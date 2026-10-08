Empresarios denuncian escasez de trabajadores.

El miedo modifica rutinas familiares.

Republicanos enfrentan desgaste entre hispanos.

La política migratoria de Donald Trump enfrenta una prueba económica en el sur de Texas: empresarios atribuyen a los arrestos de ICE parte de la escasez laboral.

En el condado de Hidalgo, el encargado agrícola JB Álvarez relató a EFE que antes reunía entre 100 y 150 trabajadores para sus cuadrillas.

Ahora, asegura, no consigue superar los 40. Algunos empleados fueron detenidos; otros evitan salir de casa por temor a encontrarse con agentes migratorios.

Su testimonio muestra cómo el endurecimiento migratorio afecta también a quienes necesitan personal para sembrar y cosechar, en una región estrechamente vinculada al trabajo inmigrante.

Construcción en Texas: negocios bajo presión

Las operaciones de ICE, un pilar de la política del presidente de EE.UU., Donald Trump, han agravado la escasez de trabajadores agrícolas y de la construcción en el sur de Texas y perjudicado los negocios.

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Benigno Meléndez, propietario de una constructora en Weslaco, dijo a EFE que su actividad cayó aproximadamente a la mitad por falta de trabajadores y materiales más caros.

El empresario reconoce que votó por Trump para expresar su rechazo a la gestión económica de Joe Biden, pero ahora cuestiona aquella decisión.

La dependencia del sector está documentada: en 2022, los inmigrantes representaban el 40% de los trabajadores de la construcción en Texas.

Los indocumentados constituían el 23.3% del total, según American Immigration Council. Son cifras estatales anteriores a las operaciones actuales, no una medición del impacto reciente.