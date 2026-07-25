ICE arresta a pastores mexicanos con hijos estadounidenses en Texas

Pastores detenidos por ICE

Denuncian amenazas familiares

Exigen liberación inmediata

Una pareja de pastores mexicanos fue detenida por agentes de ICE cuando se dirigía a un retiro pastoral en Texas.

Organizaciones religiosas aseguran que fueron presionados para firmar una salida voluntaria bajo la amenaza de ser separados de sus tres hijos estadounidenses.

El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestó a los pastores mexicanos Nepthalí Zozaya Saucedo y Cinthia Saraí Cardona Otero mientras viajaban hacia un retiro espiritual en Texas.

La detención ocurrió el jueves cuando la pareja se desplazaba desde el aeropuerto de McAllen hacia un encuentro pastoral organizado por la Asociación Evangelista de Billy Graham.

ICE arresta a pastores mexicanos durante viaje religioso

Líderes de la Red Nacional Latino Cristiana (LCNN) denunciaron públicamente el caso durante una conferencia de prensa realizada este sábado.

Según la organización, los agentes migratorios obligaron a ambos a firmar documentos de salida voluntaria mediante amenazas relacionadas con sus hijos.

La pareja tiene tres hijos ciudadanos estadounidenses, de acuerdo con los representantes religiosos que acompañan el caso.

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LCNN sostuvo que los oficiales advirtieron que podrían separar a los menores de sus padres si estos no aceptaban firmar la documentación.

«Estamos profundamente perturbados por los informes de que el ICE amenazó con separarlos de sus hijos si no firmaban documentos de salida voluntaria. Ningún padre debería ser presionado jamás para renunciar a sus derechos bajo la amenaza de perder a sus hijos», declaró Sandy Ovalle, integrante de la junta directiva de LCNN.

Las organizaciones religiosas calificaron la situación como una violación al debido proceso y pidieron la intervención inmediata de las autoridades migratorias.