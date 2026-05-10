ICE detuvo a venezolano

Bombera denuncia traición migratoria

Caso genera indignación familiar La vida de Karina Ramos está marcada por emergencias. Desde hace 12 años trabaja como bombera en Grand Prairie, al norte de Texas. Su rutina consiste en responder llamadas donde otros intentan escapar. Pero ahora enfrenta una situación distinta fuera del trabajo. ICE detuvo a esposo venezolano El 25 de marzo, su esposo, Juan José Oviedo, fue detenido por agentes de ICE durante una cita migratoria programada. Karina, ciudadana estadounidense nacida en California e hija de padres mexicanos, asegura que el caso cambió por completo la vida de su familia.

“Cuando voy al trabajo tengo que dejar estos problemas, olvidarme y ser una bombera”, declaró a N+ Univision 23. Detención ocurrió durante cita migratoria @univision23dfw Bombera de Texas denuncia impacto tras detención de su esposo por ICE durante cita migratoria ♬ sonido original – Univision 23 DFW Según Karina, Juan José Oviedo acudió a un check-in migratorio cuando fue detenido por agentes federales.

La mujer relató que todo ocurrió de manera inesperada dentro de la oficina migratoria. “De repente un agente le dice que regrese y es cuando lo detuvieron sin explicación”, comentó. Karina explicó que pasaron dos días sin conocer el paradero de su esposo. TE PUEDE INTERESAR: Programa de Trump podría excluir a millones de niños en EE.UU. Finalmente recibió una llamada desde el centro de detención Prairieland, en Texas.

“Hola amor, ¿cómo estás?”, se escucha decir a Juan José en la llamada compartida con N+ Univision 23. Documentos obtenidos por el medio muestran que el venezolano mantiene un caso migratorio activo. Entre ellos figura una solicitud de asilo pendiente. También aparece una petición familiar I-130 presentada por Karina, quien es ciudadana estadounidense. Según USCIS, la solicitud I-130 permite que ciudadanos pidan residencia permanente para familiares inmediatos, incluidos cónyuges.

ICE mantiene al venezolano bajo custodia ICE confirmó a N+ Univision 23 que Juan José Oviedo fue arrestado tras ingresar a Estados Unidos sin inspección en diciembre de 2023. La agencia señaló que el venezolano permanecerá detenido mientras continúa su proceso migratorio. ICE también explicó que un permiso de trabajo no representa un estatus migratorio legal definitivo. Además, indicó que contar con autorización laboral no impide una detención o posible deportación. USCIS establece que los permisos de trabajo permiten laborar legalmente, pero no equivalen automáticamente a residencia permanente.

Karina afirmó que su esposo contaba con autorización de empleo válida. También aseguró que trabajaba en el Aeropuerto Internacional Dallas-Fort Worth. “Ahí simplemente no puedes trabajar si eres un criminal”, expresó. La bombera dijo sentirse frustrada por las consecuencias que la situación ha tenido sobre su familia. “Me siento traicionada. Hasta siendo ciudadanos estamos siendo afectados”, declaró.

Hombre detenido denuncia condiciones en Prairieland Desde el centro de detención, Juan José habló por teléfono con N+ Univision 23 sobre las condiciones dentro de la instalación. “No somos personas malas”, afirmó durante la entrevista. El venezolano sostuvo que salió de su país buscando asilo por temor a persecución política. Ahora, aseguró que una de sus mayores preocupaciones es la situación sanitaria dentro del centro. “Aquí habemos aproximadamente 90 personas. No hay ningún tipo de ventilación”, comentó.