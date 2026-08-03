DHS descarta una amnistía para inmigrantes indocumentados: «Nunca»

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, aseguró que Estados Unidos no implementará un programa de amnistía para los inmigrantes que se encuentran en el país sin un estatus migratorio legal.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el funcionario afirmó: «No habrá amnistía para los inmigrantes indocumentados. Nunca. Somos una nación de leyes».

El mensaje fue publicado en la red social X

NO amnesty for illegal aliens. Ever. We are a nation of laws. If you are illegally present in the United States of America— you will be detained and deported. Period. — Secretary Markwayne Mullin (@SecMullinDHS) August 2, 2026

La declaración fue difundida por el secretario en su cuenta oficial de X y representa una postura clara sobre la posibilidad de establecer un programa de regularización para inmigrantes que permanecen en Estados Unidos sin autorización legal.

El mensaje, breve y directo, fue publicado sin ofrecer detalles adicionales sobre posibles cambios en la política migratoria o futuras medidas relacionadas con el tema.

«Somos una nación de leyes»

En su publicación, Mullin reiteró que la postura del Gobierno es mantener el cumplimiento de las leyes migratorias al afirmar que «Somos una nación de leyes», dejando claro que, desde su perspectiva, no habrá una amnistía para los inmigrantes indocumentados.