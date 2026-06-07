Mujer es detenida por ICE pese a afirmar que era ciudadana estadounidense

ICE detuvo a ciudadana estadounidense

DHS retiró proceso migratorio

Pasaporte confirmó su ciudadanía

La historia de Dulce Consuelo Díaz Morales se convirtió en un largo proceso legal después de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la detuvieran pese a que ella aseguró ser ciudadana estadounidense.

La detención ocurrió el 14 de diciembre de 2025 en Baltimore.

Desde entonces, enfrentó un proceso de deportación que se prolongó durante varios meses y que mantuvo activa la incertidumbre sobre su futuro.

Ciudadana estadounidense fue detenida por ICE en Baltimore

ICE arrested and detained Dulce Consuelo Diaz Morales for 25 days even after she provided her birth certificate as proof of her citizenship. After her release, Diaz Morales shared, «I thank God now it’s over. I want to hug my son first and then my family.» pic.twitter.com/STcjFEPpfy — FactPost (@factpostnews) June 2, 2026

Su hermana Sirley relató que ambas acababan de salir de un restaurante Taco Bell cuando ocurrió el arresto.

Sirley conducía el vehículo y, según explicó, Dulce fue detenida sin recibir una explicación.

Aunque Dulce recuperó su libertad en enero, la amenaza de deportación continuó vigente durante varios meses.