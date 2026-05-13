Pittsburgh limita operaciones del ICE

Nuevas restricciones municipales aprobadas

ICE necesitará órdenes judiciales El consejo municipal de Pittsburgh aprobó una nueva legislación que limita las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro de propiedades de la ciudad. Por qué importa: La medida busca restringir el uso de espacios municipales por parte de agentes federales de inmigración. Aunque el ICE seguirá operando en Pittsburgh, ahora enfrentará nuevas limitaciones sobre dónde puede actuar. La votación ocurrió el 12 de mayo. Consejo municipal aprueba restricciones al ICE Seguirán estando permitidos en la ciudad, pero tras una votación del consejo municipal de Pittsburgh el 12 de mayo, existen límites en cuanto a los lugares donde pueden operar.https://t.co/dZf5GPCXif — La Jornada San Luis (@JornadaSanLuis) May 13, 2026

El consejo municipal aprobó prohibir que los agentes del ICE utilicen propiedades municipales como base de operaciones. La legislación también impide que almacenen equipos dentro de espacios pertenecientes a la ciudad. Además, los agentes no podrán usar propiedades municipales como puntos de encuentro. La información fue reportada por el Pittsburgh Post-Gazette.

La nueva legislación también establece restricciones para acceder a ciertas áreas dentro de las propiedades municipales. TE PUEDE INTERESAR: ICE estaría presente en partidos del Mundial 2026 en EE.UU. Según el Post-Gazette, los agentes deberán presentar una orden judicial para entrar a áreas restringidas. La medida incluye espacios considerados “Lugares Comunitarios Seguros”. Entre ellos están los albergues para personas sin hogar. También se incluyen centros de atención para víctimas de violación.

La ciudad reconoce límites para aplicar la ley La legislación no define claramente cómo reaccionará la ciudad si agentes federales incumplen las nuevas restricciones. Según el texto aprobado, será el alcalde quien determine qué sucede en caso de una violación a la ley. La concejala Deb Gross habló sobre las limitaciones legales que enfrenta la ciudad. “Si el ICE está haciendo lo que el gobierno federal le ha ordenado, lamentablemente no tenemos autoridad para interferir”, declaró Gross. La declaración fue citada por el Tribune-Review.

Gross también explicó que la ciudad sí puede rechazar solicitudes relacionadas con el uso de espacios municipales. “Pero si nos piden que usemos su espacio, podemos negarnos”, agregó. La legislación no elimina las operaciones del ICE dentro de Pittsburgh. Tampoco prohíbe completamente la presencia de agentes federales de inmigración en la ciudad. Las restricciones se enfocan específicamente en el uso de propiedades municipales.

Defensores dudan sobre la efectividad de la medida Algunos defensores de la nueva legislación consideran que podría tener un impacto limitado. Según el Pittsburgh Post-Gazette, activistas involucrados en las conversaciones iniciales expresaron dudas sobre la aplicabilidad real de la medida. Harry Hochheiser participó en esas discusiones. Hochheiser forma parte de la sección de Pittsburgh de Bend the Arc. La organización es un grupo activista judío progresista.