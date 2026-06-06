Texas declara emergencia tras confirmar caso de gusano barrenador
Publicado el06/06/2026 a las 09:21
- Texas declara emergencia sanitaria
- Detectan gusano barrenador
- Ganadería enfrenta amenaza
Texas activó una declaración de desastre y emergencia tras confirmar un caso de mosca del gusano barrenador, una plaga considerada una de las mayores amenazas para la ganadería y que había sido erradicada de Estados Unidos desde la década de 1960.
La medida fue anunciada este viernes por el gobernador Greg Abbott y se concentra inicialmente en los condados de Zavala y Uvalde, al sur del estado.
Según explicó el mandatario, la declaración permitirá movilizar todos los recursos disponibles y reasignar personal en diferentes áreas de Texas para contener el riesgo sanitario.
La preocupación es significativa debido al peso que tiene la industria ganadera en el estado y al impacto económico que podría generar la expansión del parásito.
Mosca del gusano barrenador obliga a declarar emergencia
Texas declara emergencia por amenaza de mosca del gusano barrenador en ganadería https://t.co/mqIlU3t64c
— Xiomara Lara (@xiomaralaran) June 6, 2026
Greg Abbott informó que el estado acelerará el traslado de moscas estériles hacia Texas como parte de la estrategia de control.
Además, anunció la construcción de una nueva planta para la cría de estos insectos en Edinburg, al sur del estado.
La respuesta busca evitar que el brote se extienda y afecte a más regiones ganaderas, según Efe.
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Las autoridades consideran que una acción rápida es clave para impedir que la plaga se establezca nuevamente en territorio estadounidense.
La declaración de emergencia facilita la coordinación entre agencias estatales y permite una respuesta más rápida ante posibles nuevos casos.
La técnica de insectos estériles es la principal herramienta
Decretó Texas emergencia para detener propagación del gusano barrenadorhttps://t.co/g39aXEOUDh pic.twitter.com/o6SLhMLPGO
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Para combatir la mosca del gusano barrenador se utiliza la llamada técnica del insecto estéril.
El proceso consiste en criar grandes cantidades de moscas en laboratorios especializados.
Posteriormente, los machos son esterilizados mediante radiación y liberados en las zonas afectadas.
Estos insectos se aparean con hembras silvestres que solo se reproducen una vez durante su vida.
Como resultado, no nacen nuevas larvas viables y la población de la plaga disminuye progresivamente.
Esta estrategia ha sido utilizada para controlar y erradicar brotes de la mosca en distintas regiones.
Las autoridades estatales confían en que la aceleración de este programa contribuya a contener el caso detectado en Texas.
El riesgo para la ganadería preocupa a productores
La mosca del gusano barrenador es un parásito cuyas larvas se alimentan de tejido vivo de animales de sangre caliente.
El ganado es uno de los principales afectados, aunque también puede impactar a fauna silvestre y mascotas.
En casos poco frecuentes, incluso puede afectar a seres humanos.
Las hembras depositan sus huevos en heridas abiertas o zonas húmedas del cuerpo de los animales.
Entre los lugares más vulnerables se encuentran los ombligos de animales recién nacidos y pequeñas lesiones.
Las larvas eclosionan rápidamente y agravan las heridas existentes.
De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la identificación temprana y el tratamiento veterinario permiten salvar a los animales afectados y reducir el riesgo de expansión.
Aunque la plaga fue erradicada del país en la década de 1960, las autoridades han monitoreado durante años su avance por Centroamérica y México, donde se han registrado brotes recientes.
El USDA advierte que la presencia de la mosca puede provocar pérdidas económicas importantes debido a la muerte de animales, la reducción de la producción ganadera y los costos asociados con la vigilancia y los tratamientos veterinarios.
La preocupación es especialmente alta en Texas, que alberga el mayor inventario de ganado vacuno de Estados Unidos, con más de doce millones de cabezas.
El estado desempeña un papel fundamental en la producción nacional de carne de res y concentra una parte significativa de los ranchos y corrales de engorde del país.
Por ello, cualquier amenaza sanitaria que afecte a sus rebaños puede tener consecuencias para productores, exportadores y consumidores en todo el mercado estadounidense.