Funcionario de ICE queda fuera de la agencia y espera sentencia federal

Funcionario de ICE enfrenta cargos

Espera sentencia en octubre

Queda fuera de la agencia

Un funcionario de ICE en Ohio dejó de trabajar para la agencia mientras enfrenta procesos penales estatales y federales, un caso que ha provocado cuestionamientos sobre la supervisión interna.

Samuel Saxon, de 48 años, era subdirector de la oficina de campo de ICE en Blue Ash, cerca de Cincinnati, y trabajaba para la agencia federal desde 2005.

Un portavoz confirmó el 14 de agosto que Saxon ya no forma parte de ICE, aunque la agencia no aclaró si fue despedido o presentó voluntariamente su renuncia.

Su salida ocurre después de declararse culpable en un tribunal federal de realizar declaraciones falsas durante una investigación y mientras continúa pendiente otro proceso en Ohio.

Qué cargos enfrenta el exfuncionario de ICE en Ohio

Saxon enfrenta en el Tribunal de Primera Instancia del Condado de Hamilton cargos que incluyen agresión agravada, estrangulamiento y violencia doméstica, de los cuales se declaró inocente.

Los fiscales sostienen que el caso comenzó tras un incidente ocurrido el 5 de diciembre, cuando Saxon presuntamente agarró por el cuello a su pareja y la arrastró hacia un apartamento en Corryville.

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Un vecino dijo haber presenciado parte del episodio desde el pasillo del edificio y llamó al 911, mientras agentes de Cincinnati posteriormente encontraron moretones en el cuello de la mujer.

La investigación también incluyó grabaciones obtenidas en las inmediaciones del apartamento, donde, según documentos judiciales, quedaron registrados sonidos relacionados con una fuerte discusión y una presunta agresión.