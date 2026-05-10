ICE arresta pandillero hondureño

Operativo conjunto en Florida

MS-13 bajo investigación

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestó a Luis Merary Peralta-Sevilla durante un operativo realizado el 14 de abril en Florida.

La operación fue coordinada junto con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

También participaron la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach y la Patrulla de Carreteras de Florida.

Según las autoridades, Peralta-Sevilla es un inmigrante hondureño que ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2013.

ICE arresta a miembro de MS-13