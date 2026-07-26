Hispano renunció, exigió su liquidación y terminó acusado de brutal agresión contra su exjefa

Hispano acusado de brutal agresión

Disputa ocurrió por liquidación

Autoridades investigan el ataque

Una discusión por el pago de una liquidación laboral terminó en un violento episodio dentro de una panadería en Bogotá, Colombia, donde un extrabajador presuntamente agredió físicamente a la propietaria del establecimiento.

El caso se volvió viral luego de que circulara en redes sociales un video captado por las cámaras de seguridad del negocio, imágenes que provocaron indignación entre usuarios por la intensidad de la agresión.

De acuerdo con la información difundida, el hombre había presentado previamente su renuncia y acudió al establecimiento para reclamar el pago correspondiente tras concluir su relación laboral con la empresa.

Sin embargo, la conversación cambió de tono cuando la dueña le explicó que la liquidación no sería entregada en ese momento, sino que sería depositada al finalizar el mes, situación que habría desencadenado el ataque.

Las cámaras registraron la agresión

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de julio, aunque las imágenes comenzaron a difundirse ampliamente dos días después, cuando el caso llegó a conocimiento de las autoridades locales.

En la grabación se observa a ambas personas conversando dentro del establecimiento antes de que el hombre lanzara un golpe directo al rostro de la mujer, quien cayó inmediatamente al piso.

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Después de derribarla, el agresor continuó atacándola mientras la arrastraba por el interior del negocio, sujetándola del cabello y golpeándola contra distintos puntos del local, según muestran las imágenes difundidas.

La violencia registrada en el video provocó una rápida reacción en plataformas digitales, donde cientos de usuarios condenaron el ataque y exigieron que el responsable enfrente las consecuencias legales correspondientes.