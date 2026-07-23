Trump pide inmunidad para Delcy Rodríguez

Trump respalda inmunidad

Demanda millonaria en juego

Giro político con Venezuela

El Gobierno de Donald Trump solicitó a una corte en Florida que desestime una demanda contra Delcy Rodríguez al reconocerla como jefa de Estado en funciones de Venezuela y, por tanto, con inmunidad legal.

La decisión genera una fuerte controversia: mientras EE.UU. ha criticado al chavismo durante años, ahora busca proteger judicialmente a una de sus principales figuras.

Un giro inesperado en la política de EE.UU. hacia Venezuela

El Departamento de Justicia presentó una “sugerencia de inmunidad” ante un tribunal federal.

La petición responde a una solicitud del Departamento de Estado.

Washington reconoce a Rodríguez como jefa de Estado en funciones desde marzo.

Esto ocurrió tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

El movimiento marca un cambio notable en la relación bilateral.