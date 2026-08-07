Migrantes de Honduras, Cuba y Ecuador denuncian que ICE los deportó por sorpresa a África

Migrantes denuncian haber sido enviados a África sin previo aviso y aseguran que durante el proceso se vulneraron sus derechos.

Denuncian deportación sin aviso.

Permanecen retenidos en Bangui.

Buscan apoyo para regresar. Migrantes de Honduras, Cuba y Ecuador denunciaron que fueron enviados por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos a la República Centroafricana sin previo aviso y contra su voluntad, en un caso que, según ellos, vulneró sus derechos durante el proceso de deportación. Los afectados afirman que desconocían por completo cuál sería su destino final hasta que abordaron el vuelo y ahora buscan apoyo de congresistas, abogados y activistas para intentar regresar. Mientras tanto, permanecen retenidos en Bangui, la capital de la República Centroafricana. Migrante hondureño asegura que ICE nunca le informó que sería enviado a África 🇪🇺 | Europeas ayudando a migrantes ilegales varones de África en su viaje hacia la Europa continental. pic.twitter.com/Y7UeeO2uUy — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 5, 2026 Brayan Sánchez, un ciudadano hondureño que logró introducir un teléfono celular al lugar donde permanece retenido, relató a EFE mediante una videollamada desde Bangui que fue trasladado junto a cuatro migrantes cubanos y un ecuatoriano sin que las autoridades estadounidenses les explicaran cuál sería su destino. «ICE solamente me dijo: ya todo lo tuyo está cerrado, pero a la fuerza, no fue nada de voluntario. África nunca me lo mencionaron. Si a mí me lo hubieran mencionado, yo me voy para El Salvador, me voy a México al final, pero menos África. Nunca de voluntad mía. Nunca», manifestó. Sánchez explicó que trabajaba como camionero y tenía una empresa dedicada al lavado a presión y pintura antes de ser detenido el pasado 13 de mayo en Florida. Según su testimonio, posteriormente fue trasladado por distintos centros de detención ubicados en Colorado, Arizona, California y Texas, donde conoció a los otros migrantes que terminarían siendo enviados con él al continente africano.

Los migrantes denuncian amenazas antes de abordar el vuelo De acuerdo con Sánchez, el 30 de julio descubrieron que serían trasladados fuera del país. El hondureño aseguró que, en el último centro de detención, dos agentes de ICE les comunicaron que debían abordar un avión al día siguiente. «mañana ustedes van a salir en el vuelo y si ustedes no se suben al avión, les vamos a caer a golpes». El migrante afirmó que intentó preguntar por qué serían enviados a ese destino, pero asegura que nunca recibió una explicación. «¿Pero por qué nos mandan para allá?, les digo. Y me dicen: ‘no sabemos, simplemente van para allá’. Ahí ya no teníamos escapatoria. Fue algo complicado, violaron nuestros derechos, el avión duró 21 horas de vuelo, hicimos la primer parada en Senegal y después nos llevaron a Nigeria y después a República Central de África», contó. Sánchez indicó que el grupo permanece en un hotel en Bangui bajo vigilancia y que las autoridades locales les solicitaron no abandonar el lugar mientras les otorgan un visado para permanecer temporalmente en el país. Cubanos y ecuatoriano piden ayuda para regresar tras la deportación Con el teléfono que logró conservar, Sánchez grabó un video junto al ecuatoriano Mauricio Alvarado y los cubanos Arístides Fernández, Omar Rodríguez y Almario Moreno. En el mensaje solicitaron apoyo de congresistas del sur de Florida, activistas y cualquier persona que pueda ayudar a visibilizar su situación. «Estamos pidiendo por favor a los congresistas del sur de la Florida, María Elvira (Salazar) y a todas la personas que puedan ver este video, que lo hagan viral, que escuchen nuestra voz, que esto ha sido una injusticia y la estamos pasando bien mal», expresa Fernández. Uno de los seis migrantes deportados no ha hecho pública su identidad.