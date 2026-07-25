EE.UU. y Reino Unido buscan blindar el estrecho de Ormuz mientras crece el riesgo de una escalada con Irán
Publicado el25/07/2026 a las 08:39
- EEUU y el estrecho de Ormuz
- Londres prepara reunión estratégica
- Petróleo vuelve a subir
Estados Unidos y el Reino Unido preparan una reunión en Londres con el objetivo de explorar una respuesta conjunta ante el deterioro de la seguridad en el estrecho de Ormuz.
El encuentro, previsto para la próxima semana, reuniría a ministros de Defensa y altos mandos militares de varios países occidentales para analizar posibles acciones coordinadas.
Entre los participantes estarían el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, de acuerdo con información publicada por Axios.
Aunque la agenda definitiva aún no ha sido confirmada, las conversaciones girarían en torno a la creación de una coalición internacional que garantice la libre navegación en una de las rutas marítimas más importantes del mundo.
La Casa Blanca busca respaldo de sus aliados
La iniciativa estadounidense aprovecharía los contactos que el Reino Unido y Francia han sostenido durante los últimos meses con distintos gobiernos sobre la seguridad en la región.
Según las fuentes citadas por Axios, Washington pretende que sus socios contribuyan con recursos militares para reforzar la vigilancia de las rutas comerciales.
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Entre las capacidades que se estudian figuran el despliegue de buques cazaminas, embarcaciones militares y drones destinados a proteger el tránsito marítimo frente a posibles amenazas.
Uno de los diplomáticos europeos consultados resumió la postura estadounidense al afirmar: «Los estadounidenses están buscando una salida y quieren nuestra ayuda», reflejando la intención de compartir responsabilidades con otros aliados.
El conflicto con Irán vuelve a elevar la tensión
Las conversaciones diplomáticas coinciden con una nueva etapa de tensión entre Washington y Teherán, después de que el presidente Donald Trump pusiera fin al memorando que había frenado temporalmente las hostilidades.
En los últimos días, Trump sostuvo reuniones con sus principales asesores mientras evalúa distintos escenarios frente a Irán, incluido un eventual incremento de la presión militar.
Al mismo tiempo, el mandatario ha señalado que las conversaciones diplomáticas con la República Islámica continúan abiertas en busca de una solución negociada al conflicto.
El estrecho de Ormuz sigue siendo uno de los principales focos de preocupación, ya que antes del conflicto concentraba el tránsito de cerca de una quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial.
El impacto económico ya comienza a sentirse
La incertidumbre sobre la seguridad marítima también ha comenzado a reflejarse en los mercados energéticos internacionales, donde los precios del petróleo registraron un fuerte incremento durante la semana.
El barril alcanzó los 100 dólares, su nivel más alto desde mayo, impulsado por el temor a nuevas interrupciones en el suministro mundial de crudo.
La preocupación aumentó después de que los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, bloquearan el paso de buques saudíes en el mar Rojo, añadiendo presión sobre las rutas comerciales de la región.
Mientras las potencias occidentales analizan una respuesta conjunta, la atención internacional permanece centrada en Ormuz, donde cualquier alteración del tránsito marítimo podría tener consecuencias económicas y geopolíticas de alcance global, señaló ‘EFE’ y ‘El Universal‘.