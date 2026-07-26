Hispano renunció, exigió su liquidación y terminó acusado de brutal agresión contra su exjefa
Publicado el26/07/2026 a las 08:15
- Hispano acusado de brutal agresión
- Disputa ocurrió por liquidación
- Autoridades investigan el ataque
Una discusión por el pago de una liquidación laboral terminó en un violento episodio dentro de una panadería en Bogotá, Colombia, donde un extrabajador presuntamente agredió físicamente a la propietaria del establecimiento.
El caso se volvió viral luego de que circulara en redes sociales un video captado por las cámaras de seguridad del negocio, imágenes que provocaron indignación entre usuarios por la intensidad de la agresión.
De acuerdo con la información difundida, el hombre había presentado previamente su renuncia y acudió al establecimiento para reclamar el pago correspondiente tras concluir su relación laboral con la empresa.
Sin embargo, la conversación cambió de tono cuando la dueña le explicó que la liquidación no sería entregada en ese momento, sino que sería depositada al finalizar el mes, situación que habría desencadenado el ataque.
Las cámaras registraron la agresión
Los hechos ocurrieron el pasado 23 de julio, aunque las imágenes comenzaron a difundirse ampliamente dos días después, cuando el caso llegó a conocimiento de las autoridades locales.
En la grabación se observa a ambas personas conversando dentro del establecimiento antes de que el hombre lanzara un golpe directo al rostro de la mujer, quien cayó inmediatamente al piso.
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Después de derribarla, el agresor continuó atacándola mientras la arrastraba por el interior del negocio, sujetándola del cabello y golpeándola contra distintos puntos del local, según muestran las imágenes difundidas.
La violencia registrada en el video provocó una rápida reacción en plataformas digitales, donde cientos de usuarios condenaron el ataque y exigieron que el responsable enfrente las consecuencias legales correspondientes.
Autoridades ya investigan lo ocurrido
Tras conocerse el caso, las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades derivadas del presunto ataque ocurrido dentro del establecimiento comercial.
Hasta el momento, la información disponible señala que el conflicto se originó por un desacuerdo respecto al momento en que debía realizarse el pago de la liquidación laboral tras la renuncia del trabajador.
Las autoridades también analizan el material captado por las cámaras de seguridad, así como los testimonios de las personas que pudieran haber presenciado el incidente dentro o cerca de la panadería.
Por ahora, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre las medidas judiciales que podrían adoptarse contra el presunto agresor conforme avance la investigación oficial.
🚨 BOGOTÁ | Cámaras captaron a un empleado de una pastelería en Usaquén agrediendo brutalmente a la dueña del local tras exigir el pago de su liquidación. La mujer se encuentra hospitalizada con fracturas faciales y múltiples lesiones. pic.twitter.com/DebzG3Xtmr
— 60 Segundos (@60segundosco) July 25, 2026
El caso reabre el debate sobre la violencia
La difusión del video convirtió el caso en uno de los temas más comentados en redes sociales, donde usuarios manifestaron su rechazo por la forma en que evolucionó un conflicto de carácter laboral.
Diversas publicaciones coincidieron en que ninguna diferencia relacionada con pagos o condiciones de trabajo puede justificar una agresión física contra otra persona, independientemente del origen del desacuerdo.
El episodio también volvió a poner sobre la mesa la importancia de resolver los conflictos laborales mediante los mecanismos legales establecidos, evitando que situaciones administrativas deriven en hechos de violencia.
Mientras continúan las investigaciones, el caso permanece bajo seguimiento de las autoridades colombianas, que buscan establecer con precisión las circunstancias del ataque y las acciones legales que corresponderán tras la difusión de las imágenes, señaló ‘El Heraldo de México‘.