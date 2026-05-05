Trump elogia a Xi

Crisis energética en Asia

Taiwán en agenda bilateral

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que su homólogo chino, Xi Jinping, ha sido “muy amable” frente a la guerra contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

El comentario se produjo durante un acto en la Casa Blanca, donde Trump respondió a preguntas sobre su próxima visita a Pekín.

El mandatario destacó que, pese al impacto energético para China, no ha habido confrontación directa.

La relación entre EE.UU. y China atraviesa un momento clave, marcado por tensiones geopolíticas y dependencia energética en Asia.

El cierre del estrecho de Ormuz afecta directamente a países que dependen del petróleo del Golfo Pérsico.