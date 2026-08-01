Denuncian que ICE entrega agua contaminada a inmigrantes

Agua con gusanos denunciada

Video evidencia contaminación

Internos alertan insalubridad

Un video filtrado desde el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, California, expone las presuntas condiciones de salubridad que enfrentan inmigrantes detenidos.

Las imágenes fueron captadas por el detenido Carlitos Richard Perez.

En el video se observa una botella de agua comunitaria.

Dentro de la botella aparecen gusanos vivos moviéndose en el agua.

Video revela agua con gusanos en centro de ICE

El material fue mostrado ante la cámara por el propio detenido.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular y generaron preocupación por las condiciones denunciadas.

El video pone el foco sobre la calidad del agua que, según la denuncia, estaría destinada al consumo de los internos.

La grabación se ha convertido en una de las principales evidencias difundidas sobre las condiciones dentro del centro.