¿Habrá redadas de ICE en el Mundial? Tom Homan aclara si arrestará inmigrantes durante la Copa del Mundo

ICE priorizará seguridad del Mundial

Homan descarta enfoque migratorio

Actuarán ante amenazas detectadas

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) enfocará sus esfuerzos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la seguridad del evento y no en realizar arrestos por estatus migratorio, según afirmó este sábado Tom Homan, director de la agencia.

Durante una entrevista con ABC, Homan explicó que la misión principal de ICE durante el torneo estará relacionada con la protección de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

«Tenemos una responsabilidad de seguridad nacional que vamos a llevar a cabo», señaló el funcionario.

El jefe de ICE rompe el silencio sobre el Mundial 2026

🔴 El gobierno de EU afirmó que ICE se enfocará en la seguridad del Mundial 2026 y no en operativos migratorios relacionados con los asistentes al eventohttps://t.co/OnFp59fuVp pic.twitter.com/CM9otD1RpS — El Universal (@El_Universal_Mx) June 6, 2026

Según explicó, la prioridad de la operación «no es arrestar a personas que están en el país de manera ilegal», sino garantizar que el campeonato se desarrolle sin incidentes que representen una amenaza para la seguridad.

ICE ha estado bajo escrutinio en los últimos meses debido a sus operativos migratorios en distintas partes de Estados Unidos.

Sin embargo, Homan dejó claro que la estrategia para el Mundial tendrá un enfoque distinto, centrado en la prevención de riesgos y en la protección de los asistentes.