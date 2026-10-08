Green Card por empleo: quiénes califican y qué requisitos deben cumplir
Publicado el 07/10/2026 a las 20:13
- Tener empleo no garantiza residencia.
- Algunas categorías permiten solicitarla independientemente.
- EB-5 exige inversión y empleos.
Tener empleo en Estados Unidos no garantiza una Green Card. La residencia laboral exige encajar en una categoría migratoria y acreditar sus requisitos.
Para trabajadores hispanos, la diferencia resulta decisiva: una oferta laboral puede respaldar ciertos expedientes, pero no sustituye las condiciones de elegibilidad.
Las principales vías incluyen EB-1, EB-2 y EB-3 para trabajadores, además de EB-5 para inversionistas. EB-4 corresponde a determinados inmigrantes especiales.
También importan la disponibilidad de visas y la elegibilidad para completar el trámite. Calificar profesionalmente no significa recibir inmediatamente la residencia.
EB-1: residencia para perfiles con logros destacados[caption id="attachment_1695861" align="alignnone" width="1200"] Green Card por trabajo: quiénes califican y qué exige USCIS FOTO: EFE[/caption]
La primera preferencia comprende personas con habilidades extraordinarias, profesores e investigadores sobresalientes y determinados ejecutivos o gerentes de empresas multinacionales.
En habilidades extraordinarias, USCIS evalúa el reconocimiento nacional o internacional sostenido y las pruebas que respaldan los logros del solicitante.
Un cargo importante o un salario elevado, por sí solos, no aseguran la aprobación: el expediente debe demostrar que cumple los criterios exigidos.
La subcategoría EB-1A permite presentar una petición propia sin empleador patrocinador; esa posibilidad no se extiende automáticamente a toda la categoría EB-1.
EB-2 y NIW: cuándo puede solicitarse sin patrocinador[caption id="attachment_1695865" align="alignnone" width="1200"] Green Card por trabajo: quiénes califican y qué exige USCIS FOTO: shutterstock[/caption]
EB-2 contempla profesionales con títulos avanzados o equivalentes y personas con habilidad excepcional en ciencias, artes o negocios.
Generalmente requiere una oferta laboral y certificación laboral, salvo excepciones aplicables. Tener estudios superiores no elimina por sí mismo esos requisitos.
La Exención por Interés Nacional, conocida como NIW, permite solicitar que se dispense la oferta de empleo y, consecuentemente, la certificación laboral.
Para obtenerla, deben acreditarse el mérito e importancia nacional del proyecto, la capacidad para impulsarlo y la conveniencia de conceder la exención.
EB-3: opciones para profesionales y otros trabajadores
EB-3 incluye trabajadores calificados cuyos puestos requieren al menos dos años de capacitación o experiencia, según las condiciones de la clasificación.
También abarca profesionales para empleos que exigen una licenciatura estadounidense o su equivalente extranjero, junto con los demás requisitos correspondientes.
La subcategoría de otros trabajadores contempla puestos que requieren menos de dos años de preparación; el trabajo debe ser permanente, no temporal ni estacional.
TE PUEDE INTERESAR: Redada en taquería de Tallahassee: ICE da su versión y esto es lo que pasará con los tres guatemaltecos detenidos
Habitualmente, estas vías requieren patrocinio empresarial y certificación laboral. Por eso, identificar un empleador dispuesto a participar constituye un paso central.
EB-5: inversión y empleos para obtener la residencia
EB-5 permite solicitar residencia mediante inversión en una nueva empresa comercial, con documentación que acredite el origen lícito del capital.
La inversión mínima general es de 1,050,000 dólares, o 800,000 dólares para áreas de empleo específicas o proyectos de infraestructura elegibles.
Además, deben cumplirse los requisitos de creación de al menos diez empleos de tiempo completo para trabajadores elegibles; existen reglas específicas de preservación.
Invertir dinero no asegura la aprobación. USCIS también revisa las condiciones del proyecto y el cumplimiento de las obligaciones del programa.
FUENTE : cronista