Miles de niños migrantes podrían enfrentar solos los tribunales tras vencer contratos de asistencia legal en EE.UU.
Publicado el01/08/2026 a las 09:28
- Niños migrantes solos en los tribunales
- Crece riesgo de deportación
- Organizaciones lanzan alerta
Miles de menores migrantes que llegaron sin la compañía de un adulto a Estados Unidos enfrentan un escenario incierto por el posible fin de la asistencia legal financiada por el Gobierno federal.
Organizaciones defensoras de inmigrantes alertan que cerca de 24,000 niños podrían quedarse sin abogados al concluir los contratos con los proveedores de servicios jurídicos.
La preocupación aumenta porque muchos de estos menores mantienen procesos activos ante tribunales de inmigración y dependen de representación especializada para presentar sus casos.
Activistas advierten que la falta de una renovación inmediata podría dejar a miles de niños en desventaja frente a un sistema migratorio complejo y con consecuencias permanentes.
Organizaciones alertan sobre el riesgo para miles de menores inmigrantes
El Fondo para Defender a Nuestros Vecinos informó que la situación afecta a menores que ingresaron solos al país y que actualmente enfrentan procesos migratorios.
Según la organización, el problema se ha venido gestando desde finales de 2025, cuando comenzaron las dificultades relacionadas con el financiamiento del programa.
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El grupo señaló que la Casa Blanca ha retenido los pagos destinados a organizaciones encargadas de brindar representación legal a estos menores. Con el vencimiento de los contratos, la incertidumbre aumenta para las entidades que continúan ofreciendo apoyo jurídico a los niños inmigrantes.
Aunque algunas organizaciones han recurrido a recursos de emergencia para mantener parte de sus operaciones, consideran que esa medida resulta insuficiente. También advirtieron que, sin una respuesta del Gobierno federal, miles de menores podrían quedar sin defensa legal en los próximos días.
La renovación del programa quedó en medio de un desacuerdo
De acuerdo con la información citada por The Washington Post, funcionarios de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados plantearon extender los contratos bajo determinadas condiciones.
La propuesta contemplaba que los proveedores compartieran información relacionada con los menores a quienes representan. Las organizaciones que prestan asistencia jurídica rechazaron esa posibilidad al considerar que compromete el derecho de los niños a una representación independiente.
Para los abogados involucrados, entregar esos datos podría vulnerar principios esenciales de confidencialidad entre cliente y defensor. El Fondo para Defender a Nuestros Vecinos sostuvo que sin una renovación inmediata del programa existe un riesgo inminente para miles de casos.
La organización insistió en que el apoyo económico temporal no reemplaza una solución federal que permita mantener el servicio de manera continua.
Abogados afirman que la medida tendrá consecuencias inmediatas
Melissa López, directora ejecutiva de Estrella del Paso, aseguró que la eliminación del programa tendría un impacto directo sobre los menores.
«Porque sabe que, sin abogados, los niños serán deportados», afirmó al referirse a lo que considera el objetivo de la Administración Trump.
Por su parte, Lindsay Toczylowski, directora y cofundadora de Immigrant Defenders Law Center, sostuvo que el problema trasciende la representación jurídica.
La activista señaló que la desaparición de estos contratos también elimina mecanismos que permiten supervisar el actuar de las autoridades migratorias.
«(El fin del programa) forma parte de un esfuerzo más amplio para desmantelar las protecciones legales, los mecanismos de supervisión y las garantías constitucionales que frenan el poder gubernamental sin restricciones», expresó.
Las organizaciones consideran que el acceso a un abogado constituye una garantía fundamental para menores que enfrentan procesos migratorios.
Temen que continúen las audiencias sin representación legal
Otro de los puntos que preocupa a los defensores es que los tribunales continúan avanzando con los casos, aun cuando los menores no cuenten con un abogado.
Meena Shah, directora de Legal Services at The Door, explicó que las cortes de inmigración no suspenden automáticamente las audiencias por la ausencia de representación.
La especialista advirtió que esta situación incrementa considerablemente el riesgo para los niños que deben comparecer solos ante un juez.
«A partir del lunes por la mañana, se ordenará la deportación de niños sin representación en todo Estados Unidos», vaticinó.
Mientras continúa la incertidumbre sobre la renovación de los contratos, organizaciones y defensores insisten en que mantener el acceso a representación legal resulta determinante para que miles de menores puedan ejercer adecuadamente sus derechos durante los procedimientos migratorios, según ‘EFE’ y ‘Houston Chronicle‘.