EE.UU. derriba drones iraníes y responde con ataques directos
Publicado el06/06/2026 a las 07:39
- EE.UU. derriba drones iraníes
- Atacan radares en Ormuz
- Trump defiende ofensiva rápida
El nuevo incidente entre Estados Unidos e Irán ocurre en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo y se suma a una serie de enfrentamientos registrados en las últimas semanas en la zona del estrecho de Ormuz.
Según informó este viernes el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), fuerzas estadounidenses derribaron cuatro drones iraníes que se dirigían hacia el estrecho de Ormuz.
De acuerdo con el mando militar, los aparatos representaban una amenaza inmediata para la navegación comercial en el área.
La acción se produjo en medio de un contexto de creciente tensión entre Washington y Teherán, según Univision.
EE.UU. derriba drones iraníes en Ormuz
Las fuerzas de EE.UU. interceptaron misiles y drones lanzados por Irán hacia el estrecho de Ormuz y la región del Golfo. Las fuerzas de Estados Unidos también atacaron objetivos costeros en Irán.
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— CNN en Español (@CNNEE) June 6, 2026
El Comando Central señaló que las fuerzas estadounidenses detectaron y derribaron cuatro drones iraníes lanzados hacia el estrecho de Ormuz.
La institución aseguró que la decisión respondió a la necesidad de proteger la navegación comercial en una de las rutas marítimas más importantes del mundo.
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El estrecho de Ormuz es considerado un punto estratégico para el tránsito internacional de petróleo.
En los últimos días se han reportado diversos incidentes cerca de esta zona, lo que ha elevado la preocupación por la seguridad marítima.
CENTCOM indicó que los drones representaban una amenaza inmediata para las embarcaciones que circulan por el área.
Estados Unidos responde con ataques a radares iraníes
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— El Nuevo Día (@ElNuevoDia) June 6, 2026
Tras la interceptación de los drones, las fuerzas estadounidenses lanzaron ataques contra instalaciones de radar de vigilancia costera iraníes.
Los objetivos se encontraban en Goruk y en la isla de Qeshm.
Según CENTCOM, la operación tuvo como finalidad impedir nuevas acciones que pudieran afectar la seguridad de la navegación en la región.
Las autoridades militares estadounidenses sostuvieron que los radares eran utilizados para tareas de vigilancia costera.
La acción forma parte de los recientes intercambios de ataques que se han registrado cerca del estrecho de Ormuz.
El incidente añade un nuevo episodio a la tensión militar existente entre ambos países.
Trump asegura que actúa con rapidez en la guerra contra Irán
Mientras se conocían los detalles del operativo militar, el presidente Donald Trump abordó el conflicto con Irán durante una entrevista concedida a NBC News.
Trump afirmó que está actuando con rapidez en la guerra contra Irán.
Las declaraciones fueron realizadas casi 100 días después de que Estados Unidos e Israel lanzaran los ataques.
El mandatario comparó la duración actual del conflicto con otros episodios militares del pasado.
“Voy muy rápido. Llevo tres meses, ¿saben? La guerra de Vietnam duró 19 años. Yo estoy en mi tercer mes”, declaró Trump en una entrevista grabada el viernes por la tarde.
El nuevo enfrentamiento entre fuerzas estadounidenses e iraníes se suma a una serie de intercambios similares ocurridos en las últimas tres semanas.
Estos incidentes han tenido lugar pese a que Washington mantiene que el cese el fuego continúa vigente desde abril.
La situación en torno al estrecho de Ormuz sigue siendo observada de cerca debido a su importancia para el comercio energético mundial y al aumento de las tensiones entre ambas naciones.