Miles de niños migrantes podrían enfrentar solos los tribunales tras vencer contratos de asistencia legal en EE.UU.

Niños migrantes solos en los tribunales

Crece riesgo de deportación

Organizaciones lanzan alerta

Miles de menores migrantes que llegaron sin la compañía de un adulto a Estados Unidos enfrentan un escenario incierto por el posible fin de la asistencia legal financiada por el Gobierno federal.

Organizaciones defensoras de inmigrantes alertan que cerca de 24,000 niños podrían quedarse sin abogados al concluir los contratos con los proveedores de servicios jurídicos.

La preocupación aumenta porque muchos de estos menores mantienen procesos activos ante tribunales de inmigración y dependen de representación especializada para presentar sus casos.

Activistas advierten que la falta de una renovación inmediata podría dejar a miles de niños en desventaja frente a un sistema migratorio complejo y con consecuencias permanentes.

Organizaciones alertan sobre el riesgo para miles de menores inmigrantes

El Fondo para Defender a Nuestros Vecinos informó que la situación afecta a menores que ingresaron solos al país y que actualmente enfrentan procesos migratorios.

Según la organización, el problema se ha venido gestando desde finales de 2025, cuando comenzaron las dificultades relacionadas con el financiamiento del programa.

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El grupo señaló que la Casa Blanca ha retenido los pagos destinados a organizaciones encargadas de brindar representación legal a estos menores. Con el vencimiento de los contratos, la incertidumbre aumenta para las entidades que continúan ofreciendo apoyo jurídico a los niños inmigrantes.

Aunque algunas organizaciones han recurrido a recursos de emergencia para mantener parte de sus operaciones, consideran que esa medida resulta insuficiente. También advirtieron que, sin una respuesta del Gobierno federal, miles de menores podrían quedar sin defensa legal en los próximos días.