Tener empleo no garantiza residencia.

Algunas categorías permiten solicitarla independientemente.

EB-5 exige inversión y empleos.

Tener empleo en Estados Unidos no garantiza una Green Card. La residencia laboral exige encajar en una categoría migratoria y acreditar sus requisitos.

Para trabajadores hispanos, la diferencia resulta decisiva: una oferta laboral puede respaldar ciertos expedientes, pero no sustituye las condiciones de elegibilidad.

Las principales vías incluyen EB-1, EB-2 y EB-3 para trabajadores, además de EB-5 para inversionistas. EB-4 corresponde a determinados inmigrantes especiales.

También importan la disponibilidad de visas y la elegibilidad para completar el trámite. Calificar profesionalmente no significa recibir inmediatamente la residencia.

EB-1: residencia para perfiles con logros destacados

[caption id="attachment_1695861" align="alignnone" width="1200"]Green Card por trabajo: quiénes califican y qué exige USCIS FOTO: EFE[/caption]

La primera preferencia comprende personas con habilidades extraordinarias, profesores e investigadores sobresalientes y determinados ejecutivos o gerentes de empresas multinacionales.

En habilidades extraordinarias, USCIS evalúa el reconocimiento nacional o internacional sostenido y las pruebas que respaldan los logros del solicitante.

Un cargo importante o un salario elevado, por sí solos, no aseguran la aprobación: el expediente debe demostrar que cumple los criterios exigidos.

La subcategoría EB-1A permite presentar una petición propia sin empleador patrocinador; esa posibilidad no se extiende automáticamente a toda la categoría EB-1.