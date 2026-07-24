Trump afirma que su secretario de Energía Chris Wright «Está dirigiendo Venezuela»
Publicado el23/07/2026 a las 19:27
- Trump elogia a Wright.
- Avanza estrategia petrolera.
- Crecen inversiones energéticas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que el secretario de Energía, Chris Wright, «está dirigiendo Venezuela», una declaración que vuelve a poner el foco sobre el creciente papel de Washington en el sector energético venezolano tras la flexibilización de las sanciones.
Las declaraciones fueron realizadas durante un acto en la sede de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), donde el mandatario elogió públicamente el trabajo que desempeña Wright en la nueva etapa de las relaciones entre ambos países.
Trump elogia a Chris Wright y asegura que «está dirigiendo Venezuela»
Durante su intervención, Trump afirmó que Wright «está dirigiendo Venezuela» y destacó su gestión frente a la política energética hacia el país sudamericano.
«Está dirigiendo mejor que nadie nunca antes. Creo que podemos decir que Chris Wright está haciendo un gran trabajo. Gracias!»
La frase llamó la atención por el contexto en el que fue pronunciada, ya que Wright ocupa formalmente el cargo de secretario de Energía de Estados Unidos y no desempeña funciones dentro del Gobierno venezolano.
Posteriormente, el presidente fue consultado sobre los resultados de esa intervención estadounidense en Venezuela y respondió:
«Nosotros también estamos ganando mucho. Y creo que tenemos derecho a ello. Fue una guerra de un solo día».
El mandatario no ofreció mayores detalles sobre el alcance de esa afirmación durante el evento.
La visita de Wright marcó el inicio de la nueva etapa energética entre ambos países
El protagonismo de Chris Wright en la política hacia Venezuela comenzó a consolidarse el pasado 11 de febrero de 2026.
Ese día viajó a Venezuela, donde sostuvo reuniones con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, además de recorrer diversas instalaciones petroleras.
La visita ocurrió poco después de que la Administración Trump flexibilizara las sanciones que afectaban al sector energético venezolano.
El objetivo del viaje fue impulsar la apertura y reconstrucción de la industria petrolera, evaluar directamente el estado de los principales yacimientos y avanzar en el nuevo acuerdo energético alcanzado entre Washington y las nuevas autoridades venezolanas.
Las licencias petroleras abrieron la puerta a nuevas inversiones internacionales
Dos días después de la visita de Wright, el 13 de febrero, el Departamento del Tesoro aprobó las licencias generales 49 y 50.
Estas autorizaciones permitieron que compañías como Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol reanudaran operaciones dentro de Venezuela.
Además, las licencias facilitaron nuevas inversiones en los sectores petrolero y gasístico bajo autorización de Estados Unidos.
Desde entonces, Wright ha asumido un papel relevante en la implementación de la estrategia energética diseñada por la Administración Trump.
Entre sus funciones se encuentra la negociación con las principales empresas petroleras y la supervisión del esquema de comercialización del crudo venezolano.
La estrategia impulsada por Washington busca atraer hasta 100.000 millones de dólares en inversiones para recuperar la industria energética venezolana.
Al mismo tiempo, la Administración Trump pretende dar prioridad a empresas estadounidenses y mantener bajo control de Estados Unidos los ingresos derivados de la venta del petróleo venezolano.
La relación entre Washington y Caracas enfrenta nuevos desafíos políticos y económicos
Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela atraviesan una nueva etapa tras la captura del expresidente Nicolás Maduro.
La política estadounidense ha sido delineada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien expuso ante el Congreso una estrategia basada en la contención institucional, la denominada «cuarentena petrolera», las reformas económicas y la construcción de un supuesto nuevo marco democrático para el país.
Sin embargo, el escenario también está condicionado por la crisis provocada por los terremotos registrados el pasado 24 de junio.
Este jueves, el Banco Mundial estimó que los daños físicos directos provocados por los seísmos ascienden a 19.600 millones de dólares.
El organismo internacional advirtió además que una reconstrucción lenta podría afectar negativamente la recuperación económica venezolana durante la próxima década.
Las declaraciones de Trump sobre Chris Wright llegan precisamente en un momento en que Estados Unidos incrementa su influencia en la recuperación del sector petrolero venezolano, considerado una pieza central dentro de la nueva estrategia económica y geopolítica impulsada por Washington.
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FUENTE: EFE