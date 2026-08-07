ICE confirma más de 1,000 arrestos de inmigrantes en operativo en Georgia

ICE confirma 1,226 arrestos

Operativo terminó en Georgia

720 tenían cargos o condenas

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció este viernes los resultados de un operativo migratorio de gran escala realizado en Georgia.

La denominada “Operación Comunidad Segura Atlanta” terminó con 1,226 inmigrantes indocumentados detenidos, según informó la propia agencia.

ICE no precisó cuánto tiempo duraron las acciones. Sin embargo, un portavoz de la agencia en Atlanta confirmó a Telemundo Atlanta que el operativo ya finalizó.

Por qué importa: El balance muestra la magnitud de la operación ejecutada en Georgia, donde más de 1,000 personas fueron detenidas por agentes migratorios.

ICE reporta 1,226 inmigrantes detenidos en Georgia

Georgia ICE operation nets 1,200 illegal aliens in the Atlanta area. Over 700 of them had criminal histories. pic.twitter.com/2oRZzpIaY9 — The Post Millennial (@TPostMillennial) August 7, 2026

De acuerdo con la información divulgada por ICE, una parte importante de las personas arrestadas tenía antecedentes o enfrentaba acusaciones penales en Estados Unidos.

“De los 1,226 extranjeros en situación irregular detenidos, 720 han sido condenados o acusados de delitos en Estados Unidos”, señaló ICE en redes sociales.

La agencia indicó que algunos de los detenidos enfrentaban cargos o habían sido condenados por diferentes delitos.

Entre los casos mencionados aparecen delitos contra menores, delitos sexuales y relacionados con drogas, según Telemundo.

ICE también señaló casos vinculados con agresión agravada, robo con allanamiento y conducir bajo la influencia del alcohol, entre otros.

La agencia publicó en su página web información sobre varios de los inmigrantes detenidos durante la operación.

ICE presentó esos casos como parte de los resultados obtenidos durante la denominada “Operación Comunidad Segura Atlanta”.