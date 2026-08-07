¿Un bebé nacido hoy en EE.UU. sigue siendo ciudadano tras los decretos de Trump?
Publicado el07/08/2026 a las 09:39
Trump lanzó una nueva ofensiva para restringir la ciudadanía por nacimiento, pero las órdenes apuntan a categorías específicas y a nacimientos futuros. Para la mayoría de las familias, la regla vigente no desapareció.
Sí. Para la gran mayoría de los bebés nacidos hoy en Estados Unidos, la ciudadanía por nacimiento sigue vigente. Los dos nuevos decretos de Donald Trump buscan crear excepciones específicas, después de que la Corte Suprema rechazara su intento anterior, más amplio, de restringir este derecho.
- Por qué importa: Las nuevas órdenes no eliminan de manera general la ciudadanía automática para quienes nacen en Estados Unidos ni significan que los niños que ya son ciudadanos pierdan ese estatus.
Trump apunta ahora a casos más específicos
Según Axios, las órdenes se concentran en nacimientos futuros vinculados con cuatro categorías: algunos empleados de gobiernos extranjeros, personas clasificadas como enemigos extranjeros, ciertos nacimientos en territorios estadounidenses si el Congreso cambia la ley y casos de «turismo de maternidad».
Este último término se refiere a extranjeras que ingresan al país con el propósito principal de dar a luz para que su hijo obtenga la ciudadanía.
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- Lo que cambia: La administración busca ampliar las situaciones en las que considera que un niño nacido en territorio estadounidense no tendría derecho automático a la ciudadanía.
La Casa Blanca sostiene que estas excepciones son compatibles con la decisión de la Corte Suprema y con la frase «sujetas a su jurisdicción» incluida en la Decimocuarta Enmienda.
Los niños nacidos anteriormente no pierden su ciudadanía
Axios señala que las nuevas órdenes se aplican a nacimientos futuros, por lo que no plantean retirar de forma general la ciudadanía a niños que ya nacieron en Estados Unidos.
Además, la documentación utilizada habitualmente para acreditar esa ciudadanía continúa vigente.
USA.gov explica que una persona nacida en Estados Unidos normalmente solo necesita su certificado de nacimiento para demostrar que es ciudadana estadounidense.
- Para las familias: Un niño nacido en EE.UU. normalmente no necesita solicitar un Certificado de Ciudadanía o de Naturalización; esos documentos se utilizan principalmente en otras circunstancias.
El Supremo mantuvo límites al poder de Trump
La nueva estrategia llega después del fracaso del primer intento del presidente.
Trump firmó en enero de 2025 una orden que buscaba negar la ciudadanía automática a determinados hijos de personas sin estatus legal o con presencia temporal en Estados Unidos.
Según EFE y Axios, la Corte Suprema rechazó esa política más amplia a finales de junio de 2026, manteniendo la protección constitucional de la ciudadanía por nacimiento bajo la interpretación vigente.
- La diferencia: Trump no está intentando ahora aplicar exactamente la misma prohibición, sino defender excepciones más limitadas que su administración considera permitidas por el fallo.
Las nuevas órdenes enfrentarán otra batalla judicial
La disputa está lejos de terminar. Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes sostienen que el presidente tampoco puede crear mediante decretos nuevas excepciones a la garantía de la Decimocuarta Enmienda.
La ACLU anticipó nuevos desafíos judiciales y mantiene que la ciudadanía por nacimiento está protegida constitucionalmente.
- Qué deben vigilar las familias: Los próximos fallos judiciales serán determinantes para saber si las nuevas excepciones pueden entrar en vigor y exactamente a qué nacimientos podrían aplicarse.
Por ahora, las órdenes abren otra batalla sobre los límites de la ciudadanía por nacimiento, pero no significan que todo bebé nacido actualmente en Estados Unidos haya dejado de obtener automáticamente la ciudadanía, según ‘Axios‘, ‘USA.gov‘, ‘EFE’ y ‘The White House‘.