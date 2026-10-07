ICE dio su versión de la redada en taquería de Tallahassee, Florida, que terminó con tres trabajadores guatemaltecos detenidos y con el cierre del local de Chile & Chili's en Tennessee Street. Según la agencia, el operativo no iba dirigido a la taquería: empezó como una parada de tránsito.

Uno de los detenidos tiene una orden final de deportación y otro pidió la salida voluntaria del país.

La tercera, una joven trabajadora, sigue en un proceso migratorio y habló desde la cárcel donde está detenida.

Por qué importa: el caso muestra cómo una parada de tránsito puede convertirse en un arresto migratorio en Florida, donde la Patrulla de Carreteras (FHP) trabaja con ICE.

Qué dice ICE

Según un comunicado de la agencia reportado por WCTV, ICE y la Patrulla de Carreteras de Florida intentaban detener el viernes 25 de septiembre una camioneta blanca en la que viajaba una persona de Guatemala sospechosa de estar en el país sin permiso. El conductor entró al estacionamiento de la taquería y todos los ocupantes "empezaron a correr". Un vocero dijo que la agencia "no tenía como objetivo la taquería".

ICE identificó a los detenidos como Reginaldo Quej, Erwin Orlando Xoy Acaham y Catherine Migdalia Rax Sis, y afirma que los tres entraron al país sin autorización. El dueño, Marco Tenorio, dijo a medios locales que eran empleados suyos y estaban terminando sus trámites migratorios.

Qué pasará con cada uno

Reginaldo Quej : seguirá bajo custodia hasta su deportación. Según ICE, un juez de inmigración le dio una orden final de deportación en marzo.

: seguirá bajo custodia hasta su deportación. Según ICE, un juez de inmigración le dio una orden final de deportación en marzo. Erwin Orlando Xoy Acaham : pidió la salida voluntaria y sigue detenido mientras se tramita.

: pidió la y sigue detenido mientras se tramita. Catherine Rax Sis: sigue detenida mientras avanza su proceso migratorio. Desde la cárcel del condado de Flagler dijo al Tallahassee Democrat que su situación "no es vivir, es sobrevivir". Envía dinero a su madre, que tiene cáncer en Guatemala.

Uno de los hombres está en un centro de detención migratoria estatal en el condado de Baker, según el Human Impact Project.

La reacción en Tallahassee