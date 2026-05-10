ICE separa familia venezolana

Madre enfrenta deportación inmediata

Hijos pequeños quedaron solos Lo que debía ser una visita rutinaria de verificación migratoria terminó con una familia separada en Texas. Anna Catherine Delgado, originaria de Venezuela, fue detenida por agentes de ICE el pasado 29 de abril en San Antonio. Ahora enfrenta una posible deportación a Venezuela en pleno Día de las Madres, según Univision. ICE detiene a madre venezolana en Texas Una madre hispana es detenida por elementos de ICE y será deportada en pleno Día de las Madres tras ser separada de sus hijos pequeños.https://t.co/GprjJ2EfSc — N+ UNIVISION (@nmasunivision) May 9, 2026

Sus hijos, Hannah, de 1 año, e Isaiah, de menos de 4 años, permanecen con su padre mientras preguntan constantemente por su madre. La familia asegura que no recibió explicaciones claras durante el operativo. Anna Catherine y su esposo, José Rosales, habían solicitado asilo político en Estados Unidos. La petición fue negada. Aun así, desde 2020, ella acudía regularmente a sus citas de verificación migratoria.

Operativo sorprendió a la familia Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por N+ UNIVISION SAN ANTONIO (@univisionsatx) La detención ocurrió cuando Anna Catherine salía junto a uno de sus hijos.

Norma Rosales, suegra de la mujer, relató cómo varios agentes rodearon a la familia. “Cuando ella sale tomando de la mano al niño, otras cuatro camionetas, un total de 7 u 8 hombres, con chalecos, armas, la rodearon y le dijeron que se tenía que ir con ellos”, contó Norma Rosales. Según la familia, Anna Catherine fue subida a un vehículo sin mayores explicaciones. TE PUEDE INTERESAR: Arrestan a inmigrante hondureño ligado a la MS-13 tras operativo de ICE en Florida José Rosales salió inmediatamente al notar el operativo.

Llevaba en brazos a Hannah, la hija menor de ambos. No pudo impedir que su esposa fuera detenida. La familia sostiene que la situación tomó por sorpresa a todos. Desde entonces, los niños permanecen separados de su madre mientras intentan entender lo ocurrido. El caso se suma a otros reportes recientes de detenciones migratorias en San Antonio relacionadas con operativos de ICE.

La hija menor extraña a su madre La situación afecta especialmente a Hannah, de apenas un año. Norma Rosales explicó que la menor todavía estaba siendo amamantada. Ahora rechaza otros tipos de leche. “Está como que ‘me faltan dos años más de mi lechita’ y no quiere tomar la leche que le hemos conseguido”, dijo Norma preocupada. La familia asegura que la niña extraña constantemente a su madre.

También temen por el impacto emocional que la separación pueda tener en ambos menores. Mientras tanto, Anna Catherine logró comunicarse telefónicamente con su esposo. Según relató Norma Rosales, primero informó que estaba en Arizona. Después, le notificó que podría ser deportada en cuestión de días. “Anna, mi nuera, le llamó a mi hijo y le dijo que estaba en Arizona, le dijeron que la iban a deportar en unos días”, expresó entre lágrimas.

Más tarde, la familia recibió otra llamada. En ella, Anna Catherine aseguró que la deportación podría ocurrir el domingo. Familia esperaba regularizar su situación José Rosales había iniciado una petición formal para que su esposa pudiera permanecer legalmente en Estados Unidos. La intención era comenzar un proceso para obtener un estatus de residente. Sin embargo, según la familia, nunca recibieron respuesta oficial a la solicitud. Ahora enfrentan la posibilidad de una separación prolongada.