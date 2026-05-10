Arrestan a inmigrante hondureño ligado a la MS-13 tras operativo de ICE en Florida
ICE arresta pandillero hondureño Operativo conjunto en Florida MS-13 bajo investigación El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestó a Luis Merary Peralta-Sevilla durante un operativo realizado el 14 de abril en Florida. La operación fue coordinada junto con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. También participaron la Oficina […]
Publicado el10/05/2026 a las 10:51
- ICE arresta pandillero hondureño
- Operativo conjunto en Florida
- MS-13 bajo investigación
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestó a Luis Merary Peralta-Sevilla durante un operativo realizado el 14 de abril en Florida.
La operación fue coordinada junto con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
También participaron la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach y la Patrulla de Carreteras de Florida.
Según las autoridades, Peralta-Sevilla es un inmigrante hondureño que ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2013.
ICE arresta a miembro de MS-13
🚨 ¡DURÍSIMO GOLPE AL TERRORISMO!: Oficiales de ICE acaban de llevar a cabo la detención de un miembro de la pandilla MS-13, un inmigrante ilegal que ha estado en Estados Unidos durante 13 años.
Ahora será deportado y se pudrirá en el CECOT 🔥 ¡EXCELENTE NOTICIA!. pic.twitter.com/11fAU0ZNAE
— Eduardo Menoni (@eduardomenoni) May 9, 2026
ICE confirmó que reside en el condado de Palm Beach y que es integrante confirmado de la pandilla MS-13.
La Patrulla de Carreteras de Florida realizó la detención durante una parada de vehículo coordinada.
Posteriormente, agentes de ICE lo tomaron bajo custodia sin incidentes.
Las autoridades también informaron que el vehículo fue confiscado.
La incautación ocurrió por infracciones relacionadas con conducir sin una licencia válida.
ICE asegura que enfrenta proceso de deportación
Watch the moment ICE and Florida law enforcement arrest MS-13 gang member and Honduran illegal alien Luis Merary Peralta-Sevilla, who’s also a suspected terrorist
Flawless takedown 🔥
Keep it up! 💪 pic.twitter.com/VhpVr2WYKe
— Libs of TikTok (@libsoftiktok) May 10, 2026
El director interino del ICE, Todd M. Lyons, confirmó que Peralta-Sevilla enfrenta actualmente un proceso migratorio.
“Es miembro de la MS-13, una organización terrorista extranjera designada”, declaró Lyons.
El funcionario indicó que el hondureño permanecerá bajo custodia migratoria mientras se resuelve su situación legal.
“Actualmente se encuentra en proceso de deportación ante un juez de inmigración del Departamento de Justicia”, agregó.
ICE detalló que Peralta-Sevilla ingresó ilegalmente a Estados Unidos en julio de 2013.
Agentes de la Patrulla Fronteriza lo interceptaron en el Valle del Río Grande, en Texas.
TE PUEDE INTERESAR: Esposo de bombera en Texas es detenido por ICE durante cita migratoria
Durante ese encuentro, admitió ser ciudadano hondureño.
También reconoció encontrarse ilegalmente dentro de Estados Unidos.
Posteriormente, un juez de inmigración del Departamento de Justicia le concedió libertad bajo fianza.
Desde entonces, permaneció en el país mientras avanzaba su proceso migratorio.
Su próxima audiencia ante el tribunal de inmigración estaba programada para abril de 2027.
Actualmente, Peralta-Sevilla permanece detenido en la cárcel del condado de Palm Beach.
Las autoridades esperan transferirlo nuevamente a custodia del ICE para continuar con los trámites de deportación.
ICE mantiene operativos migratorios en todo el país
ICE informó que continúa realizando operativos diarios de control migratorio en distintas partes de Estados Unidos.
La agencia señaló que estas acciones forman parte de sus esfuerzos para detener a inmigrantes con antecedentes penales.
También buscan arrestar a personas acusadas de violar leyes migratorias y que no cuentan con base legal para permanecer en el país.
Las autoridades federales reiteraron que los operativos se realizan en coordinación con agencias estatales y locales.
En este caso participaron varias corporaciones de seguridad de Florida.
ICE recordó que la ciudadanía puede reportar actividades sospechosas o delitos relacionados con inmigración.
Las denuncias pueden hacerse llamando al 866-DHS-2-ICE (866-347-2423).
También es posible completar el formulario oficial de denuncias disponible en línea.
La agencia no informó si Peralta-Sevilla enfrenta otros cargos criminales adicionales.
Tampoco detalló cuánto tiempo permanecerá en la cárcel del condado de Palm Beach antes de ser transferido.
Por ahora, el caso sigue bajo revisión dentro del sistema de inmigración federal.