Trump pide inmunidad para Delcy Rodríguez
Publicado el23/07/2026 a las 08:53
- Trump respalda inmunidad
- Demanda millonaria en juego
- Giro político con Venezuela
El Gobierno de Donald Trump solicitó a una corte en Florida que desestime una demanda contra Delcy Rodríguez al reconocerla como jefa de Estado en funciones de Venezuela y, por tanto, con inmunidad legal.
La decisión genera una fuerte controversia: mientras EE.UU. ha criticado al chavismo durante años, ahora busca proteger judicialmente a una de sus principales figuras.
Un giro inesperado en la política de EE.UU. hacia Venezuela
El Departamento de Justicia presentó una “sugerencia de inmunidad” ante un tribunal federal.
La petición responde a una solicitud del Departamento de Estado.
Washington reconoce a Rodríguez como jefa de Estado en funciones desde marzo.
Esto ocurrió tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.
El movimiento marca un cambio notable en la relación bilateral.
La inmunidad que podría frenar una demanda millonaria
La demanda fue presentada en Miami por ciudadanos estadounidenses.
Acusan a altos funcionarios venezolanos de secuestro, tortura y terrorismo.
Un juez ya ordenó pagar 314 millones de dólares como indemnización.
Sin embargo, Rodríguez fue excluida del fallo.
Ahora, el Gobierno de Trump busca que el caso sea desestimado completamente.
Críticas por proteger a una figura del chavismo
La medida ha generado cuestionamientos inmediatos.
Durante años, EE.UU. ha sancionado a líderes venezolanos.
Ahora, la administración respalda inmunidad para una de ellas.
El argumento oficial se basa en normas de derecho internacional.
Pero críticos ven una contradicción en la política exterior estadounidense.
Un contexto de acercamiento con Caracas
El pedido ocurre en medio de una nueva dinámica entre ambos países.
Desde la captura de Maduro, Washington y Caracas han coordinado acciones.
También han impulsado reformas económicas y legales.
Incluso organismos internacionales han retomado vínculos con Venezuela.
El Banco Mundial volvió a colaborar tras años de ruptura.
Venezuela enfrenta crisis tras terremotos millonarios
El país atraviesa una situación crítica tras los sismos de junio.
El Banco Mundial estima daños por 19.600 millones de dólares.
Casi la mitad corresponde a viviendas destruidas.
Más de 5.300 personas han muerto según cifras oficiales.
La reconstrucción podría tardar una década si no hay inversión adicional.
Debate abierto: política, justicia y conveniencia
El caso pone en el centro un dilema clave.
¿Es una decisión legal o una jugada política?
Expertos señalan que la inmunidad es común en jefes de Estado.
Pero el contexto actual alimenta sospechas sobre intereses estratégicos.
La corte deberá decidir si acepta o no la solicitud del Gobierno.
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