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DHS descarta una amnistía para inmigrantes indocumentados: «Nunca»
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que Estados Unidos no implementará una amnistía para inmigrantes indocumentados .
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DHS descarta una amnistía para inmigrantes indocumentados: «Nunca»
Foto Redadas de ICE: Foto The Center Square

Publicado el03/08/2026 a las 18:20

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, aseguró que Estados Unidos no implementará un programa de amnistía para los inmigrantes que se encuentran en el país sin un estatus migratorio legal.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el funcionario afirmó: «No habrá amnistía para los inmigrantes indocumentados. Nunca. Somos una nación de leyes».

El mensaje fue publicado en la red social X

La declaración fue difundida por el secretario en su cuenta oficial de X y representa una postura clara sobre la posibilidad de establecer un programa de regularización para inmigrantes que permanecen en Estados Unidos sin autorización legal.

El mensaje, breve y directo, fue publicado sin ofrecer detalles adicionales sobre posibles cambios en la política migratoria o futuras medidas relacionadas con el tema.

«Somos una nación de leyes»

Foto: EFE

En su publicación, Mullin reiteró que la postura del Gobierno es mantener el cumplimiento de las leyes migratorias al afirmar que «Somos una nación de leyes», dejando claro que, desde su perspectiva, no habrá una amnistía para los inmigrantes indocumentados.

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