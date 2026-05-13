Trump desata polémica económica

Inflación alcanza máximo histórico

Guerra eleva precio gasolina La presión económica en Estados Unidos sigue aumentando por el conflicto con Irán, pero Donald Trump dejó claro que el impacto financiero sobre millones de familias no influye en sus decisiones políticas o militares. Mientras la inflación alcanzó su nivel más alto en tres años y los precios del combustible continúan escalando, el presidente estadounidense defendió nuevamente su postura frente a Teherán y aseguró que su única prioridad es impedir que Irán obtenga armas nucleares. Por qué es importante: Las declaraciones llegan en un momento delicado para la economía estadounidense y a pocos meses de una intensa campaña rumbo a las elecciones legislativas de medio mandato, donde el costo de vida amenaza con convertirse en uno de los principales temas para los votantes. Trump descarta preocupación por crisis económica derivada de la guerra Ver este video en su propia página →

Durante una conferencia en la Casa Blanca antes de viajar a China, Trump respondió a preguntas sobre el impacto económico que la guerra está teniendo sobre los ciudadanos estadounidenses. “El único asunto que importa cuando hablo de Irán es que no pueden tener un arma nuclear”, afirmó el mandatario. Trump fue aún más contundente al minimizar las preocupaciones económicas de los ciudadanos: “No pienso en la situación financiera de los estadounidenses. No pienso en nadie. Pienso en una sola cosa: no podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear. Eso es todo”. Sus comentarios se producen después de que datos oficiales revelaran que la inflación en Estados Unidos subió a 3.8% en abril, la cifra más alta desde 2023. Gran parte del incremento está relacionado con el aumento de los precios energéticos tras la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Gasolina y alimentos golpean el bolsillo de millones de familias El conflicto ha provocado fuertes aumentos en varios sectores clave de la economía estadounidense. Según AAA, la gasolina supera ya los 4.50 dólares por galón, el precio más alto registrado en cuatro años. Además, los alimentos aumentaron casi 4%, mientras que las tarifas aéreas subieron más de 20%. También crecieron los costos de electricidad y servicios públicos, generando nuevas preocupaciones entre consumidores y analistas. Funcionarios de la administración Trump han ofrecido mensajes contradictorios sobre cuándo podrían bajar los precios.

Chris Wright, secretario de Energía, había asegurado meses atrás que el combustible podría regresar a niveles previos al conflicto para el verano, aunque recientemente reconoció que “no puede hacer predicciones”. En otra entrevista incluso admitió que los precios por debajo de 3 dólares por galón “quizá no ocurran hasta el próximo año”. La Casa Blanca promete alivio antes de las elecciones Kevin Hassett, principal asesor económico de Trump, afirmó el domingo que el alivio económico llegará “relativamente rápido y ciertamente antes de las elecciones”. Además, aseguró que el presidente le dijo personalmente que “la guerra está cerca de terminar”.

Por su parte, Marco Rubio defendió la situación económica estadounidense al afirmar que otros países están sufriendo mucho más por el conflicto. Estados Unidos, explicó Rubio, se encuentra “muy afortunado” y “aislado en cierta medida” gracias a su condición de exportador neto de petróleo. Mientras tanto, la inflación también sigue aumentando en países como Australia, Canadá y Corea del Sur, mientras Reino Unido enfrenta advertencias sobre una nueva crisis por el costo de vida. Trump insiste en que viene una “era dorada” para Estados Unidos Pese al panorama económico, Trump aseguró que sus políticas están funcionando “increíblemente” y pronosticó una fuerte recuperación cuando termine la guerra.