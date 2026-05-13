ICE en Mundial FIFA

Temor migrante crece

Seguridad genera polémica La posible presencia de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en partidos de la Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos ha generado inquietud entre comunidades migrantes. De acuerdo con NBC News, dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmaron que ICE ofreció apoyo de seguridad para eventos deportivos que se realizarán en las próximas semanas. Según la información difundida, los agentes colaborarían con departamentos de policía locales y agencias federales en tareas relacionadas con la seguridad perimetral de los estadios. ICE en el Mundial 2026 preocupa a migrantes ICE ha ofrecido a sus agentes como apoyo de seguridad en partidos del Mundial, según NBC https://t.co/Dm1Ayvvbyt — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) May 13, 2026

Hasta el momento, no está claro si las autoridades locales aceptaron formalmente la propuesta del ICE. Uno de los funcionarios citados por NBC News aseguró que los agentes “brindarán seguridad cuando se les solicite, pero no realizarán controles de estatus migratorio”. También indicó que el uso de uniformes dependerá de cada sede y que los visitantes internacionales con presencia legal en Estados Unidos “no tienen nada qué temer”. ICE ofrecería apoyo en seguridad perimetral NEW: Federal officers and agents who arrest immigrants as part of their work with ICE may be at FIFA World Cup matches when the tournament gets underway in the U.S. next month, according to two DHS officials. https://t.co/ImKCUMxsMZ

— NBC News (@NBCNews) May 13, 2026 La información surge en medio de un contexto de creciente atención sobre operativos migratorios en Estados Unidos. ICE es la principal agencia encargada de ejecutar arrestos y deportaciones de inmigrantes en el país. En los últimos meses, la agencia ha estado relacionada con intensas redadas migratorias en diferentes ciudades estadounidenses.

De acuerdo con NBC News, el personal ofrecido por ICE participaría únicamente en tareas de seguridad alrededor de los eventos deportivos. TE PUEDE INTERESAR: Juez exhibe al ICE por violar órdenes judiciales en Colorado Los funcionarios consultados insistieron en que los agentes no verificarán el estatus migratorio de asistentes o trabajadores. La posible participación de ICE ocurre mientras Estados Unidos se prepara para recibir partidos de la Copa Mundial de la FIFA. La noticia generó reacciones debido al temor que muchas comunidades migrantes sienten hacia esta agencia federal.

El temor al ICE aumentó durante la administración Trump El miedo hacia ICE no surgió recientemente. Desde el inicio de la administración de Donald Trump, el discurso migratorio del gobierno adoptó una postura más estricta contra los inmigrantes. Según datos del Pew Research Center correspondientes al año pasado, en Estados Unidos viven alrededor de 52 millones de inmigrantes. De acuerdo con cifras oficiales de la Casa Blanca, desde que Trump asumió su segundo mandato en enero de 2025, el DHS deportó a más de 605,000 inmigrantes. Además, casi dos millones de personas habrían optado por abandonar el país voluntariamente.

El gobierno estadounidense sostiene que la mayoría de los deportados eran migrantes indocumentados con antecedentes penales. Sin embargo, varios expertos han cuestionado esa narrativa. Una investigación de Axios señaló que durante el año fiscal 2025 fueron deportados 442,637 migrantes. De esa cifra, solo 167,000 tenían antecedentes penales. Los datos han alimentado el debate sobre el alcance de las políticas migratorias y el impacto de los operativos federales.

Las cifras de muertes bajo custodia generan preocupación Otro de los puntos que incrementó la preocupación sobre ICE son las cifras de fallecimientos bajo custodia. De acuerdo con datos oficiales, 32 personas murieron en 2025 mientras estaban detenidas por ICE. Las cifras convierten a 2025 en el año más mortal para inmigrantes arrestados en dos décadas. El dato ha sido citado por organizaciones y críticos de las políticas migratorias impulsadas durante la administración Trump. La posibilidad de que agentes del ICE participen en eventos masivos como la Copa Mundial ocurre en medio de este contexto de tensión.