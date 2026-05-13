5 Claves de la reunión de Trump en China que los latinos deben saber
La nueva visita del presidente Donald Trump a China vuelve a poner en el centro de la conversación mundial la disputa comercial entre las dos economías más grandes del planeta. Aunque actualmente existe una tregua entre Washington y Pekín, la relación sigue marcada por aranceles, tensiones sobre temas de tecnologías y decisiones judiciales que podrían […]
Publicado el13/05/2026 a las 06:59
La nueva visita del presidente Donald Trump a China vuelve a poner en el centro de la conversación mundial la disputa comercial entre las dos economías más grandes del planeta.
- Aunque actualmente existe una tregua entre Washington y Pekín, la relación sigue marcada por aranceles, tensiones sobre temas de tecnologías y decisiones judiciales que podrían afectar precios, empleo y mercados internacionales.
Por qué importa: La guerra comercial entre Estados Unidos y China no solo impacta a grandes empresas. También puede influir directamente en el costo de productos, inflación, cadenas de suministro y oportunidades laborales para millones de familias latinas dentro de EE.UU.
- Según informó EFE, el encuentro entre Trump y el presidente chino Xi Jinping ocurre mientras continúan negociaciones económicas paralelas entre el viceprimer ministro chino He Lifeng y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en Corea del Sur.
5 Claves de la reunión de Trump en China
1. La guerra comercial alcanzó niveles históricos
El conflicto comercial se intensificó poco después del regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.
- En los meses más tensos de la disputa, los aranceles promedio impuestos por Estados Unidos a productos chinos llegaron al 127,2 %, mientras que China respondió con tarifas de hasta 147,6 % sobre importaciones estadounidenses.
- Ese escenario provocó aumentos de costos para empresas y consumidores, además de incertidumbre en mercados globales.
Sectores como tecnología, manufactura y transporte fueron algunos de los más afectados por el intercambio de sanciones económicas.
2. China utilizó tierras raras como arma comercial
Uno de los movimientos más delicados de Pekín fue imponer restricciones a la exportación de tierras raras, materiales esenciales para industrias tecnológicas y militares.
- China limitó la exportación de elementos como samario, terbio, disprosio y escandio, además de imanes derivados utilizados en sectores como automóviles eléctricos, defensa, semiconductores y energías limpias.
- La medida generó cuellos de botella en cadenas de suministro internacionales y aumentó la preocupación de compañías estadounidenses dependientes de esos materiales.
Posteriormente, el gobierno chino amplió controles sobre tecnologías relacionadas con minería y procesamiento de estos recursos estratégicos.
3. La tregua comercial redujo parcialmente tensiones
La actual pausa comercial comenzó con una suspensión temporal de aranceles durante 2025 y luego se amplió tras la reunión entre Trump y Xi Jinping en Busan, Corea del Sur.
- El acuerdo redujo algunos aranceles estadounidenses sobre productos chinos y alivió ciertas restricciones comerciales.
- China, por su parte, suspendió temporalmente tarifas adicionales sobre productos agrícolas estadounidenses y aceptó retomar parte del comercio bilateral.
El pacto también incluyó compromisos relacionados con el combate al tráfico de precursores químicos vinculados al fentanilo y la flexibilización de controles sobre tierras raras.
Aun así, gran parte de los gravámenes continúa vigente.
4. Los tribunales complicaron la estrategia de Trump
La ofensiva arancelaria de Trump enfrentó obstáculos importantes dentro de Estados Unidos.
- En febrero, el Tribunal Supremo invalidó parcialmente algunos aranceles aplicados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
- Posteriormente, el Tribunal de Comercio Internacional bloqueó otro arancel global del 10 % impuesto bajo la Ley de Comercio de 1974.
Aunque las decisiones judiciales no eliminaron completamente los impuestos comerciales, sí generaron nuevas dudas sobre la capacidad del Ejecutivo para mantener ciertas tarifas.
Actualmente, parte de esos gravámenes sigue cobrándose mientras continúan apelaciones y revisiones legales.
5. Grandes empresas tecnológicas acompañan a Trump
La visita presidencial también incluye una poderosa delegación empresarial estadounidense.
- Compañías como NVIDIA, Meta, Tesla y BlackRock participan en reuniones paralelas buscando resolver tensiones comerciales con China y recuperar estabilidad en sectores estratégicos.
🚨Full list of business executives joining President Trump on trip to China:
• Jane Fraser (Citi)
• Tim Cook (Apple)
• Elon Musk (Tesla)
• Brian Sikes (Cargill)
• Larry Fink (Blackrock)
• Kelly Ortberg (Boeing)
• Ryan McInerney (Visa)
• Chuck Robbins (Cisco)
• Jacob… pic.twitter.com/6CaJdpopj4
— Jesse Cohen (@JesseCohenInv) May 13, 2026
Muchas de estas empresas dependen del mercado chino tanto para ventas como para fabricación y suministro de componentes.
A tener en cuenta: La relación comercial entre ambos países sigue siendo clave para industrias tecnológicas globales y para los precios de múltiples productos consumidos diariamente en Estados Unidos.
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La incertidumbre todavía no desaparece
Aunque la tensión actual es menor comparada con el momento más crítico de la guerra comercial, expertos consideran que el escenario sigue siendo inestable.
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- De acuerdo con cálculos de Capital Economics citados por EFE, los aranceles promedio aplicados actualmente por EE.UU. a productos chinos rondan el 22,3 %, lejos de los máximos registrados anteriormente, pero todavía elevados.
Las próximas negociaciones entre Washington y Pekín podrían definir si la tregua se mantiene o si vuelve una nueva escalada comercial que termine impactando nuevamente a consumidores y empresas.