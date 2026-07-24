¡Ahora el ICE puede espiarte!

Espionaje en celulares

Debate sobre privacidad

ICE bajo presión

Un senador demócrata encendió las alarmas tras revelar que ICE compró tecnología capaz de tomar control secreto de teléfonos.

El uso de spyware por agencias migratorias abre un debate crítico sobre privacidad, vigilancia estatal y derechos civiles en EE.UU.

El senador Gary Peters pidió explicaciones al Departamento de Seguridad Nacional sobre la compra del software Graphite.

La herramienta puede acceder a mensajes, fotos, ubicación y otros datos sin que el usuario lo detecte.

El caso plantea una de las mayores controversias recientes sobre vigilancia en territorio estadounidense.

Un software con capacidad de espionaje total

Graphite es una herramienta de vigilancia desarrollada para infiltrarse en dispositivos móviles.

Según el senador, permite tomar control encubierto de teléfonos y recolectar información sensible.