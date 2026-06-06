Trump apuesta por aliado clave para dirigir el Departamento de Justicia tras salida de Pam Bondi
Publicado el06/06/2026 a las 08:35
- Trump nomina a Blanche
- Senado evaluará candidatura
- Sustituirá a Pam Bondi
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó este viernes a Todd Blanche para ocupar de forma permanente el cargo de fiscal general del país.
Blanche se desempeñaba como fiscal general interino desde abril, cuando Trump cesó a Pam Bondi del cargo, según Efe.
La designación deberá ahora pasar por el proceso de confirmación en el Congreso antes de que pueda asumir oficialmente el puesto de manera permanente.
Por qué importa: La nominación coloca al frente del Departamento de Justicia a una figura cercana al presidente, con una trayectoria reciente vinculada a la defensa legal de Trump y a algunos de los casos más sensibles de la administración.
Tedd Blanche busca liderar Justicia en EE.UU.
¿Quién es Todd Blanche, el nominado de Trump para fiscal general de Estados Unidos en sustitución de Pam Bondi?https://t.co/pgtnNu8hGz
— EFE Noticias (@EFEnoticias) June 6, 2026
Tedd Blanche es considerado un aliado político y jurídico de Donald Trump.
Antes de ocupar el cargo de fiscal general interino, se desempeñó como fiscal general adjunto.
Además, ha ejercido como abogado del mandatario en diversos procesos judiciales que ha enfrentado el magnate republicano.
Trump presentó a Blanche en abril como una «mente jurídica sumamente talentosa y respetada».
La nominación fue anunciada mediante un video difundido en la red social X por la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.
Con esta decisión, el presidente busca consolidar de manera permanente el liderazgo de Blanche al frente del Departamento de Justicia.
Sin embargo, sus críticos sostienen que durante su periodo como fiscal general interino ha actuado más como abogado personal del presidente que como la máxima autoridad judicial del país.
La nominación abre ahora una nueva etapa de escrutinio político y legislativo.
La salida de Pam Bondi
Blanche sustituirá de forma definitiva a Pam Bondi, quien fue cesada por Trump en abril.
El mandatario había descrito previamente a Bondi como una «gran patriota» y una «amiga leal».
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No obstante, la exfiscal general comenzó a recibir críticas por la gestión relacionada con la publicación de los documentos vinculados al fallecido pederasta Jeffrey Epstein.
Las críticas aumentaron especialmente tras una polémica intervención ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes.
Tras su salida, Blanche asumió el cargo de manera interina mientras la Casa Blanca definía una nominación permanente.
Su permanencia temporal en el puesto lo colocó al frente de varias funciones clave dentro del Departamento de Justicia.
El proceso de confirmación en el Congreso
Antes de convertirse oficialmente en fiscal general, Blanche deberá superar el proceso de confirmación establecido por el Congreso.
Su nominación será revisada inicialmente por la Comisión Judicial.
Esa instancia analizará su perfil y evaluará su idoneidad para ocupar el cargo.
Posteriormente, la candidatura será sometida a votación en el Senado.
Durante su etapa como fiscal general adjunto, Blanche encabezó un interrogatorio en prisión con Ghislaine Maxwell.
Maxwell es conocida por haber sido expareja y principal colaboradora de Jeffrey Epstein.
La revisión de su historial y desempeño formará parte del debate legislativo previo a la votación final.
El resultado determinará si Blanche se convierte de manera permanente en el principal responsable del Departamento de Justicia de Estados Unidos.