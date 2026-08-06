Trump busca cobrar multas a deportados en México, Guatemala y Honduras
Publicado el06/08/2026 a las 14:18
- Trump busca cobrar multas
- CBP rastreará a deportados
- Deudas alcanzan $423 millones
El Gobierno del presidente Donald Trump busca ampliar fuera de Estados Unidos el cobro de multas migratorias pendientes.
La estrategia contempla contratar una empresa privada para localizar a personas deportadas o que salieron voluntariamente del país.
La búsqueda se concentraría, como mínimo, en México, Guatemala y Honduras, según una convocatoria de contratación federal publicada por CBP.
Por qué importa: La medida permitiría al Gobierno estadounidense buscar directamente en otros países a inmigrantes con deudas migratorias pendientes.
Trump amplía el cobro de multas migratorias
El DHS alista un presupuesto de 9 millones para contratar investigadores privados en México, Honduras y Guatemala.https://t.co/hJZ6mJruTh
— N+ UNIVISION (@nmasunivision) August 6, 2026
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) explica que necesita una compañía especializada en encontrar personas fuera del territorio estadounidense.
“El contratista deberá ser una empresa registrada en Estados Unidos que pueda proporcionar servicios mejorados de localización de deudores”, señala el documento.
La convocatoria establece que estos servicios deberán estar disponibles, como mínimo, en México, Honduras y Guatemala.
Una vez encontrada la persona, la compañía tendrá que informarle cuánto dinero debe por concepto de multas migratorias.
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También deberá facilitar diferentes alternativas para resolver la deuda pendiente.
Entre ellas estará realizar el pago completo de la multa o establecer un acuerdo para pagarla en diferentes plazos.
El dinero podrá ser entregado directamente por el inmigrante o por un tercero.
La empresa también deberá demostrar ante las autoridades estadounidenses que efectivamente encontró a la persona correcta.
Para comprobarlo, podrá recopilar fotografías de la vivienda, facturas de servicios públicos o registros relacionados con el empleo.
Si determina que la persona buscada falleció, tendrá que conseguir un certificado de defunción que permita acreditar esa situación.
Más de 66,000 inmigrantes expulsados tienen multas pendientes
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CBP calcula que aproximadamente 66,387 inmigrantes expulsados o que abandonaron voluntariamente Estados Unidos todavía tienen multas civiles pendientes.
El monto acumulado de este tipo de deudas también es considerable, según Infobae.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estimaba en julio que existían alrededor de 423 millones de dólares en multas migratorias sin pagar.
El Gobierno de Trump reactivó el año pasado el cobro de multas civiles contra inmigrantes por diferentes infracciones de las leyes migratorias estadounidenses.
Entre las situaciones contempladas se encuentra el incumplimiento de una orden de expulsión.
La sanción diaria por incumplir una orden de este tipo fue establecida originalmente en 500 dólares en 1996.
La cantidad fue fijada mediante la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Actualmente, después de los correspondientes ajustes por inflación, la multa alcanza los 998 dólares diarios.
Empresas privadas ya cobran multas migratorias dentro de EE.UU.
El Gobierno estadounidense ya utiliza compañías privadas para recuperar estas deudas, aunque actualmente sus operaciones se realizan desde Estados Unidos.
CBP mantiene órdenes de trabajo con tres empresas privadas dedicadas a tareas de cobranza.
Estas compañías buscan recuperar multas y otros cargos impuestos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza.
El problema aparece cuando las personas responsables de las deudas ya no viven dentro de Estados Unidos.
Cuando un inmigrante está en otro país, las compañías intentan encontrarlo mediante cartas o llamadas telefónicas.
Sin embargo, hasta julio pasado ninguna había logrado localizar a un deudor directamente en el extranjero, de acuerdo con CBP.
La nueva contratación pretende ampliar precisamente esa capacidad más allá de las fronteras estadounidenses.
La empresa seleccionada podría buscar directamente a los deudores en México, Guatemala y Honduras, donde actualmente residen.
CBP destacó que actualmente no tiene contratada ninguna compañía de cobranza que opere fuera de Estados Unidos.
La convocatoria busca cambiar esa situación y extender al extranjero el proceso de localización y cobro de las multas migratorias pendientes.