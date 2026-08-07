¿Un bebé nacido hoy en EE.UU. sigue siendo ciudadano tras los decretos de Trump?

Trump lanzó una nueva ofensiva para restringir la ciudadanía por nacimiento, pero las órdenes apuntan a categorías específicas y a nacimientos futuros. Para la mayoría de las familias, la regla vigente no desapareció.

Sí. Para la gran mayoría de los bebés nacidos hoy en Estados Unidos, la ciudadanía por nacimiento sigue vigente. Los dos nuevos decretos de Donald Trump buscan crear excepciones específicas, después de que la Corte Suprema rechazara su intento anterior, más amplio, de restringir este derecho.

Por qué importa: Las nuevas órdenes no eliminan de manera general la ciudadanía automática para quienes nacen en Estados Unidos ni significan que los niños que ya son ciudadanos pierdan ese estatus.

Trump apunta ahora a casos más específicos

Según Axios, las órdenes se concentran en nacimientos futuros vinculados con cuatro categorías: algunos empleados de gobiernos extranjeros, personas clasificadas como enemigos extranjeros, ciertos nacimientos en territorios estadounidenses si el Congreso cambia la ley y casos de «turismo de maternidad».

Este último término se refiere a extranjeras que ingresan al país con el propósito principal de dar a luz para que su hijo obtenga la ciudadanía.

TE PUEDE INTERESAR: EE.UU. emitirá pasaportes conmemorativos con una imagen de Trump desde agosto

Lo que cambia: La administración busca ampliar las situaciones en las que considera que un niño nacido en territorio estadounidense no tendría derecho automático a la ciudadanía.

La Casa Blanca sostiene que estas excepciones son compatibles con la decisión de la Corte Suprema y con la frase «sujetas a su jurisdicción» incluida en la Decimocuarta Enmienda.