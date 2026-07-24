Trump afirma que su secretario de Energía Chris Wright «Está dirigiendo Venezuela»

Trump elogia a Wright.

Avanza estrategia petrolera.

Crecen inversiones energéticas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que el secretario de Energía, Chris Wright, «está dirigiendo Venezuela», una declaración que vuelve a poner el foco sobre el creciente papel de Washington en el sector energético venezolano tras la flexibilización de las sanciones.

Las declaraciones fueron realizadas durante un acto en la sede de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), donde el mandatario elogió públicamente el trabajo que desempeña Wright en la nueva etapa de las relaciones entre ambos países.

Trump elogia a Chris Wright y asegura que «está dirigiendo Venezuela»

Durante su intervención, Trump afirmó que Wright «está dirigiendo Venezuela» y destacó su gestión frente a la política energética hacia el país sudamericano.

«Está dirigiendo mejor que nadie nunca antes. Creo que podemos decir que Chris Wright está haciendo un gran trabajo. Gracias!»

La frase llamó la atención por el contexto en el que fue pronunciada, ya que Wright ocupa formalmente el cargo de secretario de Energía de Estados Unidos y no desempeña funciones dentro del Gobierno venezolano.

Posteriormente, el presidente fue consultado sobre los resultados de esa intervención estadounidense en Venezuela y respondió:

«Nosotros también estamos ganando mucho. Y creo que tenemos derecho a ello. Fue una guerra de un solo día».

El mandatario no ofreció mayores detalles sobre el alcance de esa afirmación durante el evento.