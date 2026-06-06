¿Habrá redadas de ICE en el Mundial? Tom Homan aclara si arrestará inmigrantes durante la Copa del Mundo
Publicado el06/06/2026 a las 10:35
- ICE priorizará seguridad del Mundial
- Homan descarta enfoque migratorio
- Actuarán ante amenazas detectadas
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) enfocará sus esfuerzos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la seguridad del evento y no en realizar arrestos por estatus migratorio, según afirmó este sábado Tom Homan, director de la agencia.
Durante una entrevista con ABC, Homan explicó que la misión principal de ICE durante el torneo estará relacionada con la protección de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.
«Tenemos una responsabilidad de seguridad nacional que vamos a llevar a cabo», señaló el funcionario.
El jefe de ICE rompe el silencio sobre el Mundial 2026
🔴 El gobierno de EU afirmó que ICE se enfocará en la seguridad del Mundial 2026 y no en operativos migratorios relacionados con los asistentes al eventohttps://t.co/OnFp59fuVp pic.twitter.com/CM9otD1RpS
— El Universal (@El_Universal_Mx) June 6, 2026
Según explicó, la prioridad de la operación «no es arrestar a personas que están en el país de manera ilegal», sino garantizar que el campeonato se desarrolle sin incidentes que representen una amenaza para la seguridad.
ICE ha estado bajo escrutinio en los últimos meses debido a sus operativos migratorios en distintas partes de Estados Unidos.
Sin embargo, Homan dejó claro que la estrategia para el Mundial tendrá un enfoque distinto, centrado en la prevención de riesgos y en la protección de los asistentes.
La seguridad será la prioridad
El director de ICE confirmó que durante el mundial se dedicarán a mantener la seguridad de EE.UU. y no realizar redadas o deportaciones. https://t.co/hqDqyDxATb
— Diario La Hora (@lahoragt) June 6, 2026
Homan indicó que la agencia trabajará en tareas relacionadas con la seguridad nacional durante la competencia. El objetivo principal será prevenir cualquier situación que pueda poner en riesgo el desarrollo del torneo.
No obstante, aclaró que la situación migratoria de una persona sí podría convertirse en un factor relevante si existe una amenaza directa para la seguridad del evento.
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«Si encontramos un problema de seguridad nacional y este involucra a un extranjero ilegal, por supuesto que vamos a tomar medidas al respecto», afirmó.
La declaración busca diferenciar las funciones de seguridad previstas para el campeonato de las acciones migratorias habituales que realiza la agencia.
Descartan operativos migratorios masivos
Durante la entrevista, Homan también fue cuestionado sobre la posibilidad de que aficionados extranjeros o visitantes internacionales pudieran enfrentar arrestos migratorios durante el torneo.
Ante esa inquietud, reiteró que el enfoque de ICE estará concentrado exclusivamente en la protección del evento y en la prevención de amenazas.
«Estamos enfocados en los problemas de seguridad nacional y en eso es en lo que nos vamos a concentrar», sostuvo el funcionario, conocido también como el llamado «zar de la frontera».
Las declaraciones buscan enviar un mensaje de tranquilidad a los millones de aficionados que se espera viajen a Norteamérica para seguir la competencia.
Mundial compartido por tres países
La Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá.
El torneo está programado entre el 11 de junio y el 19 de julio y reunirá a selecciones y aficionados de distintas partes del mundo.
En ese contexto, las autoridades estadounidenses ya trabajan en los preparativos de seguridad para uno de los eventos deportivos más grandes que se realizarán en la región en los próximos años.
Las declaraciones de Homan apuntan a reforzar la idea de que los esfuerzos de ICE estarán dirigidos principalmente a la protección del campeonato y al manejo de posibles riesgos relacionados con la seguridad nacional.