trabajar en Geo Group. La empresa privada es uno de los mayores contratistas para operar centros de detención de migrantes en Estados Unidos. Geo Group administra instalaciones utilizadas por el gobierno federal para retener a personas bajo procesos migratorios. La relación de exfuncionarios de inmigración con empresas privadas de detención ha sido tema recurrente dentro del debate migratorio estadounidense. Sin embargo, los reportes citados no detallaron cuánto tiempo permaneció Venturella dentro de la compañía antes de regresar al servicio público.

Todd Lyons dejará el cargo tras reportes sobre su salud La salida oficial de Todd Lyons se concretará el próximo 31 de mayo. El anuncio sobre el relevo ocurrió semanas después de que Politico informara sobre problemas de salud del funcionario. De acuerdo con ese medio especializado, Lyons tuvo que ser hospitalizado. Hasta ahora no se han dado a conocer más detalles públicos sobre su condición médica. El cambio de liderazgo se producirá en un momento relevante para ICE.