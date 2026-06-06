Video capta a agentes de ICE haciéndose pasar por repartidores en Chicago
Publicado el06/06/2026 a las 10:17
- ICE finge ser repartidor
- Cámaras captan operativo
- Vecinos denuncian engaño
Las imágenes captadas por cámaras de seguridad en una vivienda de Chicago han generado indignación entre residentes y activistas tras mostrar a agentes de inmigración tocando repetidamente la puerta de una casa sin obtener respuesta.
El incidente ocurrió en el área de West Englewood, donde vecinos reportaron la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en distintos puntos de la comunidad.
Por qué importa: El caso ha provocado molestia entre residentes debido a los métodos utilizados por los agentes para intentar contactar a personas dentro de viviendas particulares.
Agentes de ICE aparecen como repartidores en Chicago
Ver esta publicación en Instagram
Las grabaciones de seguridad muestran el momento en que varios agentes llegan a una vivienda y llaman a la puerta en repetidas ocasiones.
Según la información disponible, los agentes no lograron obtener respuesta de las personas que se encontraban dentro de la casa.
Las imágenes comenzaron a circular entre miembros de la comunidad, generando preocupación por la presencia de operativos migratorios en la zona.
Vecinos de West Englewood aseguraron haber observado actividad relacionada con agentes de inmigración en el área durante ese periodo.
El uso de disfraces genera controversia
Lo que más ha causado indignación entre algunas personas no es únicamente la presencia de los agentes, sino la forma en que habrían intentado acercarse a la vivienda.
De acuerdo con los reportes compartidos por residentes, los agentes se hicieron pasar por repartidores mientras realizaban sus labores.
TE PUEDE INTERESAR: Texas declara emergencia tras confirmar caso de gusano barrenador
Esta práctica ha sido ampliamente cuestionada por miembros de la comunidad hispana, quienes consideran que genera confusión y desconfianza entre los residentes.
Las imágenes han alimentado el debate sobre las tácticas empleadas durante los operativos migratorios y el impacto que estas pueden tener en los vecindarios donde se desarrollan.
Vecinos cuestionan las facultades de ICE
El caso también ha reavivado las críticas hacia las herramientas legales que poseen las autoridades migratorias durante sus operativos.
Entre las principales quejas destaca la percepción de que el sistema permite a los agentes utilizar engaños para intentar obtener acceso a viviendas o establecer contacto con personas de interés.
Para muchos residentes, la situación resulta preocupante porque consideran que estas estrategias pueden afectar principalmente a comunidades hispanas e inmigrantes.
Mientras las imágenes continúan circulando, el episodio ocurrido en West Englewood sigue generando reacciones y cuestionamientos sobre las tácticas utilizadas durante los operativos de inmigración en Chicago.