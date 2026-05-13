Warsh reemplaza a Powell

Trump gana influencia económica

Fed enfrenta alta inflación Kevin Warsh se convirtió este miércoles en el nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. El Senado aprobó su nominación con 54 votos a favor y 45 en contra, según CNN. Por qué importa: Warsh dirigirá el banco central de la principal economía del mundo en medio de presiones políticas y una inflación cercana al 4 %. También reemplaza a Jerome Powell tras meses de tensiones entre la Casa Blanca y la Fed. El Senado confirma a Kevin Warsh Senate confirms Trump pick Kevin Warsh as next Federal Reserve chair https://t.co/NVp1MQkMDp

— USA TODAY Politics (@usatodayDC) May 13, 2026 La disciplina partidista se mantuvo casi intacta durante la votación en el Senado. La única excepción fue el senador demócrata por Pensilvania, John Fetterman. Fetterman fue el único integrante de su partido que respaldó la nominación de Warsh.

El economista, de 53 años, se convierte así en el décimoséptimo presidente de la Reserva Federal. Warsh sustituirá a Jerome Powell, quien ocupaba el cargo desde 2018. Powell también había sido nominado originalmente por Donald Trump durante su primer mandato presidencial. Sin embargo, tras regresar a la Casa Blanca en 2025, Trump inició una campaña contra Powell. TE PUEDE INTERESAR: Trump asegura que no piensa en el bolsillo de los estadounidenses mientras la inflación se dispara por guerra con Irán

El presidente estadounidense consideraba que la Fed mantenía demasiado altos los tipos de interés. En enero, Trump eligió a Warsh para liderar la política monetaria estadounidense. El mandatario ha expresado confianza en que el nuevo presidente impulse una gestión más expansiva. La inflación complica una flexibilización inmediata Kevin Warsh is confirmed as Federal Reserve chair, succeeding Jerome Powell. The incoming Trump appointee faces an early test as inflation surges. https://t.co/AsL3iMVWt0 pic.twitter.com/0Z00bVWawA — CNN (@CNN) May 13, 2026

A pesar de las expectativas de Trump, analistas consideran difícil una flexibilización inmediata de la política monetaria. La inflación en Estados Unidos se acerca actualmente al 4 %. Ese aumento ha sido impulsado por la guerra contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz. Ese contexto representa un desafío inmediato para la nueva dirección de la Reserva Federal.

Warsh llega al cargo con amplia experiencia en Wall Street. Ha trabajado para gigantes financieros como Morgan Stanley. También fue gobernador de la Reserva Federal durante la crisis financiera de 2008. Durante esa etapa actuó como enlace entre el banco central y Wall Street. No es la primera vez que Trump considera a Warsh para el cargo.

En 2017, el entonces presidente descartó su nombramiento. Finalmente optó por Jerome Powell para reemplazar a Janet Yellen. Powell permanecerá en la Junta de Gobernadores Jerome Powell dejará la presidencia de la Reserva Federal este viernes. No obstante, permanecerá como integrante de la Junta de Gobernadores. La decisión rompe con la tradición habitual dentro de la institución.

Powell explicó que continuará en el organismo mientras concluya una investigación interna. Según declaró, permanecerá hasta que el proceso termine “de manera definitiva y transparente”. La Administración Trump había acusado a Powell de malversar fondos. Las acusaciones estaban relacionadas con la renovación de la sede de la Fed en Washington. Sin embargo, la imputación fue retirada posteriormente.