Denuncian que ICE entrega agua contaminada a inmigrantes
Publicado el01/08/2026 a las 12:06
- Agua con gusanos denunciada
- Video evidencia contaminación
- Internos alertan insalubridad
Un video filtrado desde el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, California, expone las presuntas condiciones de salubridad que enfrentan inmigrantes detenidos.
Las imágenes fueron captadas por el detenido Carlitos Richard Perez.
En el video se observa una botella de agua comunitaria.
Dentro de la botella aparecen gusanos vivos moviéndose en el agua.
Video revela agua con gusanos en centro de ICE
El material fue mostrado ante la cámara por el propio detenido.
Las imágenes rápidamente comenzaron a circular y generaron preocupación por las condiciones denunciadas.
El video pone el foco sobre la calidad del agua que, según la denuncia, estaría destinada al consumo de los internos.
La grabación se ha convertido en una de las principales evidencias difundidas sobre las condiciones dentro del centro.
Internos aseguran que el agua no es apta para consumo humano
Detainees at Adelanto ICE Processing Center claim that staff have provided them with water from an unknown source that is routinely contaminated, despite a federal judge’s orders to provide detainees with clean, potable water. A video L.A. TACO received backs this up.
The full… pic.twitter.com/V7zTc3MzZ2
— L.A. TACO🌴🌮 (@LATACO) July 31, 2026
Periodistas e investigadores revisaron el material difundido desde el centro de detención.
De acuerdo con la información disponible, confirmaron la veracidad del video.
La verificación incluyó entrevistas con múltiples personas detenidas en las instalaciones.
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Los internos consultados coincidieron en sus testimonios.
Según sus declaraciones, el agua comunitaria está completamente contaminada.
También aseguraron que el agua resulta imposible para el consumo humano.
Los testimonios respaldan lo que se observa en las imágenes difundidas.
Hasta el momento, la denuncia gira en torno a las condiciones de salubridad reflejadas en el video.
La grabación aumenta el escrutinio sobre las condiciones del centro
El Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto vuelve a estar bajo atención tras la difusión del material.
La denuncia se centra específicamente en la condición del agua utilizada por los detenidos.
Las imágenes muestran una botella que presuntamente era utilizada para consumo comunitario.
En ella pueden verse gusanos vivos desplazándose dentro del líquido.
Los testimonios obtenidos por periodistas e investigadores coinciden con el contenido del video.
Los internos sostienen que el agua no reúne condiciones para ser consumida.
La grabación se suma a las denuncias sobre presuntas deficiencias sanitarias dentro del centro.
El video y los testimonios constituyen la base de la denuncia difundida sobre las condiciones de salubridad en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, California.