USCIS cambia proceso de Green Card para estudiantes y trabajadores

USCIS endurece ajuste de estatus

Green Card será consular

Casos evaluados individualmente

La política migratoria de Estados Unidos para quienes buscan la residencia permanente enfrenta un cambio importante.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) implementó en mayo de 2026 una nueva orientación que redefine cómo se tramitan los ajustes de estatus para estudiantes, trabajadores temporales y otros titulares de visas de no inmigrante.

Por qué importa: La nueva directriz establece que el trámite consular en el extranjero será la vía estándar para obtener la Green Card, mientras que el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos quedará reservado para circunstancias excepcionales.

El memorando PM-602-0199, emitido el 21 de mayo de 2026 por USCIS, instruye a los oficiales migratorios a tratar el ajuste de estatus como un beneficio discrecional y extraordinario.

USCIS convierte el ajuste de estatus en un beneficio extraordinario

Ahora será más difícil… 😕 Endurecen las reglas para obtener la Green Card y estos son los nuevos cambios 🇺🇸❌https://t.co/zuDWijf366 — Almanaque | #Puebla (@AlmanaquePuebla) June 6, 2026

La agencia señala que el ajuste de estatus no debe considerarse un procedimiento rutinario, según Infobae.

La nueva orientación establece que la vía predeterminada para tramitar la residencia permanente será el proceso consular realizado fuera de Estados Unidos.

USCIS aclara que la Sección 245 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) permanece sin cambios.

Según la autoridad migratoria, la nueva política no modifica la legislación vigente.

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Sin embargo, fortalece la facultad de los oficiales para exigir que el solicitante complete el trámite desde el extranjero, salvo que existan razones que justifiquen una excepción.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también precisó que no existe una prohibición general para el ajuste de estatus.

No obstante, enfatizó que el procedimiento dentro del país solo será posible bajo circunstancias extraordinarias.