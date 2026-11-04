Policía investiga a portero tras el choque que provocó la muerte del futbolista Jesús de Miguel en España
Publicado el 03/11/2026 a las 20:31
La muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife de 30 años, tras un choque durante un partido contra el Andorra, abrió una investigación policial en España.
Según información atribuida al diario español El País, la Policía Nacional investiga un posible homicidio imprudente, aunque todavía no se ha establecido responsabilidad penal.
El incidente ocurrió durante un encuentro de Segunda División en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando ambos equipos disputaban los últimos minutos del partido.
El portero Jesús Owono, de 25 años, protagonizó la acción que terminó con la expulsión del guardameta y una emergencia médica sobre el césped.
Muerte de Jesús de Miguel: ¿qué pasará con el portero rival?
#LoViral🕊️⚽Fallece Jesús de Miguel, futbolista del #Tenerife, tras sufrir un paro cardíaco durante un partido.
👉El delantero español, de 30 años, perdió la vida luego de protagonizar un fuerte choque con el portero Jesús Owono, del FC Andorra, durante un encuentro que terminó 2-2💔.
🚑Tras el impacto, Jesús de Miguel sufrió un paro cardíaco y tuvo que ser reanimado en el terreno de juego. Posteriormente fue trasladado de urgencia a un hospital, donde lamentablemente falleció😨⚽️.
— Alcance Diario - Noticias desde Puebla (@AlcanceDiario) November 3, 2026
En el minuto 96, De Miguel intentaba disputar un balón cerca del centro del campo cuando Owono salió de su portería para despejarlo.
Ambos jugadores llegaron a la misma zona y el guardameta impactó contra el pecho del delantero, quien quedó tendido sobre el terreno de juego.
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El árbitro mostró tarjeta roja directa a Owono y suspendió el encuentro, que permanecía empatado 2-2 cuando ocurrió la emergencia.
De Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria y recibió atención inmediata. Los sanitarios consiguieron recuperar su pulso mediante maniobras de reanimación dentro de una ambulancia.
Policía investiga posible homicidio imprudente tras la muerte
🔴 La Policía Nacional, a través del Grupo de Homicidios, abre una investigación sobre la muerte de Jesús de Miguel
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— EL MUNDO (@elmundoes) November 3, 2026
Pese a los esfuerzos médicos, el futbolista falleció la mañana del martes, según la información proporcionada por su club.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias explicó que las muertes por causas no naturales requieren una investigación judicial, incluso cuando pueden derivarse de accidentes.
Por esa razón, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional asumió las diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.
La apertura de una investigación no significa que el portero haya cometido un delito ni que exista una acusación penal formal contra él.
¿Qué consecuencias podría enfrentar el portero Jesús Owono?
La sanción que podría recibir Jesús Owono, el arquero que chocó con Jesús de Miguel https://t.co/PC5oN7p1jo
— CNN en Español (@CNNEE) November 4, 2026
El caso plantea dos procedimientos diferentes: uno deportivo, relacionado con la expulsión, y otro judicial, destinado a determinar posibles responsabilidades penales.
Según las valoraciones recogidas en la información original, especialistas deportivos consideran que Owono podría enfrentar una sanción importante por la gravedad de la acción.
Sin embargo, una falta sancionada con tarjeta roja no constituye automáticamente un delito. La justicia debe analizar las circunstancias y los elementos legales correspondientes.
El diario Diari d’Andorra señaló que el guardameta pasó la noche preocupado por la salud de De Miguel, entre lágrimas y oraciones.
¿Qué sigue en la investigación por la muerte de Jesús de Miguel?
- Por qué importa: El caso plantea interrogantes sobre los límites de la responsabilidad penal durante los deportes de contacto.
- El dato: El delantero falleció después de sufrir una parada cardiorrespiratoria durante el encuentro.
- El proceso: La Policía Nacional investiga las circunstancias del choque y la justicia determinará si existen responsabilidades.
- Qué pueden hacer: Los aficionados pueden consultar las comunicaciones oficiales del club y las autoridades para evitar difundir acusaciones sin fundamento.
Lo que sigue: La investigación deberá determinar si el impacto fue accidental o si existen elementos que justifiquen nuevas actuaciones judiciales.