Mujer es detenida por ICE pese a afirmar que era ciudadana estadounidense
Publicado el07/06/2026 a las 11:56
- ICE detuvo a ciudadana estadounidense
- DHS retiró proceso migratorio
- Pasaporte confirmó su ciudadanía
La historia de Dulce Consuelo Díaz Morales se convirtió en un largo proceso legal después de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la detuvieran pese a que ella aseguró ser ciudadana estadounidense.
La detención ocurrió el 14 de diciembre de 2025 en Baltimore.
Desde entonces, enfrentó un proceso de deportación que se prolongó durante varios meses y que mantuvo activa la incertidumbre sobre su futuro.
Ciudadana estadounidense fue detenida por ICE en Baltimore
ICE arrested and detained Dulce Consuelo Diaz Morales for 25 days even after she provided her birth certificate as proof of her citizenship.
After her release, Diaz Morales shared, «I thank God now it’s over. I want to hug my son first and then my family.» pic.twitter.com/STcjFEPpfy
— FactPost (@factpostnews) June 2, 2026
Su hermana Sirley relató que ambas acababan de salir de un restaurante Taco Bell cuando ocurrió el arresto.
Sirley conducía el vehículo y, según explicó, Dulce fue detenida sin recibir una explicación.
Aunque Dulce recuperó su libertad en enero, la amenaza de deportación continuó vigente durante varios meses.
DHS solicitó cerrar el proceso migratorio
Federal agents arrested Dulce Consuelo Diaz Morales on her way home in Baltimore, Maryland. https://t.co/qpPwrgoIh7
— Newsweek (@Newsweek) December 23, 2025
El 27 de mayo de 2026 se produjo un giro importante en el caso, según Univision.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó una solicitud de desestimación ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración dentro del proceso de deportación iniciado contra Dulce.
La mujer nació en Laurel, Maryland, según la documentación presentada por su equipo legal.
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Durante la defensa, los abogados entregaron diversas pruebas para respaldar la ciudadanía de Dulce.
Entre los documentos se encontraba un certificado de nacimiento de Maryland con marca de agua emitido por la División de Registros Vitales.
También se presentaron registros de vacunación emitidos por un condado de Maryland que reflejan la fecha de nacimiento de Dulce.
Pese a ello, el caso avanzó durante meses mientras se discutía su situación migratoria.
El gobierno sostuvo que era una inmigrante indocumentada
Durante el proceso, el DHS mantuvo una postura distinta a la presentada por la defensa.
En declaraciones realizadas en diciembre pasado, la agencia afirmó que Dulce era una inmigrante indocumentada nacida en México.
“Dulce Consuelo Madrigal Díaz NO es ciudadana estadounidense; es una inmigrante indocumentada de México”, indicó el DHS.
La agencia también aseguró que ella no había presentado un certificado de nacimiento estadounidense válido ni pruebas suficientes para respaldar su afirmación de ciudadanía.
Estas declaraciones contrastaron con la documentación presentada posteriormente por los abogados de la mujer.
El pasaporte fortalece su reclamo de ciudadanía
El 1 de junio de 2026, el equipo legal de Dulce confirmó que su clienta recibió un pasaporte estadounidense.
La firma Sanabria & Associates consideró que este documento representa la prueba más contundente de su ciudadanía.
“Esta es la prueba más concluyente que ella, o cualquier persona, puede presentar para demostrar su ciudadanía”, señaló la firma.
Los abogados subrayaron que el pasaporte únicamente confirma una condición que ya existía previamente.
Sin embargo, la firma advirtió que el caso podría no estar completamente cerrado.
Según explicó, el DHS accedió a cerrar el proceso “sin perjuicio”, lo que permitiría reanudarlo en el futuro.
“La libertad de Dulce tiene un asterisco”, indicaron los abogados en un comunicado.
La firma también señaló que el gobierno no aceptó ni resolvió aspectos relacionados con la veracidad del nacimiento de Dulce.
Además, los abogados expresaron preocupación por lo que describieron como una “erosión de los derechos y la seguridad” bajo el gobierno del presidente Donald Trump.
Para la defensa, el caso demuestra que incluso ciudadanos estadounidenses pueden enfrentar riesgos cuando se cuestiona su situación legal.
“Este caso ha demostrado claramente que la situación legal de una persona solo se mantiene hasta que el gobierno disponga lo contrario”, agregó la firma.
Los abogados afirmaron que continuarán defendiendo el debido proceso tanto para inmigrantes como para ciudadanos estadounidenses.