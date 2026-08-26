Funcionario de ICE queda fuera de la agencia y espera sentencia federal
Publicado el26/08/2026 a las 13:00
- Funcionario de ICE enfrenta cargos
- Espera sentencia en octubre
- Queda fuera de la agencia
Un funcionario de ICE en Ohio dejó de trabajar para la agencia mientras enfrenta procesos penales estatales y federales, un caso que ha provocado cuestionamientos sobre la supervisión interna.
Samuel Saxon, de 48 años, era subdirector de la oficina de campo de ICE en Blue Ash, cerca de Cincinnati, y trabajaba para la agencia federal desde 2005.
Un portavoz confirmó el 14 de agosto que Saxon ya no forma parte de ICE, aunque la agencia no aclaró si fue despedido o presentó voluntariamente su renuncia.
Su salida ocurre después de declararse culpable en un tribunal federal de realizar declaraciones falsas durante una investigación y mientras continúa pendiente otro proceso en Ohio.
Qué cargos enfrenta el exfuncionario de ICE en Ohio
Saxon enfrenta en el Tribunal de Primera Instancia del Condado de Hamilton cargos que incluyen agresión agravada, estrangulamiento y violencia doméstica, de los cuales se declaró inocente.
Los fiscales sostienen que el caso comenzó tras un incidente ocurrido el 5 de diciembre, cuando Saxon presuntamente agarró por el cuello a su pareja y la arrastró hacia un apartamento en Corryville.
TE PUEDE INTERESAR: EE.UU. emitirá pasaportes conmemorativos con una imagen de Trump desde agosto
Un vecino dijo haber presenciado parte del episodio desde el pasillo del edificio y llamó al 911, mientras agentes de Cincinnati posteriormente encontraron moretones en el cuello de la mujer.
La investigación también incluyó grabaciones obtenidas en las inmediaciones del apartamento, donde, según documentos judiciales, quedaron registrados sonidos relacionados con una fuerte discusión y una presunta agresión.
La investigación federal que complicó el caso
Tras su arresto, Saxon fue interrogado por la policía y un agente de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional sobre lo ocurrido aquella noche.
De acuerdo con la denuncia federal, Saxon aseguró que no había tenido contacto presencial con la mujer ese día y sostuvo que únicamente habían conversado mediante una llamada telefónica.
Los investigadores concluyeron que esas afirmaciones eran falsas y el funcionario posteriormente se declaró culpable de hacer declaraciones falsas a una agencia o representante del gobierno federal.
Antes de abandonar ICE, Saxon había sido suspendido indefinidamente debido a los cargos, según había informado anteriormente un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional a The Cincinnati Enquirer.
Exfuncionario de ICE espera sentencia federal en octubre
Saxon tiene programada su sentencia federal para el 20 de octubre, mientras el proceso estatal relacionado con las acusaciones de violencia doméstica permanece suspendido debido al caso federal.
Durante una audiencia en diciembre, una fiscal del condado de Hamilton señaló que la policía había acudido a domicilios relacionados con Saxon y su pareja al menos 23 veces durante aproximadamente 18 meses.
La salida fue celebrada por la Ohio Immigrant Alliance, organización que sostiene que una persona sometida a este tipo de investigaciones no debería conservar autoridad sobre inmigrantes bajo custodia federal.
Su directora ejecutiva, Lynn Tramonte, pidió que Saxon enfrente las consecuencias judiciales correspondientes y cuestionó los mecanismos utilizados para evaluar y supervisar al personal encargado de aplicar las leyes migratorias.
El caso abre preguntas sobre los controles dentro de ICE
ICE señala que su personal debe superar investigaciones exhaustivas de antecedentes, aunque sus procedimientos contemplan que determinados empleados puedan comenzar funciones después de una evaluación preliminar de idoneidad.
Esa revisión inicial puede incluir antecedentes penales e informes crediticios antes de que concluya la investigación completa, según la información publicada por la propia agencia sobre su proceso de contratación.
Los fiscales mencionaron durante el proceso antecedentes de incidentes relacionados con Saxon que se remontarían a 2018, aunque indicaron que posibles cargos anteriores pudieron haber sido archivados o eliminados de registros.
Ahora, además de conocer la sentencia federal que recibirá Saxon en octubre, quedará pendiente determinar cómo avanzará el proceso estatal por las acusaciones de violencia doméstica, detalló ‘AOL‘, ‘Yahoo News‘ y ‘Cincinnati Enquirer‘.