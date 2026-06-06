Texas declara emergencia tras confirmar caso de gusano barrenador

Texas declara emergencia sanitaria

Detectan gusano barrenador

Ganadería enfrenta amenaza

Texas activó una declaración de desastre y emergencia tras confirmar un caso de mosca del gusano barrenador, una plaga considerada una de las mayores amenazas para la ganadería y que había sido erradicada de Estados Unidos desde la década de 1960.

La medida fue anunciada este viernes por el gobernador Greg Abbott y se concentra inicialmente en los condados de Zavala y Uvalde, al sur del estado.

Según explicó el mandatario, la declaración permitirá movilizar todos los recursos disponibles y reasignar personal en diferentes áreas de Texas para contener el riesgo sanitario.

La preocupación es significativa debido al peso que tiene la industria ganadera en el estado y al impacto económico que podría generar la expansión del parásito.

Mosca del gusano barrenador obliga a declarar emergencia

Texas declara emergencia por amenaza de mosca del gusano barrenador en ganadería https://t.co/mqIlU3t64c — Xiomara Lara (@xiomaralaran) June 6, 2026

Greg Abbott informó que el estado acelerará el traslado de moscas estériles hacia Texas como parte de la estrategia de control.

Además, anunció la construcción de una nueva planta para la cría de estos insectos en Edinburg, al sur del estado.

La respuesta busca evitar que el brote se extienda y afecte a más regiones ganaderas, según Efe.

TE PUEDE INTERESAR: Trump apuesta por aliado clave para dirigir el Departamento de Justicia tras salida de Pam Bondi

Las autoridades consideran que una acción rápida es clave para impedir que la plaga se establezca nuevamente en territorio estadounidense.

La declaración de emergencia facilita la coordinación entre agencias estatales y permite una respuesta más rápida ante posibles nuevos casos.