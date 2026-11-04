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Policía investiga a portero tras el choque que provocó la muerte del futbolista Jesús de Miguel en España
La muerte de Jesús de Miguel tras un choque en pleno partido abre una investigación policial. ¿Qué consecuencias podría enfrentar el portero?
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Muerte de Jesús de Miguel: ¿qué pasará con el portero rival?
Foto SANTA CRUZ DE TENERIFE, 03/11/2026.- Cientos de personas se han reunido este martes en el exterior del estadio Heliodoro Rodríguez López para despedir con un minuto de silencio y una ofrenda de flores al jugador Jesús de Miguel, fallecido esta mañana tras no recuperarse del impacto sufrido contra el portero del Andorra, Jesús Owono. La convocatoria, realizada por la Federación de Peñas del CD Tenerife, ha reunido a pesar de la lluvia que caía sobre la capital tinerfeña a aficionados de todas las edades, que han participado en un emotivo homenaje en el que han depositado carteles, flores, bufandas del club y velas en la puerta 9 del recinto deportivo, elegida por ser el dorsal que ocupaba el jugador. EFE/ Alberto Valdés

Publicado el 03/11/2026 a las 20:31

La muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife de 30 años, tras un choque durante un partido contra el Andorra, abrió una investigación policial en España.

Según información atribuida al diario español El País, la Policía Nacional investiga un posible homicidio imprudente, aunque todavía no se ha establecido responsabilidad penal.

El incidente ocurrió durante un encuentro de Segunda División en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando ambos equipos disputaban los últimos minutos del partido.

El portero Jesús Owono, de 25 años, protagonizó la acción que terminó con la expulsión del guardameta y una emergencia médica sobre el césped.

Muerte de Jesús de Miguel: ¿qué pasará con el portero rival?

En el minuto 96, De Miguel intentaba disputar un balón cerca del centro del campo cuando Owono salió de su portería para despejarlo.

Ambos jugadores llegaron a la misma zona y el guardameta impactó contra el pecho del delantero, quien quedó tendido sobre el terreno de juego.

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El árbitro mostró tarjeta roja directa a Owono y suspendió el encuentro, que permanecía empatado 2-2 cuando ocurrió la emergencia.

De Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria y recibió atención inmediata. Los sanitarios consiguieron recuperar su pulso mediante maniobras de reanimación dentro de una ambulancia.

Policía investiga posible homicidio imprudente tras la muerte

Pese a los esfuerzos médicos, el futbolista falleció la mañana del martes, según la información proporcionada por su club.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias explicó que las muertes por causas no naturales requieren una investigación judicial, incluso cuando pueden derivarse de accidentes.

Por esa razón, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional asumió las diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

La apertura de una investigación no significa que el portero haya cometido un delito ni que exista una acusación penal formal contra él.

¿Qué consecuencias podría enfrentar el portero Jesús Owono?

El caso plantea dos procedimientos diferentes: uno deportivo, relacionado con la expulsión, y otro judicial, destinado a determinar posibles responsabilidades penales.

Según las valoraciones recogidas en la información original, especialistas deportivos consideran que Owono podría enfrentar una sanción importante por la gravedad de la acción.

Sin embargo, una falta sancionada con tarjeta roja no constituye automáticamente un delito. La justicia debe analizar las circunstancias y los elementos legales correspondientes.

El diario Diari d’Andorra señaló que el guardameta pasó la noche preocupado por la salud de De Miguel, entre lágrimas y oraciones.

¿Qué sigue en la investigación por la muerte de Jesús de Miguel?

- Por qué importa: El caso plantea interrogantes sobre los límites de la responsabilidad penal durante los deportes de contacto.

- El dato: El delantero falleció después de sufrir una parada cardiorrespiratoria durante el encuentro.

- El proceso: La Policía Nacional investiga las circunstancias del choque y la justicia determinará si existen responsabilidades.

- Qué pueden hacer: Los aficionados pueden consultar las comunicaciones oficiales del club y las autoridades para evitar difundir acusaciones sin fundamento.

Lo que sigue: La investigación deberá determinar si el impacto fue accidental o si existen elementos que justifiquen nuevas actuaciones judiciales.

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