Revisar a fondo el presupuesto educativo.

Expandir Medicaid para abrir hospitales rurales.

Crear licencias de conducir para inmigrantes.

Scott Soracco elecciones Georgia. La contienda por el Distrito 29 en la Cámara de Representantes de Georgia (Hall County) cuenta con una propuesta que busca romper con la polarización política tradicional. Scott Soracco, la apuesta del Partido Demócrata para las elecciones primarias del 19 de mayo y las generales de noviembre, plantea utilizar su experiencia operativa de casi tres décadas en la milicia y en la gestión de desastres con FEMA para implementar un enfoque de planificación estratégica en el Capitolio estatal.

Soracco, quien eligió la ciudad de Oakwood para retirarse, decidió involucrarse en la política local al notar la falta de soluciones basadas en hechos y no en ideologías. Como oficial retirado del Ejército, el candidato afirma que su formación le permite colaborar con legisladores de cualquier partido: «En el Ejército aprendí a reunir a los expertos, obtener la información y elegir el mejor curso de acción. Esto no es solo de demócratas; es trabajar con republicanos e independientes por el beneficio de la población», aseguró.

Financiamiento educativo y transparencia en salud: Scott Soracco elecciones Georgia

La plataforma de Soracco pone especial énfasis en una reestructuración del presupuesto escolar. El candidato cuestiona la afirmación del estado de que la educación está «totalmente financiada», explicando que los impuestos a la propiedad solo cubren la mitad de los costos y la otra mitad depende del presupuesto estatal, por lo que los recortes ocultos terminan afectando los programas de los estudiantes. Su propuesta incluye el uso de excedentes estatales para mejorar los salarios de los docentes y financiar educación gratuita de grado asociado tras la secundaria.

En el sector salud, el veterano de la Guerra del Golfo e Irak señala que la expansión inmediata de Medicaid es urgente para permitir la reapertura de clínicas y hospitales en zonas rurales que han quebrado por falta de recursos. Asimismo, aboga por una ley de transparencia que obligue a los centros médicos a desglosar y entregar los costos estimados de las cuentas a los pacientes antes de que se realice cualquier servicio.