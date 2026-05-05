Trump resalta la “amabilidad” de Xi Jinping en medio del conflicto con Irán y la crisis en Ormuz
Trump elogia a Xi Crisis energética en Asia Taiwán en agenda bilateral El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que su homólogo chino, Xi Jinping, ha sido “muy amable” frente a la guerra contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz. El comentario se produjo durante un acto en la Casa Blanca, donde Trump […]
Publicado el05/05/2026 a las 14:23
- Trump elogia a Xi
- Crisis energética en Asia
- Taiwán en agenda bilateral
El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que su homólogo chino, Xi Jinping, ha sido “muy amable” frente a la guerra contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.
El comentario se produjo durante un acto en la Casa Blanca, donde Trump respondió a preguntas sobre su próxima visita a Pekín.
El mandatario destacó que, pese al impacto energético para China, no ha habido confrontación directa.
La relación entre EE.UU. y China atraviesa un momento clave, marcado por tensiones geopolíticas y dependencia energética en Asia.
El cierre del estrecho de Ormuz afecta directamente a países que dependen del petróleo del Golfo Pérsico.
La postura de China frente a este escenario influye en el equilibrio global.
Trump destaca la postura de Xi frente a Irán
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Segun la agencia EFE, trump aseguró que Xi Jinping ha sido comprensivo en el contexto del conflicto con Irán.
“Hablaré sobre este tema en particular, pero tengo que decir que ha sido muy amable”, dijo ante periodistas.
El presidente estadounidense subrayó que China obtiene cerca del 60 % de su petróleo de países del Golfo.
Aun así, insistió en que Pekín no ha desafiado a Washington.
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“China no nos ha desafiado. No nos desafían”, afirmó.
También expresó que no cree que Xi actúe de forma confrontativa hacia su administración.
Trump reiteró que percibe una actitud positiva por parte del líder chino en este contexto.
Oferta de petróleo estadounidense a Asia
El mandatario reveló que ha invitado a China a comprar petróleo de Estados Unidos.
Sugirió rutas alternativas desde Texas, Luisiana y Alaska.
“Envíen sus barcos a Texas. No está mucho más lejos”, señaló.
También mencionó que Alaska está cerca de varios países asiáticos.
La propuesta se extiende a otras naciones como Corea del Sur y Japón.
Estas economías también dependen del suministro energético del Golfo Pérsico.
El cierre del estrecho de Ormuz ha impactado a múltiples países de la región.
Trump busca posicionar a EE.UU. como proveedor alternativo de hidrocarburos.
Reunión en Pekín y tema Taiwán en agenda
Trump y Xi se reunirán la próxima semana en Pekín.
Será su primer encuentro desde la cumbre de APEC en Corea del Sur el pasado otoño.
El presidente estadounidense volvió a elogiar la relación bilateral.
“Tengo una muy buena relación con el presidente Xi”, afirmó.
Destacó que ambos países hacen “muchos negocios y mucho dinero” juntos.
Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que Taiwán será tema de conversación.
“Estoy seguro de que Taiwán será un tema de conversación. Siempre lo es”, dijo.
Rubio explicó que ambas potencias entienden sus respectivas posturas.
Señaló que ninguno de los dos países busca una situación desestabilizadora.
Según el funcionario, evitar tensiones en el Indo-Pacífico beneficia a ambas partes.
También afirmó que los eventos desestabilizadores no favorecen a nadie en la región.
La reunión entre Trump y Xi ocurre en un contexto de alta sensibilidad geopolítica.
El diálogo incluirá temas clave como comercio, energía y seguridad regional.