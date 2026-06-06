Video capta a agentes de ICE haciéndose pasar por repartidores en Chicago

ICE finge ser repartidor

Cámaras captan operativo

Vecinos denuncian engaño

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad en una vivienda de Chicago han generado indignación entre residentes y activistas tras mostrar a agentes de inmigración tocando repetidamente la puerta de una casa sin obtener respuesta.

El incidente ocurrió en el área de West Englewood, donde vecinos reportaron la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en distintos puntos de la comunidad.

Por qué importa: El caso ha provocado molestia entre residentes debido a los métodos utilizados por los agentes para intentar contactar a personas dentro de viviendas particulares.

Agentes de ICE aparecen como repartidores en Chicago

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Las grabaciones de seguridad muestran el momento en que varios agentes llegan a una vivienda y llaman a la puerta en repetidas ocasiones.

Según la información disponible, los agentes no lograron obtener respuesta de las personas que se encontraban dentro de la casa.

Las imágenes comenzaron a circular entre miembros de la comunidad, generando preocupación por la presencia de operativos migratorios en la zona.

Vecinos de West Englewood aseguraron haber observado actividad relacionada con agentes de inmigración en el área durante ese periodo.