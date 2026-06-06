EE.UU. derriba drones iraníes y responde con ataques directos

EE.UU. derriba drones iraníes

Atacan radares en Ormuz

Trump defiende ofensiva rápida

El nuevo incidente entre Estados Unidos e Irán ocurre en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo y se suma a una serie de enfrentamientos registrados en las últimas semanas en la zona del estrecho de Ormuz.

Según informó este viernes el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), fuerzas estadounidenses derribaron cuatro drones iraníes que se dirigían hacia el estrecho de Ormuz.

De acuerdo con el mando militar, los aparatos representaban una amenaza inmediata para la navegación comercial en el área.

La acción se produjo en medio de un contexto de creciente tensión entre Washington y Teherán, según Univision.

EE.UU. derriba drones iraníes en Ormuz

Las fuerzas de EE.UU. interceptaron misiles y drones lanzados por Irán hacia el estrecho de Ormuz y la región del Golfo. Las fuerzas de Estados Unidos también atacaron objetivos costeros en Irán. Sigue aquí el minuto a minuto. https://t.co/Irbhd5IRKM — CNN en Español (@CNNEE) June 6, 2026

El Comando Central señaló que las fuerzas estadounidenses detectaron y derribaron cuatro drones iraníes lanzados hacia el estrecho de Ormuz.

La institución aseguró que la decisión respondió a la necesidad de proteger la navegación comercial en una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

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El estrecho de Ormuz es considerado un punto estratégico para el tránsito internacional de petróleo.

En los últimos días se han reportado diversos incidentes cerca de esta zona, lo que ha elevado la preocupación por la seguridad marítima.

CENTCOM indicó que los drones representaban una amenaza inmediata para las embarcaciones que circulan por el área.