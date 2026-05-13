ICE violó orden judicial

Juez exige capacitación inmediata

ACLU denuncia arrestos ilegales Un juez federal en Colorado determinó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) violaron una orden judicial relacionada con arrestos migratorios sin orden judicial. Por qué importa: La decisión aumenta la presión sobre las operaciones migratorias impulsadas durante la administración del presidente Donald Trump. También reabre el debate sobre los llamados arrestos colaterales durante operativos de inmigración, según ABC7. ICE y sus arrestos sin orden judicial bajo investigación Un juez federal ordena entrega de registros a agentes del ICE tras dictaminar que violaron una orden durante arrestos sin orden judicial en Colorado.https://t.co/FpmpYCv1i6 — N+ UNIVISION (@nmasunivision) May 13, 2026

El juez de distrito R. Brooke Jackson emitió el fallo el martes. Jackson concluyó que agentes del ICE incumplieron una orden emitida en noviembre pasado. La orden establecía límites específicos para arrestar personas sin una orden judicial. Según el juez, los agentes solo podían efectuar esos arrestos si existía causa probable.

También debían demostrar que la persona probablemente intentaría huir antes de conseguir una orden. Sin embargo, Jackson afirmó que los agentes continuaron realizando arrestos sin cumplir esos requisitos. El juez señaló que no hubo “determinaciones individualizadas de causa probable” sobre riesgo de fuga antes de los arrestos. TE PUEDE INTERESAR: ICE detiene a chef guatemalteco en Los Ángeles y su restaurante enfrenta un futuro incierto La decisión forma parte de una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Colorado.

La organización cuestionó los llamados arrestos colaterales realizados por agentes migratorios. Estos arrestos ocurren cuando agentes detienen personas encontradas durante operativos dirigidos a otros objetivos. ACLU acusa arrestos indiscriminados A federal judge has ruled that immigration officers in Colorado have violated his order limiting when they can arrest people without a warrant. https://t.co/l4k5fBIHuU — FOX 5 NY (@fox5ny) May 13, 2026

La ACLU sostiene que el ICE arrestó indiscriminadamente a personas latinas. Según la organización, estas acciones buscaron cumplir metas de aplicación migratoria. La demanda vincula las detenciones con la campaña de deportaciones masivas promovida por Donald Trump. Además, la ACLU acusó al ICE de ignorar restricciones legales sobre quién puede ser detenido. En su decisión, Jackson también criticó la capacitación entregada a los agentes migratorios.

El juez concluyó que el ICE no brindó instrucciones adecuadas sobre cómo cumplir la orden judicial. Por ello, ordenó que los agentes autorizados para realizar arrestos sin orden reciban capacitación obligatoria. Esa instrucción deberá completarse dentro de un plazo de 45 días. Jackson también ordenó que el gobierno entregue registros relacionados con este tipo de arrestos. El juez indicó además que el ICE “falló de manera uniforme” en los requisitos de documentación establecidos previamente.

Hasta ahora, el ICE no respondió públicamente al fallo. La agencia ya presentó una apelación contra la decisión de Jackson. Otros tribunales también han impuesto límites Tim Macdonald, director legal de la ACLU de Colorado, celebró la decisión judicial. En un comunicado, afirmó que el fallo representa una decisión importante para el estado de derecho. También sostuvo que el tribunal dejó claro que el ICE “no está por encima de la ley”.

Durante el último año, otros jueces federales emitieron órdenes similares. Tribunales en Oregon, California y Washington, D.C., establecieron restricciones parecidas. Esos fallos también limitaron arrestos sin orden judicial en ausencia de riesgo de fuga. Generalmente, los agentes migratorios utilizan órdenes administrativas antes de realizar arrestos. Estos documentos son emitidos por autoridades migratorias y autorizan detenciones.