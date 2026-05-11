ICE limita información pública

Florida amplía acuerdos migratorios

Texas fortalece cooperación federal El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) pidió a policías locales de Florida y Texas no divulgar información relacionada con su participación en redadas migratorias, según documentos reportados por los medios The Florida Trib y Two Can Be True. La directriz podría limitar la transparencia sobre la colaboración entre agencias locales y autoridades migratorias federales en operativos impulsados bajo la Administración de Donald Trump. De acuerdo con los reportes, ICE envió correos electrónicos a agencias policiales que mantienen acuerdos 287(g) con el Gobierno federal. Estos convenios permiten que policías locales colaboren directamente en funciones relacionadas con inmigración. Los mensajes fueron enviados entre el 19 de abril y el 5 de mayo.

Según los medios, ICE advirtió a las autoridades locales que la información obtenida mediante los acuerdos está “bajo el control de ICE”. La agencia también señaló que dicha información no puede divulgarse sin autorización federal previa. Los correos indican que las autoridades locales deben consultar con ICE antes de responder solicitudes de información pública o preguntas de medios de comunicación. ICE pide controlar información pública sobre operativos Mundo | ICE pide a policías de Florida y Texas no hablar sobre su rol en las redadas, según medioshttps://t.co/llnKhPhWbG — Diario El Mundo (@ElMundoSV) May 11, 2026



Segun la agencia EFE, la directriz menciona específicamente situaciones donde podría producirse difusión pública de información. Entre ellas aparecen conferencias de prensa, comunicados oficiales, recorridos con medios, publicaciones en redes sociales y respuestas a solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA). “Por favor, manténganlo en mente, particularmente en situaciones en las que pueda ocurrir la difusión de información”, señala el correo citado por The Florida Trib y Two Can Be True. Según los medios, en la práctica el memorando podría impedir que las agencias locales respondan preguntas básicas sobre su rol en operativos migratorios. Esto incluiría información relacionada con el número de oficiales locales que participaron en determinadas redadas.

TE PUEDE INTERESAR: ICE arresta a madre hispana y amenaza con deportarla en pleno Día de las Madres Los reportes también señalan que los lineamientos podrían entrar en tensión con leyes estatales de transparencia. En Florida, por ejemplo, los medios mencionan la llamada “Ley Sunshine”, que regula el acceso público a documentos e información gubernamental. La medida surge en un momento de creciente cooperación entre autoridades locales y ICE en distintos estados del país. Florida y Texas se han convertido en dos de los principales estados en impulsar este tipo de acuerdos migratorios.

Florida lidera acuerdos migratorios con ICE ICE reconoció en septiembre pasado a Florida por expandir de manera significativa las asociaciones bajo el programa 287(g). Según la agencia, el estado contaba con 325 acuerdos vigentes. ICE indicó que esa cifra representaba un incremento del 577 % desde el 20 de enero de 2025. El gobernador republicano Ron DeSantis aprobó una ley que obliga a las autoridades de ciudades y condados a firmar acuerdos 287(g). Debido a esa legislación, agencias como la Policía de Miami y la Patrulla de Carreteras de Florida participan en labores migratorias.

Texas también incrementó su colaboración con ICE. El estado aprobó la ley SB 8, que exige a los alguaciles de todos los condados establecer acuerdos bajo el programa 287(g). Según la organización Texas Policy Research, Texas cuenta actualmente con 299 de estos convenios. Esa cifra lo coloca entre los estados con mayor número de acuerdos migratorios activos en Estados Unidos. Crece el debate sobre transparencia y migración La nueva directriz reportada por los medios añade presión al debate nacional sobre inmigración y transparencia gubernamental.