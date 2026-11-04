Policía investiga a portero tras el choque que provocó la muerte del futbolista Jesús de Miguel en España

La muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife de 30 años, tras un choque durante un partido contra el Andorra, abrió una investigación policial en España.

Según información atribuida al diario español El País, la Policía Nacional investiga un posible homicidio imprudente, aunque todavía no se ha establecido responsabilidad penal.

El incidente ocurrió durante un encuentro de Segunda División en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando ambos equipos disputaban los últimos minutos del partido.

El portero Jesús Owono, de 25 años, protagonizó la acción que terminó con la expulsión del guardameta y una emergencia médica sobre el césped.

Muerte de Jesús de Miguel: ¿qué pasará con el portero rival?

#LoViral🕊️⚽Fallece Jesús de Miguel, futbolista del #Tenerife, tras sufrir un paro cardíaco durante un partido. 👉El delantero español, de 30 años, perdió la vida luego de protagonizar un fuerte choque con el portero Jesús Owono, del FC Andorra, durante un encuentro que terminó 2-2💔. 🚑Tras el impacto, Jesús de Miguel sufrió un paro cardíaco y tuvo que ser reanimado en el terreno de juego. Posteriormente fue trasladado de urgencia a un hospital, donde lamentablemente falleció😨⚽️. — Alcance Diario - Noticias desde Puebla (@AlcanceDiario) November 3, 2026

En el minuto 96, De Miguel intentaba disputar un balón cerca del centro del campo cuando Owono salió de su portería para despejarlo.

Ambos jugadores llegaron a la misma zona y el guardameta impactó contra el pecho del delantero, quien quedó tendido sobre el terreno de juego.

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El árbitro mostró tarjeta roja directa a Owono y suspendió el encuentro, que permanecía empatado 2-2 cuando ocurrió la emergencia.

De Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria y recibió atención inmediata. Los sanitarios consiguieron recuperar su pulso mediante maniobras de reanimación dentro de una ambulancia.