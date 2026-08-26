Gobierno de Trump pausa visas para inmigrantes y podría cancelar otras 200,000
Publicado el26/08/2026 a las 07:13
La administración de Donald Trump frenó temporalmente entrevistas para visas de inmigrante mientras prepara otra medida que podría cancelar hasta 200,000 visas B1/B2 de personas que solicitaron asilo.
Por qué es importante: Son dos medidas distintas que podrían afectar tanto a personas que buscan emigrar legalmente como a extranjeros que entraron con visas temporales y después pidieron asilo.
La administración también prepara revocaciones de visas de turismo y negocios a solicitantes de asilo, pero ese proceso aún no se ha concretado.
Las entrevistas para visas de inmigrante fueron aplazadas
FOX NEWS: This would potentially be the biggest mass visa revocation in United States history. pic.twitter.com/tomj1UOpKT
— Department of State (@StateDept) August 25, 2026
El Departamento de Estado ordenó a embajadas y consulados aplazar entrevistas de visas de inmigrante mientras sus funcionarios reciben capacitación sobre nuevas directrices de “carga pública”, informó Fox News.
Ese criterio permite evaluar si una persona que solicita una visa podría depender de determinadas ayudas públicas después de llegar a Estados Unidos.
Según un funcionario del Departamento de Estado citado por Fox News, la capacitación comenzó a principios de agosto en embajadas y consulados alrededor del mundo.
- Lo que cambia: Las citas para servicios de visas serán ajustadas mientras los funcionarios completan la capacitación.
- El límite: El Departamento de Estado no informó cuándo recibirán nuevas fechas quienes ya tenían entrevistas programadas.
Algunos solicitantes recibieron correos informándoles que sus entrevistas habían sido canceladas, sin una fecha inmediata para reprogramarlas, según Fox News.
Hasta 200,000 visas B1/B2 podrían ser canceladas
En paralelo, el Departamento de Estado prepara la revocación de visas temporales de turismo y negocios otorgadas entre 2016 y 2026 a extranjeros que posteriormente solicitaron asilo.
ABC News reportó que estimaciones internas indican que las cancelaciones podrían alcanzar o superar las 200,000.
- A quién afecta: El proceso apunta a titulares de visas de no inmigrante B1/B2 que ingresaron como visitantes temporales y luego presentaron solicitudes de asilo.
- El límite: Las posibles 200,000 revocaciones todavía no se han concretado y se espera que ocurran progresivamente.
El portavoz Tommy Pigott sostuvo que obtener una visa temporal con la intención de solicitar asilo constituye fraude.
Esa es la posición del Gobierno y no significa que toda solicitud posterior de asilo pruebe automáticamente fraude.
Cancelar una visa no significa deportación inmediata
ABC News señaló que todavía no está claro si las cancelaciones provocarán expulsiones de Estados Unidos.
Cuando una persona mantiene una solicitud de asilo activa, ese caso debe ser evaluado antes de que una eventual negativa pueda abrir paso a procedimientos de deportación.
- La diferencia: Revocar una visa y resolver una solicitud de asilo son procesos distintos.
- Qué sigue: El Departamento de Estado coordina con el Departamento de Seguridad Nacional para identificar las visas que podrían ser revocadas.
La ofensiva se suma a más de 175,000 visas que el Departamento de Estado afirma haber revocado bajo Trump por delitos, fraude, incumplimientos migratorios y motivos de seguridad nacional.
Ese balance oficial, publicado el 10 de agosto, corresponde a revocaciones ya realizadas y no debe confundirse con las hasta 200,000 que ahora están bajo consideración.
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FUENTE: ABC News / US Department of state / FOX News