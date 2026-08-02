Agente migratorio amenaza con arrestar a ciudadano estadounidense por insultarlo
Publicado el02/08/2026 a las 09:49
- Amenaza durante detención migratoria.
- Ciudadano invoca sus derechos.
- Video genera controversia.
Un video grabado en Key West, Florida, desató un debate sobre los límites de la autoridad de los agentes migratorios durante una inspección.
Por qué importa: La grabación muestra el momento en que un agente de la Patrulla Fronteriza advierte a un ciudadano estadounidense que podría arrestarlo por utilizar lenguaje ofensivo, pese a que el hombre alega estar ejerciendo su derecho a la libertad de expresión.
Las imágenes muestran a un agente de la Patrulla Fronteriza hablando con los ocupantes de un vehículo durante una detención.
En un momento, el pasajero pronuncia la frase: “¡Maldita sea!”, mientras responde al oficial.
Agente migratorio amenaza a ciudadano en Florida
El agente reacciona de inmediato y pregunta qué fue lo que dijo el ciudadano.
Acto seguido, le advierte que lo sacará del vehículo si vuelve a utilizar ese tipo de palabras durante el encuentro.
El pasajero responde cuestionando la amenaza del agente.
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«¿Por qué? Eso es libertad de expresión», replica el ciudadano estadounidense mientras continúa la conversación.
El intercambio ha generado polémica debido a la naturaleza de la advertencia realizada por el oficial.
El video comenzó a circular y llamó la atención por el enfrentamiento verbal entre ambas partes.
¿Qué facultades tiene la Patrulla Fronteriza?
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La Patrulla Fronteriza posee facultades especiales para realizar inspecciones migratorias en zonas cercanas a la frontera.
Esas atribuciones permiten efectuar determinados controles relacionados con la aplicación de las leyes migratorias.
Sin embargo, esas facultades no autorizan el arresto de una persona únicamente por utilizar lenguaje ofensivo.
Tampoco permiten detener a alguien solo por criticar verbalmente a un agente durante una interacción.
La utilización de malas palabras, por sí sola, no constituye un motivo suficiente para realizar un arresto.
La situación cambia únicamente si existen amenazas directas u otros delitos adicionales.
El ciudadano sostuvo precisamente ese argumento al invocar la protección constitucional de su expresión.
El debate gira en torno a la libertad de expresión
Durante el video, el pasajero insiste en que sus palabras están protegidas por la Constitución.
Su respuesta se centra en el derecho a expresar opiniones, incluso cuando resulten ofensivas para otra persona.
La discusión no muestra que el ciudadano emitiera amenazas contra el agente.
Tampoco se menciona la comisión de otro delito que justificara un arresto por ese motivo.