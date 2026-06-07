USCIS cambia proceso de Green Card para estudiantes y trabajadores
Publicado el07/06/2026 a las 11:25
- USCIS endurece ajuste de estatus
- Green Card será consular
- Casos evaluados individualmente
La política migratoria de Estados Unidos para quienes buscan la residencia permanente enfrenta un cambio importante.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) implementó en mayo de 2026 una nueva orientación que redefine cómo se tramitan los ajustes de estatus para estudiantes, trabajadores temporales y otros titulares de visas de no inmigrante.
Por qué importa: La nueva directriz establece que el trámite consular en el extranjero será la vía estándar para obtener la Green Card, mientras que el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos quedará reservado para circunstancias excepcionales.
El memorando PM-602-0199, emitido el 21 de mayo de 2026 por USCIS, instruye a los oficiales migratorios a tratar el ajuste de estatus como un beneficio discrecional y extraordinario.
USCIS convierte el ajuste de estatus en un beneficio extraordinario
Ahora será más difícil… 😕
Endurecen las reglas para obtener la Green Card y estos son los nuevos cambios 🇺🇸❌https://t.co/zuDWijf366
— Almanaque | #Puebla (@AlmanaquePuebla) June 6, 2026
La agencia señala que el ajuste de estatus no debe considerarse un procedimiento rutinario, según Infobae.
La nueva orientación establece que la vía predeterminada para tramitar la residencia permanente será el proceso consular realizado fuera de Estados Unidos.
USCIS aclara que la Sección 245 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) permanece sin cambios.
Según la autoridad migratoria, la nueva política no modifica la legislación vigente.
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Sin embargo, fortalece la facultad de los oficiales para exigir que el solicitante complete el trámite desde el extranjero, salvo que existan razones que justifiquen una excepción.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también precisó que no existe una prohibición general para el ajuste de estatus.
No obstante, enfatizó que el procedimiento dentro del país solo será posible bajo circunstancias extraordinarias.
Estudiantes y trabajadores temporales deberán recurrir al proceso consular
USCIS cambia las reglas para obtener la Green Card y afecta a estudiantes y trabajadores temporales – Infobae https://t.co/TJX62PPL1W
— VM | NOTICIAS (@V_M_Noticias) June 7, 2026
La política afecta principalmente a quienes ingresaron a Estados Unidos con visas de carácter temporal.
Entre los grupos mencionados por USCIS se encuentran los titulares de visas F-1 para estudiantes.
También figuran los participantes de programas de intercambio con visa J-1.
La medida alcanza a quienes ingresaron con visas de turista B-1 y B-2.
Además, incluye a trabajadores temporales con categorías como H-2B, TN y O-1, entre otras.
La agencia también contempla otras visas de no inmigrante de corta duración.
USCIS indica que únicamente los casos respaldados por circunstancias extraordinarias y debidamente documentadas podrán continuar el ajuste de estatus dentro del país.
La decisión dependerá del análisis individual realizado por el oficial asignado al expediente.
El memorando también diferencia las visas de “intención única” de aquellas consideradas de “doble intención”.
Entre estas últimas aparecen categorías como H-1B y L-1.
Estas visas permiten solicitar la residencia permanente mientras se mantiene el estatus temporal de trabajo.
Aun así, USCIS subraya que ningún solicitante tiene garantizada la aprobación.
La discrecionalidad del oficial seguirá siendo un factor determinante en la resolución de cada caso.
Cada expediente será evaluado de manera individual
La nueva orientación ordena a los oficiales analizar la totalidad de las circunstancias presentadas por cada solicitante.
Entre los factores considerados se encuentra el cumplimiento de las condiciones migratorias y laborales.
También se evaluará el historial de mantenimiento de un estatus legal continuo.
Los vínculos familiares y comunitarios formarán parte del análisis.
Asimismo, podrán considerarse razones humanitarias o de interés nacional debidamente documentadas.
La ausencia de violaciones migratorias previas también figura entre los criterios de evaluación.
USCIS señala que el examen incluirá factores positivos y negativos.
Cada expediente será resuelto según sus propios méritos.
Los requisitos legales para solicitar la Green Card mediante ajuste de estatus continúan vigentes.
La ley exige haber sido inspeccionado y admitido legalmente o haber recibido parole migratorio.
También se requiere presentar el formulario I-485.
Además, el solicitante debe ser elegible, admisible y contar con una visa disponible al momento de la solicitud.
La agencia recuerda que ciertas personas siguen siendo inelegibles para el ajuste de estatus.
Entre ellas se encuentran quienes trabajaron sin autorización antes de la petición.
También quienes no mantuvieron un estatus legal continuo.
La restricción alcanza a tripulantes extranjeros y a personas admitidas en tránsito sin visa.
Igualmente, quedan excluidos quienes hayan violado los términos de una visa de no inmigrante.
Aunque estos criterios no cambiaron con el memorando PM-602-0199, USCIS advierte que su interpretación y aplicación podrán ser más estrictas bajo el nuevo enfoque discrecional.