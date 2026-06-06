SoFi Stadium registra huelga de trabajadores a días del inicio del Mundial
Publicado el06/06/2026 a las 11:44
- Huelga sacude sede mundialista
- Exigen alejar a ICE
- Crece tensión migratoria
La Copa del Mundo 2026 se encuentra a la vuelta de la esquina, pero la atención no solo está puesta en el fútbol.
En Los Ángeles, trabajadores del SoFi Stadium han iniciado una huelga para manifestar su preocupación por la situación migratoria y la posible presencia de agentes federales durante el torneo.
Anuncian huelga en el SoFi Stadium
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De acuerdo con información retomada por Los Angeles Times, alrededor de 2 mil empleados del inmueble buscan garantías por parte de la FIFA para que la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) permanezca fuera de las inmediaciones del estadio.
Los trabajadores también solicitan que los agentes migratorios no tengan acceso a sus datos personales, según el portal Récord.
La exigencia surge en medio de un clima de tensión relacionado con las políticas migratorias que han provocado diversas manifestaciones en distintos puntos del país.
Trabajadores exigen protección ante ICE
La huelga tiene como objetivo enviar un mensaje directo a la FIFA antes del inicio de la Copa del Mundo 2026.
Los empleados consideran necesario establecer medidas que impidan la presencia de agentes de ICE en los alrededores del estadio durante el evento.
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Además, buscan garantizar la protección de su información personal y evitar cualquier acceso a sus datos por parte de las autoridades migratorias.
La protesta refleja la preocupación existente entre parte de la fuerza laboral del recinto en un momento de alta atención internacional por la realización del torneo.
Las protestas ya habían llegado al fútbol
No es la primera vez que la situación migratoria impacta en eventos relacionados con el fútbol en Estados Unidos.
Durante la inauguración de la Copa Oro 2025, algunas personas se congregaron en las inmediaciones del SoFi Stadium para manifestarse mientras la Selección Mexicana disputaba el partido inaugural del torneo frente a República Dominicana.
Los asistentes portaron banderas de México y realizaron expresiones de apoyo relacionadas con las protestas que se desarrollaban en distintas zonas de Los Ángeles.
También levantaron carteles para mostrar su rechazo a las redadas migratorias que se habían intensificado en ese periodo.
La incertidumbre continúa antes del Mundial
Las movilizaciones ocurren en un contexto marcado por las redadas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump.
En un momento anterior, Estados Unidos decidió pausar las redadas en algunos sectores laborales, entre ellos las industrias agrícolas, los hoteles y los restaurantes.
Sin embargo, las protestas relacionadas con la política migratoria han continuado y mantienen abierta la incertidumbre sobre cómo evolucionará la situación en los próximos días.
Ahora, con el inicio de la Copa del Mundo 2026 cada vez más cerca, la huelga anunciada por los trabajadores del SoFi Stadium añade un nuevo elemento de preocupación alrededor de uno de los escenarios más importantes del torneo.
Mientras los empleados mantienen sus demandas, la atención permanece sobre las respuestas que puedan surgir respecto a sus solicitudes y sobre el impacto que estas manifestaciones podrían tener en la antesala del evento deportivo más importante del fútbol mundial.