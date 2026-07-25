EE.UU. y Reino Unido buscan blindar el estrecho de Ormuz mientras crece el riesgo de una escalada con Irán

EEUU y el estrecho de Ormuz

Londres prepara reunión estratégica

Petróleo vuelve a subir

Estados Unidos y el Reino Unido preparan una reunión en Londres con el objetivo de explorar una respuesta conjunta ante el deterioro de la seguridad en el estrecho de Ormuz.

El encuentro, previsto para la próxima semana, reuniría a ministros de Defensa y altos mandos militares de varios países occidentales para analizar posibles acciones coordinadas.

Entre los participantes estarían el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, de acuerdo con información publicada por Axios.

Aunque la agenda definitiva aún no ha sido confirmada, las conversaciones girarían en torno a la creación de una coalición internacional que garantice la libre navegación en una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

La Casa Blanca busca respaldo de sus aliados

La iniciativa estadounidense aprovecharía los contactos que el Reino Unido y Francia han sostenido durante los últimos meses con distintos gobiernos sobre la seguridad en la región.

Según las fuentes citadas por Axios, Washington pretende que sus socios contribuyan con recursos militares para reforzar la vigilancia de las rutas comerciales.

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Entre las capacidades que se estudian figuran el despliegue de buques cazaminas, embarcaciones militares y drones destinados a proteger el tránsito marítimo frente a posibles amenazas.

Uno de los diplomáticos europeos consultados resumió la postura estadounidense al afirmar: «Los estadounidenses están buscando una salida y quieren nuestra ayuda», reflejando la intención de compartir responsabilidades con otros aliados.