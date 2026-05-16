Demócratas acusan a ICE de operar “vuelos fantasmas”

Demócratas cuestionan vuelos ICE

Exigen transparencia migratoria

Denuncian deportaciones masivas Un grupo de 40 representantes demócratas expresó “graves preocupaciones” por los vuelos de deportación operados por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). Los legisladores enviaron una carta a Bryan Bedford, administrador de la Administración Federal de Aviación (FAA), para exigir transparencia y supervisión. El documento cuestiona las operaciones aéreas dirigidas por la división ICE Air Operations (IAO), encargada de los vuelos de deportación del gobierno del presidente Donald Trump. Los congresistas denunciaron presuntos maltratos y condiciones inhumanas dentro de los aviones chárter utilizados para expulsar inmigrantes del país. Vuelos de deportación de ICE bajo investigación Vuelos secretos de ICE: demócratas “profundamente preocupados” por esta táctica de ICE y critican una política «industrializada y a gran escala». https://t.co/ReNAinln3d

— N+ UNIVISION (@nmasunivision) May 12, 2026 La carta también pide verificaciones para garantizar el respeto al debido proceso durante las deportaciones masivas impulsadas por la administración Trump. En 2025, ICE deportó entre 600,000 y 700,000 inmigrantes indocumentados. La cifra quedó por debajo del millón de deportaciones prometido por Trump durante su campaña presidencial de 2024.

Sin embargo, el zar fronterizo Tom Homan aseguró en enero a N+ Univision que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deportará a un millón de extranjeros delincuentes en 2026. Posteriormente, Homan reiteró la meta en entrevistas y eventos públicos relacionados con seguridad fronteriza. Demócratas condenan política de “tolerancia cero” En la carta, los legisladores afirmaron que se oponen “rotundamente” a las prácticas migratorias que separan familias y debilitan el debido proceso. También acusaron a ICE de evitar la supervisión y la rendición de cuentas sobre sus operaciones aéreas. “Como miembros del Congreso, es nuestro deber ejercer la supervisión sobre estas operaciones”, señalaron.

Además, recordaron que la FAA tiene responsabilidad sobre la seguridad y las operaciones aéreas en Estados Unidos. Por ello, pidieron colaboración con el Congreso para garantizar “la seguridad y la dignidad humana” en los vuelos de deportación. TE PUEDE INTERESAR: Video capta violenta detención de migrante frente a su hijo en California Los demócratas aseguraron que desde enero de 2025 observaron un aumento drástico de vuelos operados por ICE. Según la carta, entre el 20 de enero y el 31 de diciembre de 2025 los vuelos de deportación aumentaron un 84% respecto al mismo periodo de 2024.

El incremento habría sido impulsado por la expansión de vuelos chárter contratados por ICE. Entre las compañías mencionadas aparecen GlobalX, Eastern Air Express, Avelo Airlines, World Atlantic, OMNI Air, Kaiser y Key Lime Air. La congresista Jasmine Crockett, de Texas, aseguró que las agencias migratorias “no deberían poder operar desde las sombras”. Crockett recordó que presentó la Ley TRACK ICE para aumentar la transparencia en los llamados “vuelos fantasmas”. Acusan deportaciones industrializadas Los congresistas también denunciaron un cambio hacia una “deportación industrializada y a gran escala”.

Según el documento, las expulsiones son ejecutadas mediante una red de contratistas privados. Los legisladores advirtieron que esto dificulta exigir responsabilidades y limita la supervisión del Congreso. También señalaron que la información sobre estos vuelos “es casi imposible de obtener”. La carta menciona que el Manual IAO de 2024 permite el uso de esposas, cadenas de cintura y grilletes para piernas durante los traslados. Además, el protocolo autoriza dispositivos adicionales como máscaras antiesputo, inmovilizadores y el dispositivo WRAP.

Los representantes recordaron que la presencia indocumentada en Estados Unidos es una falta de carácter civil y no criminal. Citaron informes independientes del Instituto CATO, TRAC Immigration y el Centro Brennan para la Justicia. Según esos estudios, más del 73% de los deportados enfrentan únicamente cargos relacionados con presencia indocumentada. FAA enfrenta plazo para responder Los congresistas fijaron el 1 de junio como fecha límite para que la FAA entregue respuestas detalladas por escrito. Solicaron un informe completo de todas las operaciones aéreas de ICE desde el 20 de enero de 2025.

También pidieron información sobre vuelos chárter y operaciones que entren o salgan del espacio aéreo estadounidense. Otra exigencia incluye detalles sobre el uso del sistema LADD para ocultar información de vuelos de deportación. Los legisladores además quieren conocer qué otros mecanismos utiliza ICE para aumentar el secretismo alrededor de estas operaciones. La carta exige un reporte específico sobre condiciones humanitarias en los vuelos. Entre las preguntas dirigidas a la FAA destacan evaluaciones sobre barreras físicas dentro de las aeronaves y los protocolos de evacuación.