ICE confirma más de 1,000 arrestos de inmigrantes en operativo en Georgia
Publicado el07/08/2026 a las 15:59
- ICE confirma 1,226 arrestos
- Operativo terminó en Georgia
- 720 tenían cargos o condenas
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció este viernes los resultados de un operativo migratorio de gran escala realizado en Georgia.
La denominada “Operación Comunidad Segura Atlanta” terminó con 1,226 inmigrantes indocumentados detenidos, según informó la propia agencia.
ICE no precisó cuánto tiempo duraron las acciones. Sin embargo, un portavoz de la agencia en Atlanta confirmó a Telemundo Atlanta que el operativo ya finalizó.
Por qué importa: El balance muestra la magnitud de la operación ejecutada en Georgia, donde más de 1,000 personas fueron detenidas por agentes migratorios.
ICE reporta 1,226 inmigrantes detenidos en Georgia
Georgia ICE operation nets 1,200 illegal aliens in the Atlanta area. Over 700 of them had criminal histories. pic.twitter.com/2oRZzpIaY9
— The Post Millennial (@TPostMillennial) August 7, 2026
De acuerdo con la información divulgada por ICE, una parte importante de las personas arrestadas tenía antecedentes o enfrentaba acusaciones penales en Estados Unidos.
“De los 1,226 extranjeros en situación irregular detenidos, 720 han sido condenados o acusados de delitos en Estados Unidos”, señaló ICE en redes sociales.
La agencia indicó que algunos de los detenidos enfrentaban cargos o habían sido condenados por diferentes delitos.
Entre los casos mencionados aparecen delitos contra menores, delitos sexuales y relacionados con drogas, según Telemundo.
ICE también señaló casos vinculados con agresión agravada, robo con allanamiento y conducir bajo la influencia del alcohol, entre otros.
La agencia publicó en su página web información sobre varios de los inmigrantes detenidos durante la operación.
ICE presentó esos casos como parte de los resultados obtenidos durante la denominada “Operación Comunidad Segura Atlanta”.
Cinco personas fueron arrestadas en una empresa de transporte
OVER 1,200 ILLEGAL ALIENS ARRESTED IN GEORGIA. @EROAtlanta’s MASSIVE operation included arrests of heinous criminals with convictions for sexual battery and cruelty to children.
Under @POTUS Trump and @SecMullinDHS, ICE is NOT slowing down — we will continue to hunt down and… pic.twitter.com/T8hkD54m4I
— Homeland Security (@DHSgov) August 7, 2026
El operativo también alcanzó la sede de una empresa dedicada al transporte de carga, según la información proporcionada por ICE.
En ese lugar fueron arrestados cinco extranjeros.
ICE describió a la compañía como una empresa “conocida” por emplear a personas indocumentadas.
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La agencia no proporcionó en la información compartida más detalles sobre las circunstancias específicas de esos cinco arrestos.
Tampoco informó cuánto tiempo permanecieron activos los agentes durante el operativo desarrollado en Georgia.
Un portavoz de ICE en Atlanta indicó a Telemundo Atlanta que las acciones ya concluyeron.
El balance presentado este viernes dejó, por tanto, una cifra total de 1,226 personas detenidas.
De ellas, ICE sostiene que 720 habían sido condenadas o acusadas de delitos en territorio estadounidense.
ICE defiende los resultados de la operación migratoria
Patricia Hyde, subdirectora interina de la división de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) de ICE, defendió las acciones realizadas por los agentes.
“Nuestros agentes hicieron lo que mejor saben hacer: detener y retirar a delincuentes peligrosos de las comunidades estadounidenses”, declaró Hyde.
La funcionaria también destacó que todas las personas detenidas durante el operativo habían infringido las leyes migratorias de Estados Unidos.
“Que no quepa duda: cada uno de los infractores extranjeros detenidos durante esta operación infringía las leyes de inmigración de EE. UU.”, agregó.
Hyde subrayó además la cantidad de detenidos que, según los registros citados por la agencia, tenían antecedentes penales.
“Más de 700 de ellos también cuentan con antecedentes penales en el país”, afirmó.
ICE identificó públicamente en su página web a varios de los inmigrantes arrestados durante la operación.
La agencia presentó las 1,226 detenciones en Georgia como el balance final de la “Operación Comunidad Segura Atlanta”.