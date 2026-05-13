La nueva visita del presidente Donald Trump a China vuelve a poner en el centro de la conversación mundial la disputa comercial entre las dos economías más grandes del planeta.

Aunque actualmente existe una tregua entre Washington y Pekín, la relación sigue marcada por aranceles, tensiones sobre temas de tecnologías y decisiones judiciales que podrían afectar precios, empleo y mercados internacionales.

Por qué importa: La guerra comercial entre Estados Unidos y China no solo impacta a grandes empresas. También puede influir directamente en el costo de productos, inflación, cadenas de suministro y oportunidades laborales para millones de familias latinas dentro de EE.UU.

Según informó EFE, el encuentro entre Trump y el presidente chino Xi Jinping ocurre mientras continúan negociaciones económicas paralelas entre el viceprimer ministro chino He Lifeng y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en Corea del Sur.

5 Claves de la reunión de Trump en China

1. La guerra comercial alcanzó niveles históricos

El conflicto comercial se intensificó poco después del regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

En los meses más tensos de la disputa, los aranceles promedio impuestos por Estados Unidos a productos chinos llegaron al 127,2 % , mientras que China respondió con tarifas de hasta 147,6 % sobre importaciones estadounidenses.

, mientras que China respondió con tarifas de hasta 147,6 % sobre importaciones estadounidenses. Ese escenario provocó aumentos de costos para empresas y consumidores, además de incertidumbre en mercados globales.

Sectores como tecnología, manufactura y transporte fueron algunos de los más afectados por el intercambio de sanciones económicas.

2. China utilizó tierras raras como arma comercial

Uno de los movimientos más delicados de Pekín fue imponer restricciones a la exportación de tierras raras, materiales esenciales para industrias tecnológicas y militares.