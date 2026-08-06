Trump busca cobrar multas a deportados en México, Guatemala y Honduras

Trump busca cobrar multas

CBP rastreará a deportados

Deudas alcanzan $423 millones

El Gobierno del presidente Donald Trump busca ampliar fuera de Estados Unidos el cobro de multas migratorias pendientes.

La estrategia contempla contratar una empresa privada para localizar a personas deportadas o que salieron voluntariamente del país.

La búsqueda se concentraría, como mínimo, en México, Guatemala y Honduras, según una convocatoria de contratación federal publicada por CBP.

Por qué importa: La medida permitiría al Gobierno estadounidense buscar directamente en otros países a inmigrantes con deudas migratorias pendientes.

Trump amplía el cobro de multas migratorias

El DHS alista un presupuesto de 9 millones para contratar investigadores privados en México, Honduras y Guatemala.https://t.co/hJZ6mJruTh — N+ UNIVISION (@nmasunivision) August 6, 2026

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) explica que necesita una compañía especializada en encontrar personas fuera del territorio estadounidense.

“El contratista deberá ser una empresa registrada en Estados Unidos que pueda proporcionar servicios mejorados de localización de deudores”, señala el documento.

La convocatoria establece que estos servicios deberán estar disponibles, como mínimo, en México, Honduras y Guatemala.

Una vez encontrada la persona, la compañía tendrá que informarle cuánto dinero debe por concepto de multas migratorias.

TE PUEDE INTERESAR: Trump vuelve a intentar limitar la ciudadanía por nacimiento pese al fallo del Supremo

También deberá facilitar diferentes alternativas para resolver la deuda pendiente.

Entre ellas estará realizar el pago completo de la multa o establecer un acuerdo para pagarla en diferentes plazos.

El dinero podrá ser entregado directamente por el inmigrante o por un tercero.

La empresa también deberá demostrar ante las autoridades estadounidenses que efectivamente encontró a la persona correcta.

Para comprobarlo, podrá recopilar fotografías de la vivienda, facturas de servicios públicos o registros relacionados con el empleo.

Si determina que la persona buscada falleció, tendrá que conseguir un certificado de defunción que permita acreditar esa situación.