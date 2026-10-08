ICE golpea campos y obras del sur de Texas: el costo que inquieta a los republicanos
Publicado el 07/10/2026 a las 20:28
- Empresarios denuncian escasez de trabajadores.
- El miedo modifica rutinas familiares.
- Republicanos enfrentan desgaste entre hispanos.
La política migratoria de Donald Trump enfrenta una prueba económica en el sur de Texas: empresarios atribuyen a los arrestos de ICE parte de la escasez laboral.
En el condado de Hidalgo, el encargado agrícola JB Álvarez relató a EFE que antes reunía entre 100 y 150 trabajadores para sus cuadrillas.
Ahora, asegura, no consigue superar los 40. Algunos empleados fueron detenidos; otros evitan salir de casa por temor a encontrarse con agentes migratorios.
Su testimonio muestra cómo el endurecimiento migratorio afecta también a quienes necesitan personal para sembrar y cosechar, en una región estrechamente vinculada al trabajo inmigrante.
Construcción en Texas: negocios bajo presión
Las operaciones de ICE, un pilar de la política del presidente de EE.UU., Donald Trump, han agravado la escasez de trabajadores agrícolas y de la construcción en el sur de Texas y perjudicado los negocios.
https://t.co/UB7P5PeCeJ
— NotiCel (@noticel) October 7, 2026
Benigno Meléndez, propietario de una constructora en Weslaco, dijo a EFE que su actividad cayó aproximadamente a la mitad por falta de trabajadores y materiales más caros.
El empresario reconoce que votó por Trump para expresar su rechazo a la gestión económica de Joe Biden, pero ahora cuestiona aquella decisión.
La dependencia del sector está documentada: en 2022, los inmigrantes representaban el 40% de los trabajadores de la construcción en Texas.
Los indocumentados constituían el 23.3% del total, según American Immigration Council. Son cifras estatales anteriores a las operaciones actuales, no una medición del impacto reciente.
El miedo a ICE altera la vida familiar[caption id="attachment_1695870" align="alignnone" width="1200"] Arrestos de ICE en Texas: impacto laboral y costo electoral FOTO: EFE[/caption]
Las consecuencias también alcanzan la rutina de trabajadores como Pablo, nombre utilizado por EFE para proteger la identidad de un mexicano residente en McAllen.
Según su relato, llegó con su esposa y dos hijos después de recibir amenazas del crimen organizado en Reynosa, al otro lado de la frontera.
Ahora limita sus desplazamientos al trayecto entre la vivienda y el trabajo. Evita tiendas y encuentros sociales por miedo a una detención.
Ese aislamiento añade una dimensión familiar al problema laboral: la incertidumbre acompaña a quienes siguen trabajando y temen no regresar a casa.
Voto hispano en Texas: señales de desgaste republicano
El malestar coincide con señales de debilitamiento republicano entre votantes hispanos, un grupo decisivo para las contiendas legislativas del sur del estado.
Una encuesta de Cook Political Report y TelevisaUnivision, realizada entre el 26 de agosto y el 3 de septiembre, incluyó electores hispanos probables.
El 61% expresó una opinión desfavorable de ICE. Además, el estudio identificó retrocesos del apoyo republicano respecto de la coalición electoral de 2024.
TE PUEDE INTERESAR: Green Card por empleo: quiénes califican y qué requisitos deben cumplir
Los resultados reflejan actitudes e intención de voto; no garantizan una derrota republicana ni permiten atribuir todo el desgaste exclusivamente a las deportaciones.
Republicanos enfrentan un dilema antes de noviembre
La excongresista republicana Mayra Flores atribuyó a EFE parte del problema a una comunicación deficiente y reclamó portavoces bilingües con conocimiento local.
También responsabilizó a empresarios que contratan personas sin autorización laboral, defendiendo el cumplimiento de las normas frente a las quejas del sector privado.
Javier Palomarez, director del Hispanic Business Council, considera que las políticas migratorias dificultarán recuperar el respaldo republicano en estas comunidades, según declaró a EFE.
El desafío electoral consiste en responder al choque entre control migratorio, necesidades empresariales y economía familiar, sin dar por asegurado el voto latino.