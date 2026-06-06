SoFi Stadium registra huelga de trabajadores a días del inicio del Mundial

Huelga sacude sede mundialista

Exigen alejar a ICE

Crece tensión migratoria

La Copa del Mundo 2026 se encuentra a la vuelta de la esquina, pero la atención no solo está puesta en el fútbol.

En Los Ángeles, trabajadores del SoFi Stadium han iniciado una huelga para manifestar su preocupación por la situación migratoria y la posible presencia de agentes federales durante el torneo.

Anuncian huelga en el SoFi Stadium

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De acuerdo con información retomada por Los Angeles Times, alrededor de 2 mil empleados del inmueble buscan garantías por parte de la FIFA para que la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) permanezca fuera de las inmediaciones del estadio.

Los trabajadores también solicitan que los agentes migratorios no tengan acceso a sus datos personales, según el portal Récord.

La exigencia surge en medio de un clima de tensión relacionado con las políticas migratorias que han provocado diversas manifestaciones en distintos puntos del país.