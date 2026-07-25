ICE persigue a migrantes y camioneta choca contra una casa en Virginia

La persecución de ICE en Sterling, Virginia, terminó con una camioneta incrustada en una vivienda y dejó a vecinos preocupados.

ICE persigue migrantes.

Camioneta impacta vivienda.

Vecinos denuncian temor. El incidente ocurrió en una zona residencial donde habitualmente juegan niños. Los vecinos aseguran que la forma en que se desarrolló el operativo incrementó la sensación de inseguridad y temor en la comunidad. La presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) volvió a generar tensión en una comunidad del norte de Virginia. Persecución de ICE termina con camioneta contra una casa Captado en video | Un operativo de ICE en Virginia termina con una camioneta incrustada en una vivienda. El conductor fue perseguido por agentes, quienes le gritaban: «¡Manos arriba!».https://t.co/mM4711hPOc — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) July 23, 2026 Vecinos de Sterling documentaron una persecución que terminó con una camioneta estrellada contra la fachada de una vivienda. Las imágenes fueron captadas poco antes de las 7:00 de la mañana por residentes de la zona. El video muestra a dos hombres descendiendo de un vehículo en movimiento mientras eran perseguidos por agentes migratorios.

Vecinos grabaron la persecución y el choque durante el operativo Ver este video en su propia página → Según imágenes compartidas con N+ Univisión, los dos ocupantes abandonaron la camioneta mientras esta aún avanzaba. Tras quedar sin control, el vehículo subió a la acera. Segundos después terminó impactándose contra la fachada de una casa ubicada en el vecindario. TE PUEDE INTERESAR: ICE detiene a pareja hispana en un Walmart de Atlanta y su familia pide ayuda El estruendo despertó a varios residentes que salieron para observar lo ocurrido. Antonio Quintero, habitante de Sterling, cuestionó la forma en que se desarrolló el operativo. «Nos quieren intimidar, nos quieren hacer que parezcamos, perdón que lo diga de esta manera, como animales, pero no debe ser así», expresó. La propietaria de la vivienda afectada aseguró que ninguna autoridad se ha comunicado con ella. También indicó que desconoce quién responderá por los daños ocasionados al inmueble.

La dueña de la vivienda dice que nadie le ha explicado quién pagará los daños Una residente que pidió permanecer en el anonimato relató cómo escuchó el accidente. «Yo escuché un ruido como que un carro frenó de repente y se escuchó un ruido como si se subió a una acera y a los segundos se escuchó el ruido más fuerte, que fue cuando pegó en la casa de la vecina», comentó. Ana María Cañizares señaló que todavía permanecen visibles las marcas que dejó la camioneta. Según explicó, las huellas evidencian el lugar donde el vehículo fue abandonado de forma abrupta. Para quienes viven en la zona, el hecho cambió la percepción de seguridad del vecindario. Los residentes recuerdan que en ese sector suelen jugar niños durante el día. Consideran que el desenlace pudo haber sido mucho más grave si el incidente hubiera ocurrido horas después. Antonio Quintero afirmó que antes ya se realizaban operativos migratorios en la comunidad. Sin embargo, aseguró que nunca habían observado una persecución con esas características. «Era primera vez, sí venían, pero en la madrugada directamente a las casas donde tenían que buscar a la persona, pero nunca habían hecho eso aquí; imagínense si habrían atropellado a un niño en ese momento, ahí se lavan las manos», declaró.