Migrantes murieron por calor

ICE investiga tráfico humano

Texas enfrenta nueva tragedia La tragedia volvió a golpear la frontera entre México y Estados Unidos. Las autoridades forenses de Estados Unidos confirmaron que seis personas encontradas muertas dentro de un vagón de tren en Laredo, Texas, eran migrantes mexicanos y hondureños. Por qué importa: El caso es investigado como un posible episodio de tráfico de personas. Las primeras investigaciones apuntan a que las víctimas murieron por las altas temperaturas dentro del vagón de carga. Migrantes muertos en Texas eran mexicanos y hondureños En Texas, la policía y los agentes fronterizos investigan las circunstancias de la muerte de seis personas.

Sus cuerpos aparecieron en el vagón de un tren de carga que viajaba cerca de la frontera con México. pic.twitter.com/VmZm4QQFtT — RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 11, 2026 La médica forense del condado de Webb, Corinne Stern, informó este martes la nacionalidad y edades de las víctimas. Entre los fallecidos había dos hondureños.

Uno de ellos era un hombre de 24 años.

El segundo era un joven de 14 años.

Las otras cuatro víctimas eran mexicanas.

Entre ellas se encontraba una mujer de 29 años.

También fueron identificados dos hombres de 45 y 56 años. Las autoridades no revelaron más detalles sobre las identidades de las víctimas.

El hallazgo ocurrió dentro de un vagón de tren de carga en la ciudad fronteriza de Laredo, Texas. La oficina forense continúa trabajando en las autopsias correspondientes. La causa de muerte apunta a golpe de calor De las personas fallecidas en ferrocarril en San Antonio, Texas, al menos tres son de origen mexicano, pero también hay gente de Honduras, según primeros reportes.

👉 Autoridades locales y de México trabajan en la identificación de otras personas. https://t.co/4BZYFrzy9r — Jesús García 🐦 (@JesusGar) May 12, 2026

La médica forense completó la autopsia de una de las mujeres fallecidas. Según el reporte oficial, la causa de muerte fue hipertermia. La hipertermia ocurre cuando el cuerpo alcanza temperaturas peligrosamente altas. Stern indicó que todavía faltan las autopsias de las otras cinco víctimas. TE PUEDE INTERESAR: Estudiante de preparatoria detenido por ICE podría perder su graduación en Texas

Sin embargo, adelantó que es “muy probable” que todos hayan muerto por exceso de calor. Las autoridades consideran que las condiciones dentro del vagón pudieron ser extremas. El caso recordó otros episodios mortales relacionados con migrantes transportados en espacios cerrados. La oficina forense también trabaja junto al consulado de México. El objetivo es contactar a las familias de los fallecidos.

Además, las autoridades colaboran en los procesos de identificación y repatriación. Investigan posible tráfico de personas 🚨 ¡Luto en la frontera! 🇲🇽 Autoridades de Laredo, Texas, encontraron seis cuerpos dentro de un vagón de carga de Union Pacific. 🔍 🏛️ La @SRE_mx confirmó que cuatro de las víctimas son mexicanas y fallecieron por un golpe de calor extremo tras quedar atrapados a más de 40… pic.twitter.com/6aBViDSPdp — SDP Noticias (@sdpnoticias) May 12, 2026

Horas después del hallazgo en Laredo, las autoridades localizaron otro cadáver cerca de unas vías ferroviarias en San Antonio. El cuerpo fue encontrado a más de 200 kilómetros al norte de Laredo. El sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, dijo que cree que esta muerte está relacionada con el mismo grupo. Hasta ahora no se han dado detalles sobre la identidad de esta séptima persona. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó que investiga el caso.

La agencia señaló que analiza las muertes como un posible caso de tráfico de personas. Las autoridades no han anunciado arrestos relacionados con el caso. El hallazgo ocurre poco más de un año después de otra tragedia migratoria en Texas. En aquel caso, dos personas fueron condenadas por la muerte de 53 migrantes. Las víctimas viajaban dentro de un camión en San Antonio.