ICE arresta a pastores mexicanos con hijos estadounidenses en Texas
Publicado el25/07/2026 a las 08:35
- Pastores detenidos por ICE
- Denuncian amenazas familiares
- Exigen liberación inmediata
Una pareja de pastores mexicanos fue detenida por agentes de ICE cuando se dirigía a un retiro pastoral en Texas.
Organizaciones religiosas aseguran que fueron presionados para firmar una salida voluntaria bajo la amenaza de ser separados de sus tres hijos estadounidenses.
El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestó a los pastores mexicanos Nepthalí Zozaya Saucedo y Cinthia Saraí Cardona Otero mientras viajaban hacia un retiro espiritual en Texas.
La detención ocurrió el jueves cuando la pareja se desplazaba desde el aeropuerto de McAllen hacia un encuentro pastoral organizado por la Asociación Evangelista de Billy Graham.
ICE arresta a pastores mexicanos durante viaje religioso
Líderes de la Red Nacional Latino Cristiana (LCNN) denunciaron públicamente el caso durante una conferencia de prensa realizada este sábado.
Según la organización, los agentes migratorios obligaron a ambos a firmar documentos de salida voluntaria mediante amenazas relacionadas con sus hijos.
La pareja tiene tres hijos ciudadanos estadounidenses, de acuerdo con los representantes religiosos que acompañan el caso.
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LCNN sostuvo que los oficiales advirtieron que podrían separar a los menores de sus padres si estos no aceptaban firmar la documentación.
«Estamos profundamente perturbados por los informes de que el ICE amenazó con separarlos de sus hijos si no firmaban documentos de salida voluntaria. Ningún padre debería ser presionado jamás para renunciar a sus derechos bajo la amenaza de perder a sus hijos», declaró Sandy Ovalle, integrante de la junta directiva de LCNN.
Las organizaciones religiosas calificaron la situación como una violación al debido proceso y pidieron la intervención inmediata de las autoridades migratorias.
Pastores permanecen bajo custodia mientras iglesias exigen su liberación
(RNS) — Pastor Nepthali Zozaya Saucedo, 36, said he and his wife, who came to the U.S. legally, were repeatedly pressured to sign voluntary departure papers but that they had refused. https://t.co/wo9LVE8ZcS
— RNS (@RNS) July 25, 2026
La base de datos de ICE indica que Nepthalí Zozaya Saucedo y Cinthia Saraí Cardona Otero permanecen bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Compañeros de ministerio señalaron que ambos residen en Estados Unidos con visas religiosas.
También afirmaron que durante más de una década han servido en la Comunidad Cristiana Emmanuel.
La congregación pertenece a las Asambleas de Dios dentro del Distrito Hispano de la Costa del Golfo en Texas.
Los líderes religiosos sostienen que el matrimonio ha desarrollado su labor pastoral de manera continua durante ese periodo.
El pastor Eddie de la Rosa, superintendente del Distrito Hispano del Golfo de Texas, pidió la liberación inmediata de ambos.
«Instamos a las autoridades de inmigración a mostrar compasión, respetar sus derechos al debido proceso y liberarlos de inmediato para que esta familia pueda reencontrarse», manifestó.
Mientras tanto, comunidades cristianas comenzaron una campaña para reunir firmas con el objetivo de solicitar la liberación de la pareja.
El arresto ocurre en medio del aumento de operativos migratorios
La detención se produce en un contexto de cambios en la política migratoria impulsada por la Administración de Donald Trump.
Entre esos cambios figura una modificación de reglas que permite realizar detenciones de migrantes en templos o durante eventos religiosos, una práctica que anteriormente no era habitual en Estados Unidos.
El caso también coincide con un incremento en las acciones de ICE y CBP durante los últimos meses.
De acuerdo con las cifras citadas, ambas agencias realizaron cerca de 43.000 arrestos migratorios durante junio.
Ese volumen equivale a más de 1.400 detenciones diarias.
La cifra representa el nivel más alto registrado desde el inicio del segundo mandato presidencial de Donald Trump en enero de 2025.
Las organizaciones religiosas que respaldan a los pastores insisten en que las autoridades respeten el debido proceso mientras continúa el caso.
Por ahora, Nepthalí Zozaya Saucedo y Cinthia Saraí Cardona Otero permanecen bajo custodia, mientras iglesias y líderes cristianos mantienen la exigencia de que sean liberados y puedan reunirse nuevamente con sus hijos.