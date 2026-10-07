Redada en taquería de Tallahassee: ICE da su versión y esto es lo que pasará con los tres guatemaltecos detenidos
Publicado el 07/10/2026 a las 16:08
ICE dio su versión de la redada en taquería de Tallahassee, Florida, que terminó con tres trabajadores guatemaltecos detenidos y con el cierre del local de Chile & Chili's en Tennessee Street. Según la agencia, el operativo no iba dirigido a la taquería: empezó como una parada de tránsito.
- Uno de los detenidos tiene una orden final de deportación y otro pidió la salida voluntaria del país.
- La tercera, una joven trabajadora, sigue en un proceso migratorio y habló desde la cárcel donde está detenida.
Por qué importa: el caso muestra cómo una parada de tránsito puede convertirse en un arresto migratorio en Florida, donde la Patrulla de Carreteras (FHP) trabaja con ICE.
Qué dice ICE
Según un comunicado de la agencia reportado por WCTV, ICE y la Patrulla de Carreteras de Florida intentaban detener el viernes 25 de septiembre una camioneta blanca en la que viajaba una persona de Guatemala sospechosa de estar en el país sin permiso. El conductor entró al estacionamiento de la taquería y todos los ocupantes "empezaron a correr". Un vocero dijo que la agencia "no tenía como objetivo la taquería".
ICE identificó a los detenidos como Reginaldo Quej, Erwin Orlando Xoy Acaham y Catherine Migdalia Rax Sis, y afirma que los tres entraron al país sin autorización. El dueño, Marco Tenorio, dijo a medios locales que eran empleados suyos y estaban terminando sus trámites migratorios.
Qué pasará con cada uno
- Reginaldo Quej: seguirá bajo custodia hasta su deportación. Según ICE, un juez de inmigración le dio una orden final de deportación en marzo.
- Erwin Orlando Xoy Acaham: pidió la salida voluntaria y sigue detenido mientras se tramita.
- Catherine Rax Sis: sigue detenida mientras avanza su proceso migratorio. Desde la cárcel del condado de Flagler dijo al Tallahassee Democrat que su situación "no es vivir, es sobrevivir". Envía dinero a su madre, que tiene cáncer en Guatemala.
Uno de los hombres está en un centro de detención migratoria estatal en el condado de Baker, según el Human Impact Project.
La reacción en Tallahassee
Cientos de personas se reunieron el miércoles 30 de septiembre frente a la taquería para protestar. El grupo T-CARE pidió poner fin a los acuerdos 287(g), que permiten a policías locales y estatales colaborar con ICE. La policía de Tallahassee, la oficina del sheriff del condado de Leon y el FDLE negaron haber participado.
Tenorio cerró de forma definitiva el local de Tennessee Street, pero el de Governor's Square Mall sigue abierto. Según la abogada de inmigración Elizabeth Ricci, otros empleados con papeles en regla renunciaron después del operativo.
Si un familiar es detenido: antes de firmar una salida voluntaria, habla con un abogado de inmigración o un representante acreditado. Según Ricci, las audiencias de fianza pueden fijarse rápido si la persona no tiene antecedentes penales graves y no se considera que haya riesgo de fuga.
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Fuentes: WCTV; WTXL ABC 27; Tallahassee Democrat; Human Impact Project. Datos consultados el 7 de octubre de 2026.