Agente migratorio amenaza con arrestar a ciudadano estadounidense por insultarlo

Amenaza durante detención migratoria.

Ciudadano invoca sus derechos.

Video genera controversia.

Un video grabado en Key West, Florida, desató un debate sobre los límites de la autoridad de los agentes migratorios durante una inspección.

Por qué importa: La grabación muestra el momento en que un agente de la Patrulla Fronteriza advierte a un ciudadano estadounidense que podría arrestarlo por utilizar lenguaje ofensivo, pese a que el hombre alega estar ejerciendo su derecho a la libertad de expresión.

Las imágenes muestran a un agente de la Patrulla Fronteriza hablando con los ocupantes de un vehículo durante una detención.

En un momento, el pasajero pronuncia la frase: “¡Maldita sea!”, mientras responde al oficial.

Agente migratorio amenaza a ciudadano en Florida

El agente reacciona de inmediato y pregunta qué fue lo que dijo el ciudadano.

Acto seguido, le advierte que lo sacará del vehículo si vuelve a utilizar ese tipo de palabras durante el encuentro.

El pasajero responde cuestionando la amenaza del agente.

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«¿Por qué? Eso es libertad de expresión», replica el ciudadano estadounidense mientras continúa la conversación.

El intercambio ha generado polémica debido a la naturaleza de la advertencia realizada por el oficial.

El video comenzó a circular y llamó la atención por el enfrentamiento verbal entre ambas partes.