 Skip to main content

Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.

Trump pide inmunidad para Delcy Rodríguez
EE.UU. solicita inmunidad para Delcy Rodríguez mientras crecen críticas por el giro en su política hacia Venezuela.
Por 
Share on FacebookShare on InstagramShare on TwitterShare on TikTokShare on YouTubeShare on WhatsApp
Trump pide inmunidad para Delcy Rodríguez

Publicado el23/07/2026 a las 08:53

  • Trump respalda inmunidad
  • Demanda millonaria en juego
  • Giro político con Venezuela

El Gobierno de Donald Trump solicitó a una corte en Florida que desestime una demanda contra Delcy Rodríguez al reconocerla como jefa de Estado en funciones de Venezuela y, por tanto, con inmunidad legal.

La decisión genera una fuerte controversia: mientras EE.UU. ha criticado al chavismo durante años, ahora busca proteger judicialmente a una de sus principales figuras.

Un giro inesperado en la política de EE.UU. hacia Venezuela

EE.UU., Delcy Rodríguez, sanciones MundoNOW
FOTO: EFE. Trump pide inmunidad para Delcy Rodríguez

El Departamento de Justicia presentó una “sugerencia de inmunidad” ante un tribunal federal.

La petición responde a una solicitud del Departamento de Estado.

Washington reconoce a Rodríguez como jefa de Estado en funciones desde marzo.

Esto ocurrió tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

El movimiento marca un cambio notable en la relación bilateral.

La inmunidad que podría frenar una demanda millonaria

Maduro, Detención, Familia, MundoNOW
FOTO: EFE. Trump pide inmunidad para Delcy Rodríguez

La demanda fue presentada en Miami por ciudadanos estadounidenses.

Acusan a altos funcionarios venezolanos de secuestro, tortura y terrorismo.

Un juez ya ordenó pagar 314 millones de dólares como indemnización.

Sin embargo, Rodríguez fue excluida del fallo.

Ahora, el Gobierno de Trump busca que el caso sea desestimado completamente.

Críticas por proteger a una figura del chavismo

DELCY, reunion, caracas, cia, politica, venezuela
EFE

La medida ha generado cuestionamientos inmediatos.

Durante años, EE.UU. ha sancionado a líderes venezolanos.

Ahora, la administración respalda inmunidad para una de ellas.

El argumento oficial se basa en normas de derecho internacional.

Pero críticos ven una contradicción en la política exterior estadounidense.

Un contexto de acercamiento con Caracas

Trump, Delcy Rodríguez, advertencia MundoNOW
FOTO: EFE

El pedido ocurre en medio de una nueva dinámica entre ambos países.

Desde la captura de Maduro, Washington y Caracas han coordinado acciones.

También han impulsado reformas económicas y legales.

Incluso organismos internacionales han retomado vínculos con Venezuela.

El Banco Mundial volvió a colaborar tras años de ruptura.

Venezuela enfrenta crisis tras terremotos millonarios

Venezuela
Foto: EFE

El país atraviesa una situación crítica tras los sismos de junio.

El Banco Mundial estima daños por 19.600 millones de dólares.

Casi la mitad corresponde a viviendas destruidas.

Más de 5.300 personas han muerto según cifras oficiales.

La reconstrucción podría tardar una década si no hay inversión adicional.

Debate abierto: política, justicia y conveniencia

Foto: EFE

El caso pone en el centro un dilema clave.

¿Es una decisión legal o una jugada política?

Expertos señalan que la inmunidad es común en jefes de Estado.

Pero el contexto actual alimenta sospechas sobre intereses estratégicos.

La corte deberá decidir si acepta o no la solicitud del Gobierno.

TE PUEDE INTERESAR: «Alivio para miles» : Juez frena a Trump y protege permisos de trabajo para solicitantes de asilo y TPS

Etiquetas:, , ,