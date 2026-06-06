Trump apuesta por aliado clave para dirigir el Departamento de Justicia tras salida de Pam Bondi

Trump nomina a Blanche

Senado evaluará candidatura

Sustituirá a Pam Bondi

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó este viernes a Todd Blanche para ocupar de forma permanente el cargo de fiscal general del país.

Blanche se desempeñaba como fiscal general interino desde abril, cuando Trump cesó a Pam Bondi del cargo, según Efe.

La designación deberá ahora pasar por el proceso de confirmación en el Congreso antes de que pueda asumir oficialmente el puesto de manera permanente.

Por qué importa: La nominación coloca al frente del Departamento de Justicia a una figura cercana al presidente, con una trayectoria reciente vinculada a la defensa legal de Trump y a algunos de los casos más sensibles de la administración.

Tedd Blanche busca liderar Justicia en EE.UU.

¿Quién es Todd Blanche, el nominado de Trump para fiscal general de Estados Unidos en sustitución de Pam Bondi?https://t.co/pgtnNu8hGz — EFE Noticias (@EFEnoticias) June 6, 2026

Tedd Blanche es considerado un aliado político y jurídico de Donald Trump.

Antes de ocupar el cargo de fiscal general interino, se desempeñó como fiscal general adjunto.

Además, ha ejercido como abogado del mandatario en diversos procesos judiciales que ha enfrentado el magnate republicano.

Trump presentó a Blanche en abril como una «mente jurídica sumamente talentosa y respetada».

La nominación fue anunciada mediante un video difundido en la red social X por la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

Con esta decisión, el presidente busca consolidar de manera permanente el liderazgo de Blanche al frente del Departamento de Justicia.

Sin embargo, sus críticos sostienen que durante su periodo como fiscal general interino ha actuado más como abogado personal del presidente que como la máxima autoridad judicial del país.

La nominación abre ahora una nueva etapa de escrutinio político y legislativo.